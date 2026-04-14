Не задушишь, не убьешь. Частный бизнес в СССР

Вы думаете, перестройка в СССР началась с гласности – с ранее запрещённых книг, фильмов, «снятых с полки», с рока, выпущенного на телеэкраны из котельных и дворницких?

Ерунда всё это, мелочи…

Настоящее «новое мышление» началось в конце 86-го с выхода «Закона об индивидуальной трудовой деятельности». Правда, с серьёзными препонами – советский человек имел право организовывать что-то своё «исключительно на личном труде граждан и их семей», т.е. без эксплуатации наёмного труда, причём «в свободное от основной трудовой деятельности время». «Зелёный свет» был дан только домашним хозяйкам, инвалидам, пенсионерам, студентам и учащимся.

И всё равно это был прорыв, меньше чем за два года приведший к более прогрессивному «Закону о кооперации».

Думаете, все сразу кинулись шить, чинить, мыть, убирать, т.е. зарабатывать? Как бы не так, даже самые продвинутые долго чесали затылки, прикидывали плюсы и минусы. По кухням ходили разговоры, что всё это придумано в кулуарах Лубянки, чтобы разом прихлопнуть вылезших на свет божий «цеховиков», продолжать сидеть в подполье казалось надёжней и безопасней.

Почему так? А давайте вспомним, как убивалась частная инициатива в СССР…

Со времени Октябрьского переворота 1917 года слово «буржуй» несло отрицательную коннотацию в лексиконе победившего пролетариата. Опирались, как обычно, на труды основоположников, Маркса-Энгельса, которые в своём «Манифесте» определили главную задачу – уничтожение частной собственности. Большевики уже от себя добавили – параллельно с ликвидацией эксплуататорского класса, желательно, физической. Чем и занялись со свойственным победителям энтузиазмом.

Однако голод – не тётка. На Х съезде ВКП(б) партия под угрозой тотального голода сдаёт назад и объявляет НЭП (новую экономическую политику), разрешающую частную инициативу. Риторический вопрос: — зачем тогда положили в землю сотни тысяч, если не миллионы россиян и разрушили отечественную экономику? Впрочем, это вполне в духе большевистской идеологии, где идея превалирует над судьбой и жизнью человека.

Но тогда им поверили, мои предки по материнской линии, московские купцы, открыли свои «масловские» булочные и сразу стали жить, как люди. Но недолго, уже в конце 1 929 года Сталин с трибуны недвусмысленно дал понять, что НЭП свою экономическую задачу выполнил, идеологически стал вреден, и пора его «отбросить е чёрту».

Что и стало воплощаться в жизнь с обычным энтузиазмом разрушителей. Все частные магазины и компании были национализированы, их владельцы и даже просто служащие репрессированы, кулацкие семьи массово ссылались в Сибирь.

Юридически НЭП был прекращён только 11 октября 1931 года, когда было принято постановление о полном запрете частной торговли в СССР. Были запрещены даже рынки, на которых крестьяне торговали своей продукцией. Однако уничтожение класса кулаков сразу лишило страну 9 млн. тонн зерна, которое они производили. К тому же крестьяне, которых силком тащили в колхозы, перерезали свой скот, и трудиться добросовестно в колхозах за гроши вовсе не спешили. Как итог, страну накрыл голод, пришедшийся на неурожайные годы в начале 30-х.

Как закабаляли крестьянство.

Закупочные цены на с/х продукцию были традиционно низкими, в то время как промтовары всё время росли в цене. Для того чтобы купить весьма скромный костюм, крестьянину нужно было выложить годовой заработок, никак не меньше. На протяжении всех лет коммунистической власти из сельских жителей усердно выколачивали любовь к труду на земле. Стимул материальной заинтересованности исчез, ведь за трудодень колхознику могли заплатить горстью зерна. Работа на земле превратилась в малодоходный принудительный труд, при малейшей возможности крестьяне уходили в города. Что тогда удивляться, что первыми частными фермерами, когда стало можно, были городские?

Оставшиеся на земле активно разворовывали колхозную (фактически государственную) собственность. Лично был этому свидетелем (и соучастником), руководя бригадой «Мосфильма» в подшефном совхозе «Веселёво» на летних сельхозработах - директор молочной фермы закрывала подряды на 200 рублей больше реально произведённых работ, дельту мы делили.

Да, были личные мизерные наделы в несколько соток, но так, чтобы не опухнуть с голода. Подобное положение вылилось в глобальное колхозное пьянство от безысходности.

Впрочем, в городе было не намного лучше. Из письма работницы швейного производства Анны Павловой в ЦК КПСС (50-е): «Вот я и дожила до ручки, осталась юбка да спецхалат, свалится, и останешься в чем мать родила. Вот сейчас работница шьет. Платье стоит 50 р.: две части правлению, 1 часть работнице, а ей дан хулиганский план 750 р.; да разве это не барщина, не издевательство над личностью?!».

Однако параллельно с повсеместно вводимой талонно-карточной системой расцветало махровым светом подпольная частная инициатива. Из закрытого доклада ОБХСС руководству страны:

- В 1979 году незаконное производство вина, пива и других спиртных напитков, а также спекулятивная перепродажа спиртных напитков, обеспечили доходы, равные 2,2% ВНП (валового национального продукта).

Или такой пример из той жизни. В советских парикмахерских «левые» доходы зачастую превышали суммы, которые клиенты уплачивали через кассы. Некоторые государственные предприятия де-факто принадлежали ко «второй» экономике. И так практически в любой сфере бытового обслуживания.

К 1974 году на долю работы на частных и приусадебных участках приходилась уже почти треть всего рабочего времени в сельском хозяйстве. А это составляло почти 10% всего рабочего времени в экономике СССР. Примерно четверть продукции сельского хозяйства производилась на личных участках, значительная ее часть направлялась на колхозные рынки.

Особенно активно «язвы капитализма» появлялись «на телах» республик Закавказья и Средней Азии (более подробно читайте здесь). В частности, практически весь общепит там фактически работал на принципах частного бизнеса, поэтому разница с российским общепитом была разительной и далеко не в пользу российского. Каждый советский командировочный, приезжавший в Узбекистан из РСФСР, был просто шокирован количеством и качеством вкуснейшей еды на улицах узбекских городов. С пылу-жару подавались плов, лагман, шурпа, шашлык — вкусно до невозможности! Особенно после убогих ресторанов и столовых РСФСР.

Как мы сейчас видим, коммунисты свою битву против частной инициативы проиграли с треском. Попытки модернизировать социалистическую систему в СССР в конце 1980-х годов привели к краху и развалу страны. Реформы в коммунистическом Китае переросли в отказ от коммунистических догм и расцвету частного бизнеса. Во всем мире осталось две страны с запретом на частное предпринимательство: Северная Корея и Куба, в обеих народ живет в откровенной нищете. Да и то в последней пошла движуха…

Леонид Черток