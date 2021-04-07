Дело «сборщиков пуха» на Вайгаче: государство извинилось

Год назад я сообщил о повторном окончании уголовного дела «сборщиков пуха» из ненецкой Общины «Хэбидя-Я» («Святая земля») с острова Вайгач Ненецкого округа. Завершая ту статью, я написал:
«В итоге 20 марта этого 2020 года следователь УМВД по НАО вынес постановление о прекращении этого дела и уголовного преследования. На этот раз вместе с постановлением один из фигурантов дела получил и извещение с разъяснением порядка реабилитации.
В извещении говорится о том, что право на реабилитацию включает в себя возмещение имущественного вреда и устранение последствий морального вреда. В качестве возмещения морального вреда предусмотрено, в том числе, и то, что прокурор от имени государства приносит официальное извинение каждому реабилитированному за причиненный ему вред.
Надеюсь, что бывшие фигуранты уголовного дела «сборщиков пуха» не упустят процессуальные сроки и возможность поставить, наконец, в этом деле жирную точку».
Мои надежды, похоже, не были напрасными. Один из бывших фигурантов этого уголовного дела – Киприянов Владимир Михайлович, биолог-охотовед, член Общины и ее научный руководитель, прислал мне копии письма прокуратуры Ненецкого округа и решения Нарьян-Марского городского суда НАО от 20 апреля этого 2021 года, куда он обратился, как реабилитированный, с иском о возмещении морального вреда, причиненного уголовным делом.
Некоторое время назад Владимир Михайлович получил официальное письмо из прокуратуры НАО от 19.04.21 №11801111026000716\1803 за подписью первого заместителя прокурора округа В.Н. Кудрявца:
«Уважаемый Владимир Михайлович! Руководствуясь ч.1 ст.136 УПК РФ, приношу Вам от имени государства официальные извинения за необоснованное уголовное преследование по уголовному делу №....... и за причинённый этим преследованием моральный вред».
Правда, на сайте прокуратуры округа информации о принесении официальных извинений за необоснованное уголовное преследование не опубликовано, в отличие от многочисленных сообщений об утверждении и подписании тем же первым заместителем прокурора обвинительных постановлений по уголовным делам о преступлениях. Хотя эта информация не менее важна для граждан. Также отмечу, что письмо прокуратуры «с извинениями» было направлено Киприянову накануне заседания суда по его иску. В мотивировочной части решения указано, что «в материалах дела, исследованных судом, не имеется сведений о том, что по состоянию на дату его рассмотрения (судом – прим. Б.Д.) прокурором от имени государства принесено официальное извинение реабилитированному за причиненный ему вред». Похоже, что без «волшебного пенделя» от суда прокуратура НАО «официальные извинения» приносить, в нарушение требований закона, вообще бы не стала. Так же, как и после первого прекращения уголовного дела. Кстати, очень рекомендую Лапину Сергею Юрьевичу, новому прокурору Ненецкого округа не ждать очередного «волшебного пенделя», то есть обращения в суд еще двух реабилитированных по этому же делу ненцев - членов Общины, проживающих в поселке Варнек на Вайгаче. По моей информации, ни Руслан Васильевич Филиппов, председатель Общины, ни Василий Иванович Филиппов, член Общины, никаких «извинений от имени государства» от окружной прокуратуры так и не получили.
Неожиданно порадовала качественная проработанность мотивировочной части решения судьи Парфенова Александра Павловича. Отмечу, что имел и собственный опыт судебных разбирательств в НАО, и много видел решений в бытность Уполномоченным округа по правам человека, и по некоторым делам жителей НАО, которые обращались за содействием по этой части. И такую тщательность, после которой остается ощущение свершившегося правосудия, даже если решение «не в твою пользу», в Ненецкой судебной системе встречал нечасто. Суд методично и последовательно с правовой точки зрения проанализировал и оценил все доводы, изложенные в исковом заявлении и озвученные в ходе судебного заседания, подготовленные и изложенные представителем реабилитированного Казаковой Ларисой Вадимовной, юристом из Нарьян-Мара. А также возражения представителя УМВД РФ по НАО, Министерства финансов РФ и окружной прокуратуры.
