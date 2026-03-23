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Елена Серова, сценарист: «Архангельск – город теплых людей»

Как раз на День города, по приглашению культурного фонда «Берегиня», Архангельск посетила известный сценарист (фильмография внизу) и иногда актриса Елена Серова. Делимся ее впечатлениями.

- Архангельск – город холодных ветров и тёплых людей. В Архангельске я встретила такое количество милых, интересных, доброжелательных людей, какое давно не встречала в столице. Я очень много общалась за эти дни, и хотела найти что-то общее, что объединяет архангелогородцев. И мне кажется, я нашла. Это их открытость. Они открыты людям, профессии, миру, всему новому. Почему-то у нас привыкли, что «душа нараспашку» понятие, имеющее отрицательную коннотацию. А ведь на самом деле это прекрасно: открытые души, чистые, светлые. Без двойного дна. Северяне - это, видимо, какой-то особый характер. В суровом климате люди становятся добрей и милосердней. 

Но я еще одну вещь подметила: они очень внимательны к деталям. Например, существует такой красный коник - лошадка с черной гривой, хвостом и эдакими тоненькими «Паучьими» ножками. Этот коник - часть Архангельского культурного кода. Его изображают на полотенцах, дверях и вообще, чем угодно. Он символизирует восходящее солнце, жизненную силу и защиту. Так вот, лошадка должна быть именно с ЧЕРНЫМИ ножками, хвостом и гривой. Тут любого спроси, про него расскажет. Сегодня на ярмарке я видела мастерицу, сделавшую, на беду свою, лошадку с белым хвостом. Вот как бы вы отреагировали? Да, Господи, белый и белый - подумаешь, проблема? Но, нет. На ярмарке к мастерице, изготовивший лошадь, кто только не подошел – все её поучали, что хвост ￼должен быть черным!

А архангельские козули? Это такие пряники на жженном сахаре. Их какими только не делают! Это ж произведения искусства прямо! Мастериц, создающих такие козули здесь знают пофамильно. Их здесь делают ВСЕ! И все четко знают: главное: поменьше муки! Иначе зачерствеет нафиг!! До следующего года не доживет. А должен. Мне дали рецепт несколько человек! И все про сахар предупредили - главное его не пережечь - горчить будет.

Жизнь – без суеты, с правильными ориентирами, с любовью к своей малой Родине.. Вот, прямо восхищаюсь!

Про творческий вечер в «Поморской АРТели»

Это было очень страшно: выходишь, а там – полный зал народу. И все пришли тебя послушать. Вначале голосок у меня дрожал, и вся я - внутренняя трепетала. Но потом, как-то разошлась. И стало даже весело. Ну, короче, вместо часа, я рассказывала два. О зарождении в стране музыкальной и светской журналистики, о своем тернистом пути, о том, как писались первые сценарии и набивались первые шишки. О фильмах, людях, и откуда вообще идеи в голову приходят. 

Ну и залакировала все это разговором о моде и стиле и моем увлечении моделингом. Оказалось, много есть что рассказать. 

Приняли меня очень тепло. А, собственно, что я волновалась: читать-то меня интересно. А тут все то же самое, только я рассказываю сама. Проклятый синдром самозванца! Как он нам мешает!

Да, потом я ещё долго фотографировалась со зрителями и раздавала автографы. Приняли меня очень тепло. Люди благодарили, им понравилось. Это, конечно, безумно приятно. 

Встречу организовал Поморский культурный фонд «Берегиня», я познакомилась с его очаровательным директором Тамара Статиковой. Статикова она же организует в Архангельске кинофестивали Arctic open (Открытая Арктика) и, вот, ей пришла в голову идея за пределами кинофестиваля организовать и другие кино события, в том числе творческие встречи в течение года. 

Я стала - первой гостьей. Слава Богу, первый блин не вышел комом. 

Но это была только первая часть «Марлезонского балета», сегодня была вторая: я выступала в Литературном сквере уже в рамках Дня города. Люди сидели на улице! Слушайте, я прямо тронута была! 16 градусов, ветер, а они сидят, не уходят. Вопросы задают.

Милые, хорошие архангелогородцы! Огромное вам спасибо за интерес к моей персоне! Я прямо тронута!

Про ужин в "Почтовой конторе"

Это, возможно, лучший ресторан Архангельска. У него рейтинг пятерка. И абсолютно заслуженно. Тут важно сказать, что шеф-повар заведения - Дмитрий Амелин раньше был шефом в московском ресторане Sage. Это совместный проект Владимира Перельмана и Дмитрия Блинова. А Блинов - фигура в ресторанном мире значимая - с мишленовским бекграундом. И Sage соответственно воспринимался в гастрономических кругах как серьезная мишленовском уровня лаборатория авторской кухни. Для Амелина это была важная школа. Приехав в Архангельск, он стал развивать поморскую кухню, но сделал из нее нечто оригинальное, художественное, и, не побоюсь этого слова, высокое. 

В «Почтовой конторе» прекрасно все: и интерьер, и подача и официанты и, собственно, сами блюда. 

