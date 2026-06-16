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Вкус поражения. Штраф нейрохирургу Серебренникову снизили на 50 тысяч

Вчера в Архангельске состоялся апелляционный суд по делу нейрохирурга Первой городской больницы Николая Серебренникова.

Напомним, врач высшей категории обвинялся в «финансирование экстремистской деятельности» в сумме 3 500 руб, якобы переведённые им на счет запрещенной в России организации «ФБК» в 2021-2022 годах. Прокурор запрашивал для обладателя профессиональной премии «Лучший врач» и разработчика методов борьбы с последствиями инсультов три года колонии строгого режима – «чтобы неповадно». Суд определил 450 тысяч рублей штрафа.

Естественно, что сторона защиты подала апелляционную жалобу. В итоге штраф был снижен до… 400 тысяч рублей. Судейская коллегия в составе Шибаева Антона, Харитонова Вадима и Максимовой Натальи не приняла НИ ОДНОГО доказательства невиновности подсудимого. Близкие Николая говорят, что испытали горечь поражения. Наблюдателей от редакции обескураживает непробиваемость судейских… возникает подозрение, что откуда-то сверху прозвучал приказ «примерно наказать».

В доказательство того, что дело нейрохирурга Серебренникова «шито белыми нитками», публикуем его Дополнение к апелляционной жалобе. Судите сами…

I. Несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и объективное алиби

Суд зафиксировал в приговоре жесткие временные рамки якобы имевшегося у меня преступного умысла: «в период с 00 часов 00 минут до 13 часов 41 минуты 5 августа 2021 года». Данный вывод технически и логически абсурден:

  1. Невозможность умысла «задним числом»: По версии следствия, мой умысел возник после просмотра видеоролика запрещенной организации. Однако из материалов дела известно, что ролик был загружен в сеть Интернет только в 10:38:50. Суд инкриминирует мне умысел, начиная с 00:00, что физически невозможно.
  2. Объективное медицинское алиби: В промежуток времени с 10:38 до момента списания денежных средств (13:41) я непрерывно находился в операционном блоке Первой городской больницы, выполняя обязанности ассистирующего и оперирующего хирурга. Это подтверждено медицинскими документами, а именно протоколами операций и протоколом анестезии. Показания свидетеля Гайдукова полностью подтверждают, что я с 9:30 был в операционной и занимался подготовкой пациентки к операции, был занят непрерывно: устанавливалась скоба Мейфилда, настройка навигационной станции, обработка рук хирургов, одевание стерильной одежды, подготовка и обработка операционного поля. Свидетели Колыгин, Порохин и Гайдуков подтвердили невозможность использования мной мобильного телефона или другого устройства с выходом в интернет в операционной. С 10:50 до 13:30 я участвовал в сложном оперативном вмешательстве, удалении глиобластомы головного мозга, в качестве ассистента менее опытному хирургу, по сути, обучая его. Моё участие в операции не прерывалось, это подтверждено в протоколе операции, в протоколе анестезии и  личными показаниями анестезиолога, проводившего анестезию пациентки. В дальнейшем в 13:30 я перешел на вторую операцию, где был занят до 14:25, что также подтверждено протоколом операции и показаниями Гайдукова. Кроме этого, свидетель Порохин, врач-нейрохирург, в 2021 году являлся заведующим нейрохирургического отделения показал, что во время операции врач не может выйти даже по какому-либо экстренному случаю из операционной. Дополнительно  подтверждение моего непрерывного участия в операциях, отсутствия межоперационного перерыва, моей роли наставника в операции по удалению глиобластомы, невозможности покинуть операционную получено в ответе на адвокатский запрос в Первую городскую больницу.
  3. Физическая невозможность совершения действий: Хронометраж ролика составляет 11 минут 11 секунд. Находясь у операционного стола, я физически не имел возможности посмотреть видео, включить VPN-сервис (без которого сайт в РФ не открывался), изучить платежную форму и провести транзакцию. Суд первой инстанции полностью проигнорировал очевидные хронологические противоречия и объективную невозможность совершения вменяемых мне действий в указанный отрезок времени.

