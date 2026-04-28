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Пришел Корнилий к Мореву. Храму святителя Луки быть!

В администрации областной столицы 19 июня состоялась рабочая встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с градоначальником Дмитрием Моревым.

Участие во встрече приняли заместитель главы Архангельска — руководитель аппарата Александр Мащалгин, заместитель главы города по инфраструктурному развитию Александр Майоров, директор департамента градостроительства Юлия Трескина.

Также участниками совещания стали секретарь Архангельского епархиального управления протоиерей Валерий Суворов, ключарь Михаило-Архангельского кафедрального собора священник Константин Порохин и заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации священник Михаил Юров.

Митрополит Корнилий обратился к главе города с приветственным словом, полный текст которого приводим ниже.

Уважаемый Дмитрий Александрович!

Сердечно приветствую Вас и благодарю за возможность лично обсудить актуальные вопросы рабочего взаимодействия епархии и муниципальной власти.

Хочу поблагодарить Вас за соработничество с Церковью и внимание к духовным инициативам, направленным на созидание в обществе мирных и добрых отношений между людьми. Мы с вами трудимся на благо северян и видим, что предстоит сделать еще многое для того, чтобы жители и гости града Архангельска чувствовали позитивные изменения в своей жизни.

По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, люди, обладающие властными полномочиями, никогда не должны забывать о высокой ответственности перед людьми и Богом. «Никакое служебное положение не освобождает человека от нравственной ответственности перед другими людьми и от ответственности перед Богом, — отмечает Святейший Патриарх Кирилл. — Человек может занимать любое положение, но должен помнить, что даже если он — над другими, то над ним — Бог, нелицеприятный Судья». Дай Бог, чтобы мы с вами всегда помнили об этом, совершая высокое служение в интересах людей.

Сегодня хотелось бы обсудить ряд важных вопросов, в числе которых рассмотрение возможности предоставления участка для возведения храма святителя Луки Крымского. Судьба этого угодника Божия связана с Архангельском, в городе есть община верующих во главе со священником Михаилом Юровым. Многие коренные северяне, образованные интеллигентные люди, в том числе врачи и учителя, а также преподаватели и студенты Северного государственного медицинского университета, хотят, чтобы имя архиепископа Луки, врача и профессора, было достойно увековечено в нашем городе. Сегодня есть необходимость в строительстве нового храма в честь этого святителя Божия, где люди будут собираться на богослужения, возносить молитвы Господу Богу и духовно преображать свои сердца. Губернатор Архангельской области Александр Витальевич Цыбульский согласился с нами в том, что действительно городу нужен храм, и мы надеемся на то, что поручение главы региона будет выполнено на радость всех верующих нашего города.

Пусть Всемилостивый Господь поможет нам с вами выстраивать работу таким образом, чтобы она приносила достойные плоды и укрепляла наш город, Архангельскую область и всё Богохранимое Отечество Российское. Позвольте еще раз поблагодарить Вас за соработничество и выразить надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Призываю на Вас и всех Ваших соработников Божие благословение.

***

Митрополит Корнилий передал Дмитрию Мореву письменное обращение в связи с необходимостью возведения храма святителя Луки Крымского. Ниже приводим полный текст письма.

Главе городского округа «Город Архангельск»

Д.А. Мореву

Уважаемый Дмитрий Александрович!

История и православная духовная культура города Архангельска имеет свидетельство о делах и подвигах святителя Луки, архиепископа Симферопольского (Войно-Ясенецкого). Этот удивительный подвижник, находившийся в годы лихолетия в ссылке в Архангельске, широко известен также как прославленный хирург и наставник целых поколений медицинских работников. Святитель Лука Крымский внес вклад в развитие медицины града Архангельска.

По нашему мнению, мнению духовенства и православных верующих Архангельской епархии, достойная память прославленного в лике святых ученого должна живо сохраняться в созданном в его честь Божием храме. Многочисленные медицинские работники, а также пациенты, чающие небесного заступничества святителя Луки, горячо желают стать прихожанами этого храма-часовни.

Прошу Вас рассмотреть и поддержать инициативу строительства храма-часовни во имя святителя Луки, архиепископа Крымского в центре города Архангельска, вблизи Северного государственного медицинского университета.

С уважением, Корнилий, митрополит Архангельский и Холмогорский 

20 июнь 10:00 | : Будни / Верую

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