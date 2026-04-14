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Город неумытых, или «Привет» от чистюли Морозова

Архангельск подключают к горячему водоснабжению после гидравлических испытаний.

Как обычно, сроки в отдельных районах сдвигаются. Некритично, не как в 2007-м при губернаторе Киселёве, который подал на меня в суд за материал на эту тему (подозревал его в сговоре с энергетиками с целью опорочить тогдашнего мэра  Донского… тоже того ещё типчика). Насколько помню, город тогда остался без горячей воды чуть ли не на месяц при довольно прохладном июне, и это без учета обязательного порайонного отключения.

И так практически каждый год. Не из-за чьей-то вредности, по вполне объективным причинам – климат у нас не самый благоприятный, город стоит на вечной мерзлоте, коммунальные сети изношены ещё при социализме, денег на полную их замену нет, приходится латать. Все это прекрасно знают, и всё равно возмущаются. Из года в год, по три раза за лето.

Раньше городская власть чаще отмалчивалась, народ возмущался отсутствием обратной связи. На этот раз ответ был предельно честным – покупайте водонагреватели, «чудо» свершится ещё не скоро, хоть всю городскую администрацию поменяйте (интересно, на кого?).

Да, в Москве не так. Там горячую воду отключают летом на неделю, и я не помню, чтобы у кого-то висели в ванных водогреи. Но там нет и таких погодные сюрпризов, когда среди лета вдруг наступает глубокая осень… не могу вспомнить подобного за все 42 года жизни в столице. О бюджетах городов вообще молчу, как говорится, «по одёжке протягивай ножки».

Когда-то был поражён тем, что в США не отключают горячую воду в принципе, американцы не понимают, зачем это вообще делается. НО…

В этой стране нет централизованной системы горячего водоснабжения, так исторически сложилось.  В дома подаётся только холодная вода, которая нагревается непосредственно в месте потребления — в квартирах, частных домах или подвалах многоквартирных зданий с помощью бойлеров или котлов. Соответственно, это исключает необходимость в централизованных отключениях для профилактики или ремонта.

Нравится? Ещё бы… кроме одного существенного момента - все расходы на обслуживание, чистку от накипи, ремонт и замену оборудования ложатся на плечи владельца жилья или арендатора, а не на коммунальные службы.

Не помню точно, какие там счета за горячее водоснабжение плюс электроэнергию (были 35 лет назад), но у вас бы глаза на лоб полезли. И так из месяца в месяц.

Для справки: Архпромкомплект предлагает разные типы водонагревателей по цене от 3 до 15 тысяч. Да, недёшево, зато без тазиков на плите и стонов под холодным душем.

Именно это написала городская администрация в своих пабликах. Ответ части горожан был предсказуемым – «с чего вдруг», «раз положено, то дайте», «вот пусть нам купят, придут и повесят». Инфантилизм… другого слова не подберу.

И тут появляется провокатор…

История знает немало случаев, когда одно воззвание приводит к массовым беспорядкам. Теперь для этого не обязательно выходить на площадь, достаточно написать в интернете.

Таким выразителем «народного гнева» стал драматург по образованию Алексей Морозов. Бывший либерал и шеф-редактор «29.ru» (ратовал за свободу сексуального волеизъявления и отказ от деторождения), пробовавший себя на политическом поле под красными флагами (предсказуемое фиаско), и ныне прибывающий в философских раздумьях над проблемой ухода в вечность (кладбищенский сайт). Возможно, кто-то помнит «Красное Поморье», под его пером на глазах превратившееся в жёлтое… разве что в постель к политическим оппонентам не залезало.

Как драматург по диплому, Морозов знает – иногда для народно бунта достаточно одной искры. Он её и выжег, написав в комментариях к статье о красивых людях Архангельска всего два слова:  

- Красивые и немытые.

То есть, грязнули. Плюс жадные, если до сих пор не купили себе водогрей. За это можно и по сусалам… но у поста было немало лайков, наверное, как раз от неумытых. У нас в семье эта проблема решается тремя манипуляциями с кнопками и рычажками.

Но далее, в процессе дискуссии, Морозова подвело гуманитарное образование. Его следующий перл:

- …стройте больше человейников вместо деревяшек, и сети окончательно загнутся.

Говорят, критикуя - предлагай. Что может предложить некрополист – оставить центр города в деревяшках, которые строились при любимой им советской власти? Или возводить на их месте современные индивидуальные коттеджи со статусом социального жилья? Потому что типовой многоквартирный дом требует столько же коммунальных сетей, сколько и ЖК, которые он ненавидит всей своей коммунистической душой.

А ещё Алексей явно не знает, что по российскому законодательству горячее водоснабжение НЕ ВХОДИТ в перечень обязательных услуг, предоставляемых населению государством (читай, муниципалитетом). Холодное входит, тепло, электричество, горячая вода – нет. Да, мне это тоже не нравится, но в данном случае претензии должны идти гораздо выше, чем городская администрация.

У нас - так, в Америке – огромные счета за коммуналку… мир вообще несовершенен.

Не лучше ли прислушаться к совету (а не к горлопанам), и приобрести водонагреватель, бытовой прибор длительного пользования? И нервы себе сохраните, и помоетесь…

Леонид Черток 

 

17 июнь 13:50 | : Горячая тема / Экономика / Скандалы

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