 II. Отсутствие состава преступления и прямой умысел (автоматические списания)

Статья 282.3 УК РФ требует обязательного наличия прямого заведомого умысла на финансирование экстремизма. Автоматическое списание денег без волевого участия человека не образует состава преступления:

  1. Рекуррентные платежи: Все последующие 6 платежей по 500 рублей происходили в автоматическом режиме заграничного регулярного платежа в одно и тоже время пятого числа каждого месяца. Начальник отдела экономической безопасности Сбербанка (свидетель Новиков) подтвердил в суде, что данные списания оформлялись на стороннем сайте и не отображались в системе «Сбербанк Онлайн» как подключенные автоплатежи. Я физически не мог отменить эту подписку через свой банк.
  2. Невозможность идентификации из СМС: Скриншоты из моего телефона, приобщенные к делу, доказывают, что поступавшие СМС-уведомления не содержали аббревиатур «ФБК» или «Навальный». В них отображался нейтральный текст: «HAVE A NICE SUNDAY», «LEVEL UP», «THANKS FOR YOUR TRUST». Банк квалифицировал это как «покупку», получатель маскировался под коммерческий сервис. Свидетель Новиков, который является начальником отдела экономической безопасности Сбербанка, а также старший менеджер банка Грошева  не смогли по выписке и смс-сообщениям определить конечного получателя, то я, как обычный клиент, тем более не мог знать, куда идут деньги.
  3. Компрометация данных карты: Из материалов дела известно, что с января 2021 года (когда организация работала легально) с моей карты шли законные отчисления по 300 рублей, вследствие чего данные моей карты Visa Gold сохранились в базе ФБК. Из акта осмотра видео от 05.12.2024 следует, что руководители организации публично объявили, что «больше не собирают данные о жертвователях». Это подтверждает, что старая база данных была сохранена и данные моей карты могли быть использованы для автоматического запуска новых списаний по 500 рублей без моего ведома и согласия. Как пояснила специалист Грошева А.В., даже при разовом введении карты на стороннем сайте система способна сохранить данные и в дальнейшем производить списания без повторного волеизъявления и согласия клиента.

Также моя карта была сохранена во множестве интернет-магазинов и могла быть скомпрометирована в результате утечек. Следствие не проверило эту версию и не предоставило ни одного цифрового доказательства (IP-адреса, MAC-адреса, фингерпринта), связывающего транзакцию 5 августа 2021 года с моими устройствами.

 III. Полное отсутствие цифровых следов и результат экспертизы

Суд проигнорировал результаты судебных компьютерно-технических экспертиз, которые объективно доказывают отсутствие события преступления:

  1. Эксперты исследовали все изъятые у меня и членов моей семьи технические устройства (телефоны, ноутбуки, ПК) и не обнаружили ничего , относящегося к уголовному делу.
  2. На моих устройствах полностью отсутствуют: история посещения сайта world.fbk.info, поисковые запросы инкриминируемого видеоролика на YouTube, сохраненные данные платежных форм, а также программы VPN, использование которых являлось обязательным условием для доступа к ресурсу из РФ.
  3. Формулировка суда об использовании мной «неустановленной компьютерной техники» является недопустимым предположением. 

 IV. Техническая и юридическая несостоятельность реквизитов в приговоре

Суд в приговоре допустил грубую техническую ошибку, указав, что я «осуществил перевод со своего счета на счет WORLD.FBK.IN».

  1. Сайт — это не расчетный счет: В соответствии с Положением ЦБ РФ № 762-П, буквенные маркеры WORLD.FBK.INF, V2NI29SJROMGYKY (merchant ID) или BMMYOVWA (интернет-терминал) являются внутренними служебными тегами процессингового центра для маршрутизации транзакции, а не платежными реквизитами. Перевести деньги «на доменное имя» технически невозможно.
  2. Конечный бенефициар не установлен: Текстовая строка шлюза прописывается владельцем сайта произвольно. Органы следствия не направляли международный запрос в банк-эквайер «Wells Fargo» (США) в рамках ст. 453 УПК РФ и не установили, на счет какого конкретно лица фактически поступили деньги. Утверждения оперативников в рамках ОРМ «Наведение справок» от 03.07.2025 являются лишь догадкой, недопустимой в качестве доказательства (ст. 75 УПК РФ).

 V. Недопустимость и явная ложность показаний свидетелей обвинения

Приговор строится на показаниях свидетелей Чернухи С.П. и Бутакова Е.В., которые полностью опровергнуты в ходе судебного разбирательства:

