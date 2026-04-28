Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Без потерпевших. Странное дело Юлии Федоровой

В Архангельске продолжают рассматривать дело Юлии Фёдоровой  руководителя и одного из собственников «Треста столовых». 

Мы уже не раз поднимали эту тему, и каждый новый поворот делает историю всё противоречивей.

 Позиция защиты  бескомпромиссная
 Адвокаты и сама Юлия Фёдорова выбрали тактику «ни шагу назад»: вину не признают полностью. С точки зрения стратегии это понятно, но выглядит особенно смело на фоне статистики: 

доля оправдательных приговоров в России — всего 0,1 %.

Для сравнения: прецедент Горбатовой (о нём мы тоже писали) показывает, насколько жёстко может реагировать суд, когда линия защиты максимально жёсткая.

 Парадокс: дело в суде, а потерпевших фактически нет
 Если дело дошло до суда, значит, судья усмотрел достаточную доказательную базу. Но при этом ключевые ведомства, которые могли бы выступать потерпевшими, прямо говорят об отсутствии ущерба.

Вот, что ответили профильные министерства:

 Минздрав Архангельской области (ответ замминистра Т. В. Русиновой):

«В государственных медучреждениях питание организовано по контрактам в рамках 44‑ФЗ и 223‑ФЗ. Контроль качества идёт по нормативам Минздрава России. ООО “Трест столовых” не нанесло министерству ни финансового, ни физиологического ущерба».

Минобразования Архангельской области дало развёрнутый ответ про систему питания в школах и детсадах:

«Питание организуют либо сами учреждения, либо привлечённые коммерческие организации (аутсорсеры). Контроль ведётся совместно с Роспотребнадзором и другими надзорными органами. Меню согласуется с территориальными отделами Роспотребнадзора, ежедневно работает бракеражная комиссия, ведётся бракеражный журнал. Продукция, не прошедшая контроль, к выдаче не допускается. Также действует родительский контроль и выездные мониторинги».
 (Ответ подписан начальником отдела по организации делопроизводства Н. А. Лобановой.)

При этом в письме Минобразования нет подтверждения сотрудничества с ООО «Трест столовых» — ведомство описывает общую систему, 

действующую в регионе.

Что это значит?
 Получается странная картина:

- ведомства не считают себя потерпевшими и не фиксируют ущерб;

- при этом дело принято в производство и рассматривается судом;

- защита стоит на полном отрицании вины, несмотря на крайне низкую долю оправдательных приговоров.

Лично я считаю, что архангельский суд способен быть непредвзятым. Но сам юридический парадокс здесь очевиден: на какой именно доказательной базе строится обвинение, если нет потерпевших и прямого ущерба?

А что думаете вы?
 Как вообще может существовать уголовное дело без потерпевших? 

Это нормальная правовая конструкция — или здесь есть скрытый нюанс? 

Поделитесь мнением в комментариях. 

 Михаил Скоморохов 

06 июль 09:30 | : Горячая тема / Скандалы

Главные новости


От «Чиваса» до чифира. Что не так с фильмом «Коммерсант» братьев Кравчук
Елена Серова, сценарист: «Архангельск – город теплых людей»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (70)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20