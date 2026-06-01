Православие на побережье Белого моря

Благочинный Приморского округа протоиерей Владимир Новиков совершил богослужения в храмах на побережье Белого моря.

На Летнем берегу священник побывал в Пертоминске, Яреньге, Лопшеньге.

В церкви Петра и Павла деревни Лопшеньга, он совершил Божественную литургию. В день обретения мощей преподобных Вассиана и Ионы Пертоминских в храме- часовне поселка Пертоминск отец Владимир совершил водосвятный молебен, Божественную литургию и крестный ход по территории разрушенного Спасо-Преображенского Пертоминского монастыря. В Яреньге благочинный помолился в часовне, возведенной на месте обретения мощей Иоанна и Лонгина Яренгских.

На Зимнем берегу Белого моря в храме Рождества Пресвятой Богородицы деревни Верхняя Золотица благочинный совершил Божественную литургию. Также отец Владимир вместе с волонтерами побывал в храме Рождества Христова деревни Куя, где в этом году продолжаются противоаварийные работы.

Напомним, у Белого моря есть два особенных участка побережья — Летний и Зимний берега. Летний берег расположен в южной части моря, к западу от Двинской губы. Простирается от устья Северной Двины до мыса Ухтнаволок (на Онежском полуострове). Зимний берег тянется к востоку от Двинской губы, от устья Северной Двины до мыса Воронов. Главное их отличие — в географическом положении и, как следствие, в климате и природе. Летний берег находится западнее, и море здесь летом прогревается лучше, формируя более мягкий, влажный микроклимат. Зимний берег расположен восточнее, и климат здесь суровее. Названия берегов связаны со старинными промыслами, которые проводили здесь поморы — летними и зимними.