  1. Свидетель Чернуха С.П.:
    1. Утверждение о том, что на медицинском приеме в мае 2025 года я якобы устно подтвердил ему «поддержку взглядов Навального», является ложью и полностью мной отрицается. Я врач-нейрохирург, ведение подобных разговоров  противоречит логике поведения врача на рабочем месте, к тому же абсурдно предполагать, что первому встречному пациенту на платном приеме можно добровольно признаваться в совершении тяжкого уголовного преступления (финансировании экстремизма).
    2. Визит Чернухи С.П. носил искусственный характер. Согласно его медкарте от 06.05.2025, у него полностью отсутствовала нейрохирургическая патология. Он целенаправленно записался ко мне, оплатил прием исключительно «для интереса», проигнорировал все лечебные рекомендации и на следующий день уже оказался на допросе у следователя.
    3. В ходе допроса свидетель продемонстрировал феноменальную избирательность памяти. Он не смог вспомнить ни одной объективной детали: забыл адрес штаба в Архангельске, этаж, расположение комнат, месяц, день и время проведения собраний в 2020 году. Он не смог назвать ни одного человека, присутствовавшего там, не вспомнил, кто вел собрание, и оказался абсолютно не способен описать внешность, приметы или одежду Серебренникова Н.А. Свидетель признал, что они не были знакомы и никогда не общались. Тем не менее, Чернуха С.П. утверждает, что «запомнил» именно Серебренникова. Подобный парадокс указывает на искусственное заучивание фамилии по заданию органов следствия.
    4. Чернуха — процессуально зависимый свидетель (сам являлся посетителем штаба, что влечет риски преследования) и ранее уже выступал свидетелем обвинения по делу Бутакова. Справка начальника РУ ФСБ генерал-майора Рынди о наличии оперативных данных на врача датирована 09.04.2025, а Чернуха заявляет, что «узнал» врача только на приеме 06.05.2025. При этом на суде Чернуха утверждает, что ни с кем до 06.05.2025г о Серебренникове не общался. Данный факт подтверждает неформальные отношения Чернухи С.П. с органами. Свидетель не смог вспомнить, куда и в какое здание его пригласили для допроса. Более того, прокурор в прениях сослался на показания Чернухи со стадии следствия, которые вообще не оглашались и не исследовались в суде. Это доказывает спланированную внепроцессуальную провокацию органов следствия.
    5. Детализация телефонных соединений ПАО «Мегафон» опровергла его слова о том, что после приема он звонил на «горячую линию», что является доказанным уличением свидетеля во лжи. Кроме того, Чернуха С.П. на суде утверждал, что незнаком с Бутаковым Е.В., но свидетель Бутаков Е.В. показал, что они знакомы, «учились в одной группе», более того Чернха С.П. проходил свидетелем по делу Бутакова, о чем есть информация в уголовном деле, что еще раз указывает на лживость его показаний. 
      1. Свидетель Бутаков Е.В. (психическая и процессуальная нестабильность):

 Пытаясь описать внешность человека, которого видел в штабе, Бутаков Е.В. заявил, что тот был «внешне очень похож на Владимира Мединского». Данное утверждение визуально абсурдно, объективно ложно и полностью исключает достоверность опознания по следующим основаниям: антропометрические признаки лица, кардинально отличаются строение носа, форма глазных щелей, глубина посадки глаз, овал лица; В.Р. Мединский является человеком невысокого роста с темными карими глазами. У меня очень высокий рост и серые глаза; одеваемся мы в совершенно различном стиле. Единственным общим элементом нашей внешности является исключительно наличие очков , что в рамках криминалистической габитоскопии является съемным сопутствующим элементом и не может служить основанием для отождествления личности.

Свидетель Бутаков не обладает специальными познаниями в области банковского дела, интернет-эквайринга и функционирования международных платежных шлюзов. Он путает буквенный дескриптор (текстовый маркер шлюза) с расчетным счетом получателя. Наличие текстовой строки WORLD.FBK.IN в банковской выписке, по мнению самого свидетеля, «автоматически означает перевод в ФБК», что является обывательским заблуждением и догадкой. Свидетель Бутаков Е.В. объективно не имел и не мог иметь доступа к банковским проводкам, транзитным счетам американского процессингового центра Stripe или внутренним операциям Wells Fargo Bank (США).Таким образом, его утверждения о целевом характере и адресате данных переводов являются не более чем личным умозаключением, основанным на предположениях и подсказках следствия. В силу ст. 75 УПК РФ, показания свидетеля, основанные на догадках и предположениях, являются недопустимыми доказательствами и не могут быть положены в основу обвинительного приговора.

  Идеологические ярлыки суда: Посещение открытого пространства в 2020 году (до официального запрета организации судом 09.06.2021) вообще не относится к предмету доказывания по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Применение судом термина «противник конституционного строя» носит характер идеологического ярлыка для обхода презумпции невиновности. В приговоре судья не указал ни одной конкретной статьи Конституции РФ, против которой якобы я выступал. Утверждение суда о том, что я являюсь «противником конституционного строя» является абсолютно голословным, при этом суд полностью игнорировал мое заявление сделанное в суде о том, что я полностью поддерживаю Конституцию РФ.

