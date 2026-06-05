IL GUSTO в Архангельске: вкусно и многоточие

Буквально на днях зашёл у меня виртуальный спор с кулинарным блогером (это тот, кто за деньги рассказывает, как и что он ест).

Этот столичный Гаргантюа признался, что, попадая в чужой город, обязательно ищет заведение с домашней кухней.

- Зачем, - удивляюсь я, - вернёшься домой и оторвёшься, чай, не на год уехал.

- А я через 3-4 дня по домашней пище скучать начинаю, - гордо отвечает этот квасной патриот.

- И чем же она так отличается от ресторанной? – вопрошаю.

- Ну как… домом пахнет… вкус знакомый.

Короче, не знает. Я же знаю такие дома, где готовят не хуже, чем в ресторане («Мишлен» трогать не будем). Но вряд ли вам оформят блюдо также красиво. Не из-за лености, по незнанию всех приёмов, которым нужно специально учиться, да и предусмотреть покупку всех ингредиентов. Плюс обслуживание, смена интерьера, ощущение праздника… короче, стоны за домашнюю кухню не более, чем самообман, если вам в общепите подали в навалку овощи и мясо «по-домашнему», вы просто неудачно зашли.

Я помню времена, когда столик в ресторане нужно было заказывать, чуть ли, не за неделю. Сегодня не вы стоите в очереди в ресторан… рестораны занимают очередь к вам. Мы давно заприметили IL GUSTO, благо, в 10 минутах от дома (даже на инвалидной коляске). Сейчас это место дислокации не очень удачное – аккурат напротив Центрального рынка, приговорённого к сносу. Соответственно и асфальт там «как фашист пролетел». Впрочем, для нашего славного города это практически повсеместное явление.

Мне приходится заранее разведывать подступы к заведениям, которые собираюсь посетить. В интернете удовлетворённо увидел пандус, но… тоже обычный прикол – бордюр, на который колясочника могут затащить только вдвоём. Благо эти двое гуляли совсем рядом… отзывчивый у нас народ.

Но вот мы внутри… и весь негатив остался снаружи. Интерьер в пастельных тонах, мебель под солидную Италия. И… никого, в 7 вечера мы единственные посетители. Стало боязно за предстоящий ужин, «сарафанное радио» в части общепита – страшное оружие. Или дело в маркетинге – на вывеске лишь слово «РЕСТОРАН», IL GUSTO убрали как иностранщину. У меня много есть, что сказать этим запрещалкиным… но как-нибудь в другой раз.

Для нормальных людей - IL GUSTO переводится с итальянского, как ВКУСНО. Напишите это на вывеске… народ решит, что здесь ВКУСНО и ТОЧКА с отвалившимся словом и пошлёт сами знаете куда.

А ведь здесь действительно вкусно. И пусто. Но солидно. И густо (в смысле порций при не самых низких, но не шокирующих ценах).

У нас был не просто ужин. Отмечали мои… замнём для ясности. Поэтому не экономили, заказывали то, на что глаз положишь. И ведь было на что положить…

Ресторан позиционирует себя итальянским, чему отдан солидный список пицц и паст. Но основное меню адаптировано под поморских фьюжн, что называется, на любой вкус. Без банальностей типа Оливье и Цезаря (это я уже о салатах).

Заказал себе «салат с морепродуктами». Рискованное мероприятие – заявленные в меню гребешки могут стать резиновыми, стоит их чуть передержать. Или завалят всё стогом зелени, когда чувствуешь себя распоследним козлом. Или перельют заправки, и будешь в болоте ковыряться. Нет, здесь всё в масть – гребешки упругие, сочные, сами на зуб ложатся, кальмары и креветки ощутимые. Апельсин двух видов – жёлтый и красный, соответственно, игра вкуса и цвета. Заправка оттеняет лимончиком и оливами. Что-то похожее я ел в Барселоне… ах, это Испания?! Тогда пардон

Салат с хрустящими баклажанами. Тут вся фишка в том, чтобы баклажаны именно хрустели и внутри не сырые. Может быть не эталон (я люблю мякоть чуть потвёрже), но это типичная вкусовщина. 4+ недрогнувшей рукой.

Из поморского меню к нам на стол попал тёплый салат с форелью. Простеньки такой – отварная рыбка, перепелиные яички, помидорки черри, слайсы огуречные… гимн минимализму. Тут две хитрости – рыбу не переварить в кашу и овощи чтоб со вкусом солнышка, а не картона. Удалось… т.е. удался.

Из горячих закусок взяли приготовленный сыр, везде его берём. Здесь он не жареный, а запеченный, целая шайба Бри. Ах, как в детство окунулся, мои родственники из бывших эксплуататорских классов обожали камамбер (тоже самое) в любом виде. На чугунной сковородочке (тяжёленькой, классической) шкворчащее счастье с корочкой, а под ней тягучее море удовольствия. В комплекте с двумя увесистыми гренками, нам на троих за глаза хватило. И стоит порция + варенье к ней - 910 руб… вот и считайте, дорого или не очень? Я, например, был уверен, что сам кругляш стоит столько же без всякой обработки.

И о горячем.

Есть у меня привычка заказывать баранину, если таковая есть в меню – дефицитное мясо в нашем городе, за ним специально на рынок приходится ездить. Иногда в ресторанах случаются обломы – жёсткое или с излишним жирком. Ещё провальный вариант, когда заранее зажарили, а потом разогрели… это не про баранину.

IL GUSTO предлагает «запеченную по-поморски» с печеной свеклой, черносливом и под свекольным соусом. Оррригинально, хотя сомневаюсь, что по берегу Белого моря когда-то бродили овечьи отары. Но съел с интересом. Почему только с интересом? Свёкла не относится к моим любимым овощам, чернослив уважаю только в нашем еврейском «кисло-сладком», он там на своём месте. Мясо мягчайшее, разваливается при нажиме вилкой, но характерный привкус барашка, за что и люблю, только нотой далёкого звучания, я же люблю поактивней и громче.

Также были свиные рёбрышки-гриль в яблочной глазури. Порция – атас, на Портоса, заняла всю немалую тарелку и напоминала детский ксилофон. Цвет брутальный, яблоки играют (правда, сын пожаловался на излишнюю по его вкусу сладость). Три ребрышка ушли с нами домой, и вот на следующий день они были, что надо, никакая микроволновка не испортила.

Из рыбного заказали тунца. Строгого, без гарнира, только с соусом из крыжовника. Обжарка-гриль как по учебнику – зажаристые бока при красной середине… зрелище, достойное кисти художника. Вкус – тот, что шеф Рамзи прописал.

На десерт принесли… «Гриб Кенозерье» с декорацией из шишек и сосновых иголок (всё съедобное). Нечто воздушное, не приторное, и выглядит как подросший в лесных зарослях боровик.

Чем запивали? Домашними самодельными лимонадами, их там четыре штуки и все вкуснятина. А предваряли трапезу розовым просекко и фирменными настойками – сет из 5 видов зашёл соколом (в одно лицо).

Приятный бонус как имениннику – чизкейк с черникой и горящим фейерверком минус 10% от всей стоимости заказа. Те, кто ратует за возвращение социализма, пусть попробуют вспомнить подобное до 91-го года. Какие тогда подарки-скидки… хорошо, если не обматерят!

Уходили с приятным послевкусием и желанием вернуться – там ещё пробовать и пробовать. Как вам, например, «поморские ржаные ушки из оленины»?

Леонид Черток