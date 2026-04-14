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Мысли после 65

Я спросил друга-ровесника, который разменял свои 65 и движется к 70-ти годам, какие изменения он чувствует в себе?

Он прислал мне такой ответ: 

1. Я всегда любил своих родителей, супругу, детей и друзей, а теперь я начал любить еще и себя.

2. Я понял, что не Атлант. Мир не лежит на моих плечах. 

3. Я перестал торговаться с продавцами овощей и фруктов. Несколько рублей для меня ничего не решают, но могут помочь кому-то платить за учебу детей.

4. Я оставляю официантке большие чаевые. Эти деньги могут вызвать улыбку на ее лице. Чтобы заработать на жизнь, она трудится намного тяжелее, чем я, сидя за компьютером.

5. Я перестал говорить пожилым людям, что они много раз рассказывают одну и ту же историю. Пусть будет так, если история помогает им снова пройти по переулкам памяти и заново пережить лучшие моменты жизни. Скоро меня самого ожидает тоже самое.

6. Я научился не поправлять людей, даже если знаю, что они неправы. Это не моя работа – сделать всех идеальными. Покой дороже совершенства.

7. Я делаю комплименты легко и щедро. Комплименты поднимают настроение не только получателю, но и мне. И позвольте небольшой совет: никогда не отклоняйте комплименты, просто скажите «спасибо».

8. Я ухожу от людей, которые меня не ценят. Возможно, они не знают, чего я стою. Но я-то знаю.

9. Я не теряю хладнокровия, когда кто-то играет грязно, чтобы обогнать меня в крысиных бегах. Я не крыса, и не соревнуюсь.

10. Я учусь не смущаться своих эмоций. Это мои эмоции делают меня человеком.

11. Я понял, что лучше пожертвовать своим эго, чем разорвать отношения. Мое эго будет держать меня в сторонке, тогда как в отношениях я никогда не буду один.

12. Я научился жить каждый день так, будто он последний. В конце концов, он действительно может быть последним, стоит только заглянуть в мою медкарту.

13. Я делаю то, что делает меня счастливым. Я несу ответственность за свое счастье, и я в долгу перед собой. Счастье – это выбор. Вы можете быть счастливы в любое время.

Ну что ж, все верно. Могу добавить лишь, что ещё далеко не вечер. Жизнь по-прежнему прекрасна. 

Всем добра и здоровья! 

Не торопитесь ЖИТЬ… Цените этот ДАР…

Никто вам СЧАСТЬЯ в мире не подаст …

Пишите СВОЙ бушующий роман…

ЖИВЁМ мы каждый день, а УМИРАЕМ только раз.

 

18 июнь 16:00 | : Горячая тема / Будни

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