 Полное отсутствие обоснования выводов суда о «заведомой осведомленности» подсудимого.

В нарушение требований ст. 307 УПК РФ, заявив о «несостоятельности» показаний Серебренникова Н.А. о его полной неосведомленности относительно экстремистского статуса НО «ФБК», судья Тарнаев П.В. не привел в приговоре ни одного фактического или юридического обоснования своего вывода. Суд ограничился лишь голословной декларацией, что является недопустимым в уголовном судопроизводстве и свидетельствует об обвинительном уклоне. В тексте приговора полностью отсутствует какой-либо анализ доказательств, которые бы объективно подтверждали мою личную осведомленность  о решении Московского городского суда от 9 июня 2021 года. Стороной обвинения не представлено, а судом не исследовано: ни одного следа поиска информации о данном судебном решении или статусе организации в сети. Интернет на устройствах подсудимого; никаких данных о его подписках на информационные каналы, освещавшие данный процесс; каких-либо упоминаний или обсуждений этой темы в изъятых личных переписках (включая детально изученную переписку «ВКонтакте» с Неделиной). Суд первой инстанции указал в приговоре как установленный факт то, что я «посмотрел ролик, перешел по ссылке и осуществил перевод». Однако в материалах уголовного дела отсутствует хотя бы одно прямое или косвенное доказательство данного утверждения [УПК РФ]. Включение в приговор формулировок о «просмотре ролика» при полном отсутствии цифровых следов в изъятой технике является грубейшим нарушением закона. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях [УПК РФ]. В силу ст. 14 УПК РФ все сомнения должны толковаться в пользу подсудимого. Диспозиция ч. 1 ст. 282.3 УК РФ предусматривает ответственность только за предоставление средств, совершенное заведомо для виновного. Поскольку следствие не доказало, а суд не обосновал факт обладания мной этой информацией на момент первого автоматического списания, вывод суда о его «заведомой осведомленности» является полностью надуманным, незаконным и основанным на предположениях.

  1. Размещение на моей странице «ВКонтакте» Ю. Шевчука является реализацией моего права на культурные предпочтения и не доказывает экстремистский мотив.

 V. ОТСУТСТВИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ СЛЕДОВ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ и АНАЛИЗ ПЕРЕПИСКИ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Вывод суда о том, что я разделял и поддерживал идеи запрещенной организации, является полностью необоснованным и опровергается материалами уголовного дела. В деле полностью отсутствуют материальные следы какой-либо идеологической поддержки экстремистской структуры:

1. Результаты обыска и осмотра технических устройств
  В ходе обыска, проведенного 14 декабря 2024 года по моему месту жительства, а также при детальном осмотре моих и моей семьи технических устройств, компьютеров и мобильных телефонов не было обнаружено ни одного доказательства причастности к деятельности ликвидированной организации. В материалах дела полностью отсутствуют:

  1. Экстремистская литература, листовки, символика или атрибутика запрещенной организации (т. 1, л.д. 10);
  2. Подписки на профильные закрытые каналы, чаты или форумы сторонников Навального;
  3. Факты ведения политических дискуссий, переписки идеологического характера или публикаций в социальных сетях, призывающих к поддержке данной структуры.

 2. Анализ личной переписки в социальной сети «ВКонтакте»

Сторона обвинения делает необоснованный вывод о «приверженности подсудимого экстремистским идеям», ссылаясь на его личную переписку в социальной сети «ВКонтакте» с пользователем Неделиной. Однако данный вывод полностью опровергается содержанием сообщений:

  1. Тексты сообщений Серебренникова Н.А. вообще не содержат слов «Навальный», «ФБК» или иной экстремистской лексики.
  2. Вся переписка носит исключительно бытовой и профессиональный характер, касаясь общего состояния дел в сфере отечественной медицины и обсуждения психологических реакций людей.
  3. Лингвистическая и автороведческая экспертиза данной переписки следствием не проводилась.

