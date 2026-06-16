Вкус поражения. Штраф нейрохирургу Серебренникову снизили на 50 тысяч

Вчера в Архангельске состоялся апелляционный суд по делу нейрохирурга Первой городской больницы Николая Серебренникова.
Напомним, врач высшей категории обвинялся в «финансирование экстремистской деятельности» в сумме 3 500 руб, якобы переведённые им на счет запрещенной в России организации «ФБК» в 2021-2022 годах. Прокурор запрашивал для обладателя профессиональной премии «Лучший врач» и разработчика методов борьбы с последствиями инсультов три года колонии строгого режима – «чтобы неповадно». Суд определил 450 тысяч рублей штрафа.
Естественно, что сторона защиты подала апелляционную жалобу. В итоге штраф был снижен до… 400 тысяч рублей. Судейская коллегия в составе Шибаева Антона, Харитонова Вадима и Максимовой Натальи не приняла НИ ОДНОГО доказательства невиновности подсудимого. Близкие Николая говорят, что испытали горечь поражения. Наблюдателей от редакции обескураживает непробиваемость судейских… возникает подозрение, что откуда-то сверху прозвучал приказ «примерно наказать».
В доказательство того, что дело нейрохирурга Серебренникова «шито белыми нитками», публикуем его Дополнение к апелляционной жалобе. Судите сами…
I. Несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и объективное алиби
Суд зафиксировал в приговоре жесткие временные рамки якобы имевшегося у меня преступного умысла: «в период с 00 часов 00 минут до 13 часов 41 минуты 5 августа 2021 года». Данный вывод технически и логически абсурден:
II. Отсутствие состава преступления и прямой умысел (автоматические списания)
Статья 282.3 УК РФ требует обязательного наличия прямого заведомого умысла на финансирование экстремизма. Автоматическое списание денег без волевого участия человека не образует состава преступления:
Также моя карта была сохранена во множестве интернет-магазинов и могла быть скомпрометирована в результате утечек. Следствие не проверило эту версию и не предоставило ни одного цифрового доказательства (IP-адреса, MAC-адреса, фингерпринта), связывающего транзакцию 5 августа 2021 года с моими устройствами.
III. Полное отсутствие цифровых следов и результат экспертизы
Суд проигнорировал результаты судебных компьютерно-технических экспертиз, которые объективно доказывают отсутствие события преступления:
IV. Техническая и юридическая несостоятельность реквизитов в приговоре
Суд в приговоре допустил грубую техническую ошибку, указав, что я «осуществил перевод со своего счета на счет WORLD.FBK.IN».
V. Недопустимость и явная ложность показаний свидетелей обвинения
Приговор строится на показаниях свидетелей Чернухи С.П. и Бутакова Е.В., которые полностью опровергнуты в ходе судебного разбирательства:
Пытаясь описать внешность человека, которого видел в штабе, Бутаков Е.В. заявил, что тот был «внешне очень похож на Владимира Мединского». Данное утверждение визуально абсурдно, объективно ложно и полностью исключает достоверность опознания по следующим основаниям: антропометрические признаки лица, кардинально отличаются строение носа, форма глазных щелей, глубина посадки глаз, овал лица; В.Р. Мединский является человеком невысокого роста с темными карими глазами. У меня очень высокий рост и серые глаза; одеваемся мы в совершенно различном стиле. Единственным общим элементом нашей внешности является исключительно наличие очков , что в рамках криминалистической габитоскопии является съемным сопутствующим элементом и не может служить основанием для отождествления личности.
Свидетель Бутаков не обладает специальными познаниями в области банковского дела, интернет-эквайринга и функционирования международных платежных шлюзов. Он путает буквенный дескриптор (текстовый маркер шлюза) с расчетным счетом получателя. Наличие текстовой строки WORLD.FBK.IN в банковской выписке, по мнению самого свидетеля, «автоматически означает перевод в ФБК», что является обывательским заблуждением и догадкой. Свидетель Бутаков Е.В. объективно не имел и не мог иметь доступа к банковским проводкам, транзитным счетам американского процессингового центра Stripe или внутренним операциям Wells Fargo Bank (США).Таким образом, его утверждения о целевом характере и адресате данных переводов являются не более чем личным умозаключением, основанным на предположениях и подсказках следствия. В силу ст. 75 УПК РФ, показания свидетеля, основанные на догадках и предположениях, являются недопустимыми доказательствами и не могут быть положены в основу обвинительного приговора.
Идеологические ярлыки суда: Посещение открытого пространства в 2020 году (до официального запрета организации судом 09.06.2021) вообще не относится к предмету доказывания по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Применение судом термина «противник конституционного строя» носит характер идеологического ярлыка для обхода презумпции невиновности. В приговоре судья не указал ни одной конкретной статьи Конституции РФ, против которой якобы я выступал. Утверждение суда о том, что я являюсь «противником конституционного строя» является абсолютно голословным, при этом суд полностью игнорировал мое заявление сделанное в суде о том, что я полностью поддерживаю Конституцию РФ.
Полное отсутствие обоснования выводов суда о «заведомой осведомленности» подсудимого.
