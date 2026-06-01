Сессия АрхГорДумы: Решения - в жизнь

На прошедшей 27-й сессии Архангельской городской Думы депутаты приняли ряд значимых решений, направленных на улучшение жизни горожан и поддержку ключевых сфер развития.

Социальная поддержка и забота о старшем поколении:

Увеличение финансирования льготного проезда: Более 70 миллионов рублей будет направлено на обеспечение бесплатного проезда для пожилых граждан (70 лет и старше) на автобусах и водном транспорте.

Ремонт детского сада: "Средства выделены на текущий ремонт детского сада №84, что позволит создать более комфортные условия для самых маленьких жителей города", - поделился депутат Архангельской городской Думы от Маймаксы Илья Жердев.

Поддержка семей участников СВО: По обращению АНО «Комитет семей воинов Отечества Архангельской области» принято решение о передаче муниципального помещения площадью 90 кв. м по адресу ул. Суворова, д. 11.

"Это позволит организации эффективно реализовывать социально-значимые задачи по поддержке семей, чьи близкие участвуют в специальной военной операции", - отметил директор организации Павел Дадакин.

Председатель комиссии по социальным вопросам городской Думы Сергей Сорокин:

- Мы понимаем, насколько важна поддержка семей, чьи близкие сейчас находятся на передовой. Передача этого помещения позволит АНО «Комитет семей воинов Отечества» более эффективно работать, оказывать необходимую помощь и поддержку этим семьям, создавая для них комфортные условия для встреч и получения консультаций.

Развитие предпринимательства и инвестиционный потенциал:

Создание условий для новых производств: Депутаты рассмотрели вопрос о присвоении статуса элемента планировочной структуры «Территория опережающего развития "Столица Севера"».

Как отметила заместитель председателя комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики городской Думы Кристина Саблина: «Присвоение ТОР "Столица Севера" статуса элемента планировочной структуры открывает новые возможности для бизнеса. Это позволит потенциальному резиденту, ООО "МТ Архангельск", спланировать реализацию крупного инвестиционного проекта по строительству предприятия по производству железобетонных изделий, что, безусловно, положительно скажется на экономике города».

Это решение призвано привлечь инвестиции и создать новые рабочие места.

Безопасность и цифровизация:

Усиление программы «Безопасный город»: В рамках программы по повышению безопасности в городе, муниципальные системы видеонаблюдения переданы в ГАУ Архангельской области "Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области".

"Эти решения отражают стремление депутатов Архангельской городской Думы к комплексному развитию города и повышению качества жизни всех его жителей", - отметил заместитель председателя комиссии по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры городской Думы Аркадий Пороховник.