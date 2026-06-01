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Архангельский священник поговорил с сотрудниками УФСИН о душе

    Замглавы епархиального образовательного отдела священник Михаил Юров побеседовал с сотрудниками УФСИН России по Архангельской области. В ведомстве сообщили, что плановое занятие состоялось «в рамках служебной подготовки».

    Встречу посвятили «актуальным вопросам противодействия мошенничеству, профилактике терроризма и экстремизма, а также сохранению духовно-нравственных ориентиров», рассказали в региональном УФСИН.

    Там сообщили, что священник Михаил «акцентировал внимание собравшихся на необходимости формирования устойчивой гражданской позиции и законопослушного поведения».

    «Завершающая часть занятия была посвящена вопросам духовно-нравственных и семейных ценностей. Отец Михаил Юров рассказал о важности внутренних нравственных ориентиров, которые служат надежной опорой в профессиональной деятельности и личной жизни, помогая противостоять внешнему негативному давлению», — рассказали в пресс-службе УФСИН России по Архангельской области. 

26 июнь 09:10 | : Будни / Верую

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