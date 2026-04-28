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Протоиерей Валерий Суворов: "Нет наркотикам!"

В Архангельской области разрабатывается проект чат-бота антинаркотической направленности. Инициатором его создания выступает общественный благотворительный фонд «Поморье без наркотиков». О том, как реализовать идею, шла речь в региональной Общественной палате, где состоялась публичная презентация проекта, участие в которой принял секретарь Архангельского епархиального управления протоиерей Валерий Суворов, член Общественной палаты.

На заседании присутствовали представители областного УМВД, контрольно-надзорных структур, органов государственной власти, а также члены комиссии Общественной палаты по общественной безопасности, межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Как отметил председатель комиссии Мамикон Гекчян, борьба с распространением наркотиков – важная задача.

«Особенно актуальна сегодня профилактика вовлечения в преступления несовершеннолетних. В борьбе с этой бедой нужно учитывать позицию общественности и принимать конкретные меры. Разработка чат-бота – полезная идея, и мы со своей стороны сделаем все возможное для ее реализации», – сказал Мамикон Гекчян.

При создании цифрового сервиса мониторинга и профилактики «Антинаркотический контроль 29» планируется использовать опыт других регионов, где такие чат-боты уже работают.

По словам директора регионального общественного благотворительного фонда «Поморье без наркотиков» Клима Палкина, ресурс будет представлять собой коммуникационный канал на базе мессенджера «Макс».

«География охвата – вся Архангельская область. В технологическом плане чат-бот должен быть интегрирован в профильные ведомства, которые бы оперативно получали поступающую от граждан информацию по вопросам противодействия распространению наркотиков. Сведения будут приниматься в анонимном режиме – никакой верификации и идентификации не требуется. Результативность будет зависеть от успешного межведомственного взаимодействия», – подчеркнул Клим Палкин.

В качестве одной из основных функций чат-бота он обозначил автоматизацию сбора данных о правонарушениях. Пользователи приложения смогут через сервис сообщить информацию о наркопреступлении, рассказать о появлении на стенах домов граффити, рекламирующих запрещенные препараты, а также указать интернет-сайты, на которых осуществляется такая пропаганда.

В ближайшее время при Общественной палате Архангельской области будет создана рабочая группа, которая займется разработкой проекта для дальнейшего представления его в областную антинаркотическую комиссию. 

01 август 09:30 | : Будни / Верую

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