Причем, наша прелестная официантка Юлия, стала и нашим экскурсоводом. Она рассказала нам о меню, о здании, в котором находится ресторан, о картинах на его стенах и художнике их написавшем, а потом устроила кулинарное шоу. Ах, как я это люблю!

Я хотела попробовать ВСЕ! Вообще ВСЕ! Оленину на подушке из картофеля с брусникой, курник с трюфельным велюте, поморского кежа с можжевеловым вареньем, тартар из мезенского лосося с северными ягодами, беломорские мидии с горгонзолой… 

Да, но надо было себя как-то беречь, и я заказала «шпроты из кенозерской ряпушки на запеченном картофеле». Это было восхитительно! Сверху еще икра ряпушки и какая-то нежная кислинка - я так и не определила, что это было. 

А потом нам подали поморскую уху на молоке. Представляете, бульон делают на палтусе, зубатке, треске, горбуше и форели. А потом в бульон льют молоко. Молоко смягчает вкус рыбы и делает текстуру супа более нежной. А дальше в эту уху отдельно кладут рыбу, отдельно - печеный картофель, и отдельно сваренную до полуготовности морковь. А сверху еще капают такого насыщенного травами масла. Вкус необыкновенный, да еще с шанежками, которые здесь же пекут, да с маслом тоже каким-то этаким с вкусными добавками… 

И под конец мы еще попробовали десерт «Майя-Мария». Необычное название - это на самом деле имя дочки владельца ресторана Григория Рябова. Это так мило…

Наша Юлечка фломбировала при нас вишню и красиво оформила этой вишней шарики мороженого. Было интересно, красиво и очень вкусно.

Кстати, у ресторана есть своя фишечка: уж коли название «Почтовая контора», то отсюда можно кому-нибудь открытку послать. Красивые ретро открытки лежат прямо на столах и ручки тоже здесь имеются. А у входа висит почтовый ящик. Я, не мудрствуя лукаво, написала свой адрес, и поздравила себя с днём рождения. Теперь, когда я вернусь из Крыма, я получу эту открытку, и мне будет приятно…

Про встречу с Писаховым

Прямо на выходе из Архангельского Аэропорта, ты видишь небольшую фигурку такого забавного дяденьки в шляпе. Знаете на кого он похож? На Розенбома из мультика «Заколдованный мальчик». Помните? Такой деревянный с бородой и в шляпе? Вот здесь приблизительно такой же, только это реальный персонаж. Колоритный такой, в шляпе-котелке, длинном плаще, на голове - чайка. Вроде как фольклорный персонаж. Я с ним сфотографироваться решила, но мне сказали, что в городе стоит такой же памятник, только побольше и фоткаться нужно там. Ну, мило же - местный «Розенбом»… Ага… Архангелогородцы - люди с юмором, вот так иронично, и с большой любовью они изобразили очень яркого человека, Степана Григорьевича Писахова. 

 Начнем с того, что это фантастически талантливый художник! К стыду своему, я о нём узнала только здесь. Ну, потому что, здесь о нём говорят все. Это такой человек – легенда, которую знает каждый житель города. Только здесь его почитают как сказочника, этнографа, и путешественника. А я восхитилась его живописными работами. 

 Сегодня я посетила музей Писахова. Вот представьте себе: ты заходишь, и первое, что видишь – лихо закрученное небо Ван Гога! Только это не южное небо, а северное, и потому краски более блеклые, прохладные. И, вообще-то это совсем не Ван Гог. Это Писахов. Его работы написаны очень смело, пастозными мазками, и так потрясающе он закручивает пространство: камни, деревья, небеса, что прямо диву даешься - ну гениально же!!! Только цвет другой. Северный, спокойный, не яркий. А здесь вот так. Я сейчас смотрю в окно и вижу пейзаж Писахова. По цветам - один в один…

Хочу еще заметить, что музей Писахова просто восхитительный! Это очень интересно и креативно оформленное пространство. Авторы дизайна, кстати, москвичи: Мержанов и Конов. Студия «Музей-дизайн». Там внутри много придумок. Особенно меня позабавили интерактивные шляпы, которые развешены по музею. Встанешь под такую шляпу - она тебе что-то интересное поведает. Но если ты идешь с экскурсоводом - сторонись их! Иначе это будет «мелодия на два голоса» и экскурсовод замучается перекрикивать шляпу. А ведь та не замолчит, пока свое не расскажет. Да, там в одном зале еще поющая бабушка есть, и апельсиновое дерево, и кораблики плавают… 

А какие в Архангельск Белые ночи!

Фильмография Елены Серовой (неполная):

·  «Мужчина в моей голове» (2009);

·  «Овечка Долли была злая и рано умерла» (2015);

·  «Счастье по контракту» (2010);

·  «Семейная тайна» (2018);

·  «Лекари душ» (2022);

·  «Чайки» (2022–2025);

·  «Тёмные лабиринты прошлого» (2013);

·  «Бабий бунт, или Война в Новосёлково» (2013).

 

 

01 июль 09:00 | : Горячая тема / Культура

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