В сухом остатке суд счел возможным взыскать в пользу истца с ответчика Министерства финансов РФ за счет средств казны Российской Федерации компенсацию морального вреда в размере ста тысяч рублей, не усматривая оснований для взыскания данной компенсации в ином размере, считая, что указанный размер компенсации в обстоятельствах дела соответствует требованиям разумности и справедливости. Судом указано, что определение компенсации морального вреда в указанном размере в установленных обстоятельствах дела не свидетельствует о возникновении на стороне заявителя не основательного обогащения без учета соблюдения баланса публичных и частных интересов в правоотношениях, связанных с уголовным преследованием гражданина.
Суд также отметил, что доводы возражений ответчиков не свидетельствуют о наличии оснований для взыскания в пользу истца компенсации морального вреда в меньшем размере, а равно об отказе в иске в полном объеме, при том, что в данном случае вред подлежит компенсации независимо от вины его причинения за счет казны РФ, а факт причинения морального вреда в результате уголовного преследования реабилитированному лицу предполагается.
«Жирная точка» в этом резонансном уголовном пока не поставлена, так как УМВД РФ по НАО подало апелляционную жалобу. Начальник УМВД РФ по НАО Кузнецов Максим Борисович в апелляции потребовал отменить решение Нарьян-Марского городского суда и принять новое решение по делу.
Сразу отмечу, что несмотря на категоричное требование главного ненецкого полицейского начальника речь может идти только о снижении размера компенсационной выплаты. Более того, в подобных делах важнее сам факт принятия судом решения о компенсации реабилитированному в любом размере. Даже в чисто символическом, например, в один рубль. Главное, что после принесения «официальных извинений от имени государства» и, в первую очередь, после вступления в силу решения суда о компенсации причиненного морального вреда хотя бы в отношении одного из реабилитированных, невозможно никакое повторное возбуждение или возобновление уголовного дела в отношении тех же лиц и по тем же основаниям, как это произошло после первого прекращения уголовного дела. Хотя и выплата в запрошенном и разумном объеме тоже является неплохим бонусом и дополнительным поводом для чувства более полного морального удовлетворения пострадавшего от неправомерного уголовного преследования человека.
Никаких новых доводов, по сравнению с отзывом полицейских на исковое заявление, в апелляционной жалобе нет. Так же, как нет никаких доводов, указывающих на допущенные судом существенные нарушения норм процессуального и (или) материального права, что может являться основанием для отмены решения суда или его изменения в какой-то части. А суд, как я указал выше, все доводы сторон исследовал и квалифицировал очень тщательно. Но с точки зрения «чистой психологии», а вернее классической иллюстрации психологической деформации мышления наших полицейских некоторые доводы рассмотреть стоит.
Очень трогательно по форме, но откровенно лицемерно выглядит в доводах полиции ее «забота» о российской казне:
«Обязанность по соблюдению предусмотренных законом требований разумности и справедливости (кто бы об этом говорил! – прим. Б.Д.) должна обеспечить баланс частных и публичных интересов с тем, чтобы выплата компенсации морального вреда одним категориям граждан не нарушала бы права других категорий граждан, учитывая, что казна РФ формируется в соответствии с законодательством за счет налогов, сборов и платежей, взимаемых с граждан и юридических лиц, которые распределяются и направляются как на возмещение вреда, причиненного государственными органами, так и на осуществление социальных и других значимых для общества программ, для оказания социальной поддержки гражданам, на реализацию прав льготных категорий граждан».
То есть полиция в НАО при полной поддержке прокуратуры может неоднократно продлевать процессуальные сроки, высасывая из пальца не существующие доказательства вины, как это указано в решении суда, держать людей под «дамокловым мечом» уголовного преследования в течение десяти месяцев, получая все это время денежное содержание, тратить казенные деньги на командировки для обысков и допросов за сотни и тысячи километров, и при этом совершенно не напрягаться по поводу бережного отношения к средствам в государевой казне. Почему-то в самом начале еще на этапе доследственной проверки в УМВД РФ по НАО не нашлось средств, очевидно из чувства бережного отношения к казне, на оплату нормальной судебной эколого-правовой экспертизы, что позволило бы завершить уголовное дело гораздо раньше и при гораздо меньших затратах бюджетных средств на проведение следственных действий. При этом деньги на оплату такой экспертизы пришлось искать пенсионеру Киприянову с минимальной пенсией и небольшим домашним крестьянским хозяйством, чтобы реально не сесть в тюрьму. Кстати, пенсия тоже выплачивается из казны. О сбережении казны и соблюдении закона надо было думать гораздо раньше, господа полицейские.