В нарушение требований ст. 307 УПК РФ, заявив о «несостоятельности» показаний Серебренникова Н.А. о его полной неосведомленности относительно экстремистского статуса НО «ФБК», судья Тарнаев П.В. не привел в приговоре ни одного фактического или юридического обоснования своего вывода. Суд ограничился лишь голословной декларацией, что является недопустимым в уголовном судопроизводстве и свидетельствует об обвинительном уклоне. В тексте приговора полностью отсутствует какой-либо анализ доказательств, которые бы объективно подтверждали мою личную осведомленность о решении Московского городского суда от 9 июня 2021 года. Стороной обвинения не представлено, а судом не исследовано: ни одного следа поиска информации о данном судебном решении или статусе организации в сети. Интернет на устройствах подсудимого; никаких данных о его подписках на информационные каналы, освещавшие данный процесс; каких-либо упоминаний или обсуждений этой темы в изъятых личных переписках (включая детально изученную переписку «ВКонтакте» с Неделиной). Суд первой инстанции указал в приговоре как установленный факт то, что я «посмотрел ролик, перешел по ссылке и осуществил перевод». Однако в материалах уголовного дела отсутствует хотя бы одно прямое или косвенное доказательство данного утверждения [УПК РФ]. Включение в приговор формулировок о «просмотре ролика» при полном отсутствии цифровых следов в изъятой технике является грубейшим нарушением закона. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях [УПК РФ]. В силу ст. 14 УПК РФ все сомнения должны толковаться в пользу подсудимого. Диспозиция ч. 1 ст. 282.3 УК РФ предусматривает ответственность только за предоставление средств, совершенное заведомо для виновного. Поскольку следствие не доказало, а суд не обосновал факт обладания мной этой информацией на момент первого автоматического списания, вывод суда о его «заведомой осведомленности» является полностью надуманным, незаконным и основанным на предположениях.
V. ОТСУТСТВИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ СЛЕДОВ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ и АНАЛИЗ ПЕРЕПИСКИ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Вывод суда о том, что я разделял и поддерживал идеи запрещенной организации, является полностью необоснованным и опровергается материалами уголовного дела. В деле полностью отсутствуют материальные следы какой-либо идеологической поддержки экстремистской структуры:
1. Результаты обыска и осмотра технических устройств
В ходе обыска, проведенного 14 декабря 2024 года по моему месту жительства, а также при детальном осмотре моих и моей семьи технических устройств, компьютеров и мобильных телефонов не было обнаружено ни одного доказательства причастности к деятельности ликвидированной организации. В материалах дела полностью отсутствуют:
2. Анализ личной переписки в социальной сети «ВКонтакте»
Сторона обвинения делает необоснованный вывод о «приверженности подсудимого экстремистским идеям», ссылаясь на его личную переписку в социальной сети «ВКонтакте» с пользователем Неделиной. Однако данный вывод полностью опровергается содержанием сообщений:
VI. Игнорирование данных о личности подсудимого и СУЩЕСТВЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СТ. 307 УПК РФ
Суд первой инстанции ограничился дежурной фразой «учитывает данные о личности», фактически уклонился от исполнения требований ст. 6, ст. 60 УК РФ и ст. 307 УПК РФ.. Между тем, моя личность и биография полностью исключают вмененный мне деструктивный мотив:
Даже находясь под контролем УИИ с электронным браслетом на ноге, я не прерывал врачебную деятельность и продолжал спасать жизни граждан РФ, ежеминутно контролируя время у операционного стола, чтобы не нарушить режим передвижения. Моя деятельность направлена исключительно на созидание и служение обществу.
За свой счет и своими силами я продолжаю производить сложнейший ремонт нейрохирургического инструментария для нужд ГБУЗ «Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич».
В качестве дополнения к поданной апелляционной жалобе, руководствуясь ст. 86, ч. 4 ст. 389.13 УПК РФ и ст. 60 УК РФ, выражая свое несогласие с суровостью и несправедливостью назначенного мне наказания, ходатайствую о приобщении к материалам дела и исследованию судом апелляционной инстанции обращений (писем) граждан, в отношении которых мною исполнялся врачебный долг.
Необходимость представления данных документов на стадии апелляционного производства обосновывается следующим:
-Невозможность представления в суд первой инстанции. Данные характеризующие материалы физически не могли быть представлены мною в суд первой инстанции. Авторы этих обращений — мои бывшие пациенты и их родственники — узнали о состоявшемся в отношении меня обвинительном приговоре, характере вмененного обвинения только после завершения судебного процесса в суде первой инстанции. Граждане посчитали своим долгом самостоятельно составить данные обращения и передать их мне для демонстрации суду моей истинной роли в обществе.
-Существенность для оценки справедливости приговора (ст. 60 УК РФ).
Приговор суда первой инстанции содержит исключительно одностороннюю, необоснованную и надуманную политизированную оценку моей личности как якобы "противника конституционного строя". Напротив, представленные письма наглядно и объективно раскрывают мою личность через призму 25 лет непрерывного медицинского стажа. Они доказывают, что смыслом моей жизни и повседневной деятельности являлось не гипотетическое причинение вреда государству, а созидательный труд — спасение жизней, возвращение дееспособности гражданам РФ и проведение сложнейших высокотехнологичных нейрохирургических операций.
Данные документы содержат сведения, имеющие решающее процессуальное значение для вынесения справедливого решения. Они подтверждают мою крайнюю социальную полезность и востребованность для общества в качестве оперирующего хирурга.
Наличие судимости по экстремистской статье создает непреодолимые препятствия для моей дальнейшей научной и практической деятельности как врача высшей категории (включая ограничения на участие в международных конференциях, патентование изобретений, преподавание и руководство медицинскими подразделениями). Данные письма доказывают, что общество остро нуждается во мне как в действующем, авторитетном и практикующем специалисте, а не как в лице с судимостью и поражением в профессиональных правах.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 389.15, 389.16, 389.17, 389.20 УПК РФ
ПРОШУ:
Приговор Приморского районного суда Архангельской области в отношении Серебренникова Николая Алексеевича отменить, вынести в отношении меня оправдательный приговор в связи с отсутствием в моих действиях состава преступления.
(фото tass с вынесения приговора)