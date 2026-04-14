Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Не задушишь, не убьешь. Частный бизнес в СССР

Вы думаете, перестройка в СССР началась с гласности – с ранее запрещённых книг, фильмов, «снятых с полки», с рока, выпущенного на телеэкраны из котельных и дворницких?

Ерунда всё это, мелочи…

Настоящее «новое мышление» началось в конце 86-го с выхода «Закона об индивидуальной трудовой деятельности». Правда, с серьёзными препонами – советский человек имел право организовывать что-то своё «исключительно на личном труде граждан и их семей», т.е. без эксплуатации наёмного труда, причём «в свободное от основной трудовой деятельности время». «Зелёный свет» был дан только домашним хозяйкам, инвалидам, пенсионерам, студентам и учащимся.

И всё равно это был прорыв, меньше чем за два года приведший к более прогрессивному «Закону о кооперации».

Думаете, все сразу кинулись шить, чинить, мыть, убирать, т.е. зарабатывать? Как бы не так, даже самые продвинутые долго чесали затылки, прикидывали плюсы и минусы. По кухням ходили разговоры, что всё это придумано в кулуарах Лубянки, чтобы разом прихлопнуть вылезших на свет божий «цеховиков», продолжать сидеть в подполье казалось надёжней и безопасней.

Почему так? А давайте вспомним, как убивалась частная инициатива в СССР…

Со времени Октябрьского переворота 1917 года слово «буржуй» несло отрицательную коннотацию в лексиконе победившего пролетариата. Опирались, как обычно, на труды основоположников, Маркса-Энгельса, которые в своём «Манифесте» определили главную задачу – уничтожение частной собственности. Большевики уже от себя добавили – параллельно с ликвидацией эксплуататорского класса, желательно, физической. Чем и занялись со свойственным победителям энтузиазмом.

Однако голод – не тётка. На Х съезде ВКП(б) партия под угрозой тотального голода сдаёт назад и объявляет НЭП (новую экономическую политику), разрешающую частную инициативу. Риторический вопрос: — зачем тогда положили в землю сотни тысяч, если не миллионы россиян и разрушили отечественную экономику? Впрочем, это вполне в духе большевистской идеологии, где идея превалирует над судьбой и жизнью человека.

Но тогда им поверили, мои предки по материнской линии, московские купцы, открыли свои «масловские» булочные и сразу стали жить, как люди. Но недолго, уже в конце 1 929 года Сталин с трибуны недвусмысленно дал понять, что НЭП свою экономическую задачу выполнил, идеологически стал вреден, и пора его «отбросить е чёрту».

Что и стало воплощаться в жизнь с обычным энтузиазмом разрушителей. Все частные магазины и компании были национализированы, их владельцы и даже просто служащие репрессированы, кулацкие семьи массово ссылались в Сибирь.

Юридически НЭП был прекращён только 11 октября 1931 года, когда было принято постановление о полном запрете частной торговли в СССР. Были запрещены даже рынки, на которых крестьяне торговали своей продукцией. Однако уничтожение класса кулаков сразу лишило страну 9 млн. тонн зерна, которое они производили. К тому же крестьяне, которых силком тащили в колхозы, перерезали свой скот, и трудиться добросовестно в колхозах за гроши вовсе не спешили. Как итог, страну накрыл голод, пришедшийся на неурожайные годы в начале 30-х.

Как закабаляли крестьянство.

Закупочные цены на с/х продукцию были традиционно низкими, в то время как промтовары всё время росли в цене. Для того чтобы купить весьма скромный костюм, крестьянину нужно было выложить годовой заработок, никак не меньше. На протяжении всех лет коммунистической власти из сельских жителей усердно выколачивали любовь к труду на земле. Стимул материальной заинтересованности исчез, ведь за трудодень колхознику могли заплатить горстью зерна. Работа на земле превратилась в малодоходный принудительный труд, при малейшей возможности крестьяне уходили в города. Что тогда удивляться, что первыми частными фермерами, когда стало можно, были городские?

Оставшиеся на земле активно разворовывали колхозную (фактически государственную) собственность. Лично был этому свидетелем (и соучастником), руководя бригадой «Мосфильма» в подшефном совхозе «Веселёво» на летних сельхозработах - директор молочной фермы закрывала подряды на 200 рублей больше реально произведённых работ, дельту мы делили.

Да, были личные мизерные наделы в несколько соток, но так, чтобы не опухнуть с голода. Подобное положение вылилось в глобальное колхозное пьянство от безысходности.

Впрочем, в городе было не намного лучше. Из письма работницы швейного производства Анны Павловой в ЦК КПСС (50-е): «Вот я и дожила до ручки, осталась юбка да спецхалат, свалится, и останешься в чем мать родила. Вот сейчас работница шьет. Платье стоит 50 р.: две части правлению, 1 часть работнице, а ей дан хулиганский план 750 р.; да разве это не барщина, не издевательство над личностью?!».

Однако параллельно с повсеместно вводимой талонно-карточной системой расцветало махровым светом подпольная частная инициатива. Из закрытого доклада ОБХСС руководству страны:

- В 1979 году незаконное производство вина, пива и других спиртных напитков, а также спекулятивная перепродажа спиртных напитков, обеспечили доходы, равные 2,2% ВНП (валового национального продукта).

Или такой пример из той жизни. В советских парикмахерских «левые» доходы зачастую превышали суммы, которые клиенты уплачивали через кассы. Некоторые государственные предприятия де-факто принадлежали ко «второй» экономике. И так практически в любой сфере бытового обслуживания.

К 1974 году на долю работы на частных и приусадебных участках приходилась уже почти треть всего рабочего времени в сельском хозяйстве. А это составляло почти 10% всего рабочего времени в экономике СССР. Примерно четверть продукции сельского хозяйства производилась на личных участках, значительная ее часть направлялась на колхозные рынки.

Особенно активно «язвы капитализма» появлялись «на телах» республик Закавказья и Средней Азии (более подробно читайте здесь). В частности, практически весь общепит там фактически работал на принципах частного бизнеса, поэтому разница с российским общепитом была разительной и далеко не в пользу российского. Каждый советский командировочный, приезжавший в Узбекистан из РСФСР, был просто шокирован количеством и качеством вкуснейшей еды на улицах узбекских городов. С пылу-жару подавались плов, лагман, шурпа, шашлык — вкусно до невозможности! Особенно после убогих ресторанов и столовых РСФСР.

Как мы сейчас видим, коммунисты свою битву против частной инициативы проиграли с треском. Попытки модернизировать социалистическую систему в СССР в конце 1980-х годов привели к краху и развалу страны. Реформы в коммунистическом Китае переросли в отказ от коммунистических догм и расцвету частного бизнеса. Во всем мире осталось две страны с запретом на частное предпринимательство: Северная Корея и Куба, в обеих народ живет в откровенной нищете. Да и то в последней пошла движуха…

Леонид Черток

15 июнь 09:00 | : Горячая тема / Экономика

Главные новости


Как проиграть выборы. Уроки от КПРФ юга Архангельской области
12 июня. За что пьём?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (191)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20