  VI.  Игнорирование данных о личности подсудимого и СУЩЕСТВЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СТ. 307 УПК РФ

Суд первой инстанции ограничился дежурной фразой «учитывает данные о личности», фактически уклонился от исполнения требований ст. 6, ст. 60 УК РФ и ст. 307 УПК РФ.. Между тем, моя личность и биография полностью исключают вмененный мне деструктивный мотив:

  1. Я являюсь практикующим врачом-нейрохирогругом высшей квалификации со стажем 25 лет. На моем счету более 10 000 пролеченных больных и более 5 000 сложнейших операций на головном и спинном мозге.
  2. Я являюсь лауреатом Ломоносовской премии, победителем конкурса «Операция, спасшая жизнь человека», автором двух патентов на уникальный инструмент, который я сам ремонтирую для нужд ГБУЗ «Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич».
  3. В ходе судебного разбирательства был допрошен широкий круг свидетелей защиты: главный врач ГБУЗ «Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич» Попов А.А., врачи-коллеги Порохин В.Г., Колыгин В.С., Демидов, операционная медицинская сестра Ушакова, супруга Серебренникова Т.А., мать Серебренникова Л.Н., а также свидетели Захарова и Попова. Все они охарактеризовали Николая Алексеевича как безупречного, глубоко честного и искреннего человека, фаната своей профессии, занятого исключительно спасением жизней и научной деятельностью. Ни один свидетель не подтвердил у него наличия деструктивных или антигосударственных взглядов. Суд в приговоре не привел ни одного обоснования того, почему он отверг доводы защиты.
  4. На моем иждивении находятся двое детей (несовершеннолетний и малолетний).
  5. За весь период с 2021 года я не совершил ни одного правонарушения, принося исключительно пользу государству, продолжаю ежедневно оперировать и лечить граждан РФ, включая участников СВО.

Даже находясь под контролем УИИ с электронным браслетом на ноге, я не прерывал врачебную деятельность и продолжал спасать жизни граждан РФ, ежеминутно контролируя время у операционного стола, чтобы не нарушить режим передвижения. Моя деятельность направлена исключительно на созидание и служение обществу. 

За свой счет и своими силами я продолжаю производить сложнейший ремонт нейрохирургического инструментария для нужд ГБУЗ «Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич».

 В качестве дополнения к поданной апелляционной жалобе, руководствуясь ст. 86, ч. 4 ст. 389.13 УПК РФ и ст. 60 УК РФ, выражая свое несогласие с суровостью и несправедливостью назначенного мне наказания, ходатайствую о приобщении к материалам дела и исследованию судом апелляционной инстанции обращений (писем) граждан, в отношении которых мною исполнялся врачебный долг.

 Необходимость представления данных документов на стадии апелляционного производства обосновывается следующим:

 -Невозможность представления в суд первой инстанции. Данные характеризующие материалы физически не могли быть представлены мною в суд первой инстанции. Авторы этих обращений — мои бывшие пациенты и их родственники — узнали о состоявшемся в отношении меня обвинительном приговоре, характере вмененного обвинения только после завершения судебного процесса в суде первой инстанции. Граждане посчитали своим долгом самостоятельно составить данные обращения и передать их мне для демонстрации суду моей истинной роли в обществе. 

 -Существенность для оценки справедливости приговора (ст. 60 УК РФ).

 Приговор суда первой инстанции содержит исключительно одностороннюю, необоснованную и надуманную политизированную оценку моей личности как якобы "противника конституционного строя". Напротив, представленные письма наглядно и объективно раскрывают мою личность через призму 25 лет непрерывного медицинского стажа. Они доказывают, что смыслом моей жизни и повседневной деятельности являлось не гипотетическое причинение вреда государству, а созидательный труд — спасение жизней, возвращение дееспособности гражданам РФ и проведение сложнейших высокотехнологичных нейрохирургических операций.

 Данные документы содержат сведения, имеющие решающее процессуальное значение для вынесения справедливого решения. Они подтверждают мою крайнюю социальную полезность и востребованность для общества в качестве оперирующего хирурга. 

 Наличие судимости по экстремистской статье создает непреодолимые препятствия для моей дальнейшей научной и практической деятельности как врача высшей категории (включая ограничения на участие в международных конференциях, патентование изобретений, преподавание и руководство медицинскими подразделениями). Данные письма доказывают, что общество остро нуждается во мне как в действующем, авторитетном и практикующем специалисте, а не как в лице с судимостью и поражением в профессиональных правах.

 На основании изложенного, руководствуясь ст. 389.15, 389.16, 389.17, 389.20 УПК РФ

ПРОШУ:

Приговор Приморского районного суда Архангельской области в отношении Серебренникова Николая Алексеевича отменить, вынести в отношении меня оправдательный приговор в связи с отсутствием в моих действиях состава преступления.

(фото tass с вынесения приговора)

 

 

23 июль 10:04 | : Горячая тема / Скандалы

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