Интересно и это рассуждение главного полицейского НАО:
«Поскольку моральный вред по своему характеру не предполагает возможности его точного выражения в денежной форме и полного возмещения, предусмотренная законом компенсация должна отвечать признакам справедливого вознаграждения потерпевшего за перенесенные страдания».
Наверное, именно поэтому как в отзыве на иск, так и в апелляции, полиция НАО посчитала в качестве «справедливого вознаграждения потерпевшего за перенесенные страдания» Киприянову вообще ничего не платить. Ну какие это, право, «страдания»? Не арестовывали, под домашний арест не сажали:
«…истец не был лишен возможности заниматься своей обычной деятельностью, реализуя право на труд, имел возможность проводить время с семьей и друзьями».
Даже не били (!) и не довели до невроза, инфаркта, инсульта и т.п., поскольку реабилитированный никаких медсправок, доказывающих причиненный вред здоровью, суду не представил (на том же настаивает и прокуратура НАО). И на допросы вызывали всего трижды! Правда, суд посчитал необходимым отразить в решении тот факт, что первый допрос, как следует из материалов уголовного дела, продолжался четыре часа. Да и полиция в апелляции тоже указала на то, что помимо допросов у Киприянова на этапе доследственной проверки «были отобраны (так написано в тексте апелляции – прим. Б.Д.) объяснения».
Причем вторые по счету объяснения были «отобраны» после прилюдного задержания Киприянова и Филиппова, председателя Общины, в аэропорту Нарьян-Мара. Они как раз прилетели для участия в совещании у губернатора округа Цыбульского Александра Витальевича, на котором предполагалось заслушать мнения и аргументы всех сторон, чтобы принять решение о возможности или невозможности сбора гагачьего пуха в ООПТ Вайгача. После задержания Киприянов и Филиппов были подвергнуты принудительному доставлению в УМВД РФ по НАО, где у них и «отобрали объяснения».
С точки зрения начальника ненецкой полиции это фигня, не стоящая никаких переживаний со стороны задержанных. Хотя правовых оснований у полиции на задержание и принудительное доставление не было, поскольку члены Общины от явки в полицию или от иных следственных действий не уклонялись. Да еще после этого официальный представитель МВД РФ, красавица-генерал Ирина Волк поведала об этом знаковом задержании злостных браконьеров в Нарьян-Маре на всю страну и на весь мир. После чего кто только эту новость не перепостил и не прокомментировал в Интернете и соцсетях. Особенно мне запомнился один характерный заголовок – «Дожили - у птиц из под жоп воруют».
Представитель УМВД РФ по НАО в судебном заседании по этому поводу тоже изобразила искреннее недоумение и непонимание того, почему вдруг этот шквал публикаций ни с того ни с сего причинил реабилитированному какие-то там переживания и, более того, нравственные страдания. Цитирую:
«…в представленных в материалах дела стороной истца публикациях, распространенных в СМИ, не упоминается имя заявителя, сведения о возбужденном именно в отношении него уголовного дела указанные публикации не содержат. В связи с чем полагает, что сведения распространенные в приведенных публикациях, не могут оказывать влияние на определение размера компенсации морального вреда, в связи с чем попросила в удовлетворении иска отказать».
Справедливости ради отмечу, что в отличие от своего начальства, представитель полиции все же определила в суде приемлемый размер компенсации в размере 15 тысяч рублей. Видно, что эта женщина еще не прошла процесс профессиональной деформации до уровня нравственной деградации. Я, конечно, понимаю, что если бы в аэропорту Нарьян-Мара задерживали, например, начальника регионального УМВД, то сделали бы это «под телекамеры» с указанием имени и должности и предъявленных обвинений. Но в «стеклянном» Ненецком округе, крохотном Варнеке, небольшом селе в костромской глубинке, где живет Киприянов, из этой «информационной бомбы» было и так понятно, о ком именно идет речь. Так же, как и в узком кругу профессионального и природозащитного сообщества и в администрации НАО, от которых ни Киприянов, ни члены Общины не скрывали своей работы по сбору пуха, и идей по возрождению этого забытого, но традиционного для ненцев в прошлом промысла, идей по его возрождению на современном уровне в форме гагачьего хозяйства.
Допускаю, что о некоторых нравственных и этических категориях применительно к гражданам России сотрудники полиции и прокуратуры судят по себе. Поэтому кроме вреда здоровью, причиненный моральный вред в таких не очевидных для них категориях как: честь, достоинство и деловая репутация, нравственные страдания, чувство унижения и стыда перед родственниками, соседями, коллегами, страх несправедливого уголовного наказания, - они оценить просто не в состоянии. Как говорится, чего нет, того нет. Хотя именно эти категории защищает Конституция РФ, которую эти служители закона соблюдать обязаны.
Учитывая эти особенности «полицейского менталитета» наивно ожидать от полицейского начальства и понимания последствий такого длительного уголовного разбирательства в решении довольно болезненной для округа проблемы «возможности – невозможности» сбора птичьего пуха в ООПТ округа. У меня есть убеждение в том, что полиция стала лишь силовым инструментом в руках одной из сторон этого спора во главе с WWF России. Об этом подробнее можно прочитать в приведенных ниже моих статьях. Уж очень вовремя случилось задержание. И на совещании, которое было проведено в день задержания, Киприянов и Филиппов выступить не смогли, поскольку у них «отбирали объяснения» в полиции. Но их оппоненты, в том числе и представители WWF, были внимательно выслушаны и «услышаны», как сейчас это принято говорить.
Одним из основных аргументов Администрации НАО, давшей отрицательное заключение на законодательную инициативу группы депутатов окружного Собрания во главе с председателем профильной комиссии Чупровым Матвеем Михайловичем о внесении в правительственный Перечень видов традиционной хозяйственной деятельности КМНС сбора пуха и яиц птиц, стала отсылка на продолжающееся уголовное дело в отношении «сборщиков пуха». Причем никто в Администрации даже не предложил отложить обсуждение, чтобы дождаться его окончания. Более того, Администрация НАО в категорической форме отказалась допускать до обсуждения этого вопроса представителей Общины, поскольку «они находятся под следствием», и «чтобы не оказывать влияния на продолжающиеся следственные действия». Ну и, естественно, по той же причине Администрация округа проигнорировала все представленные Киприяновым письменные доводы и обращения в поддержку этой законодательной инициативы.
Академик Рожнов Вячеслав Владимирович, союзник и «грантоед» WWF, по этому неслучайному стечению этих обстоятельств, ярый противник сбора пуха и яиц птиц в НАО, также не постеснялся использовать в качестве «неотбиваемого аргумента» факт нахождения членов Общины под следствием в ультимативном обращении к губернатору НАО и окружному Собранию депутатов. Мало того, что он в категорической, если не сказать, грубой форме потребовал отказаться от законодательной инициативы, но и потребовал немедленно ввести полный запрет на сбор пуха и яиц на островах округа. Более того, не постеснялся назвать по имени и Киприянова и дать ему уничижительные характеристики. Как видим, академику Рожнову отсутствие упоминания имени Киприянова в официальных сообщениях СМИ совершенно не помешало понимать, о ком в этих публикациях шла речь. В итоге законодательная инициатива была похоронена, а губернатор НАО директивно запретил сбор пуха и яиц птиц в ООПТ Вайгача, и во вновь созданной ООПТ на острове Колгуев.
В результате российская промышленность, производящая арктическую и альпинистскую экипировку, в том числе и для нашей армии, втридорога платит за иностранное сырье из «натовской» Исландии. Ненцы и другие местные жители округа, а также окружной бюджет, не получают доходы от этой деятельности. И, конечно, никакого морального вреда ни Киприянову, ни другим членам Общины и поддерживающим их людям и специалистам все это «шитое белыми нитками» уголовное дело и его отрицательные последствия «не принесли». И платить за это, по мнению полиции, хотя бы одному человеку, вообще не надо. Вот это уровень государственного мышления! Главное – честь мундира! И как только Президент России Путин таких людей на такие должности назначает?
Завершая статью, предлагаю новому губернатору Ненецкого округа Бездудному Юрию Васильевичу снять совершенно необоснованный запрет на сбор пуха и яиц птиц. Вернуться к полноценному обсуждению этой проблемы с участием всех сторон и с учетом всех мнений. Вернуться к указанной выше законодательной инициативе окружных депутатов в связи с изменением обстоятельств. Просто напоминаю – в сентябре выборы в Госдуму.
Борис Дульнев
Специально для ИА RUSNORD
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