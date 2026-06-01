Минфин изучает использование банковских гарантий в СПОТ

Минфин изучит возможность заменить, по предложению бизнеса, обеспечительные платежи банковскими гарантиями в рамках СПОТ. Система подтверждения ожидания товаров начала действовать в России с 1 июня и предусматривает финансовое обеспечение обязательств со стороны импортеров. Для компаний это означает дополнительную финансовую нагрузку.

Гарантии надежности

Рынок независимых (банковских) гарантий за последние годы существенно расширился и распространился на новые отрасли и направления бизнеса. В 2024 году банки выдали более почти 990 тыс. гарантий на сумму около 2 трлн рублей. При этом только во втором квартале 2025 года было выдано почти полмиллиона гарантий на сумму 961,5 млрд рублей, что сопоставимо почти с половиной годового объема предыдущего года.

Особенно заметна роль гарантийного рынка в сфере исполнения государственных контрактов. Предоставляя гарантии под крупные строительные, инфраструктурные, промышленные и другие проекты, банки проводят предварительную оценку потенциальных исполнителей, запрашивают более детальную информацию об их деятельности и анализируют принимаемые риски. По словам исполнительного директора Московского гарантийного фонда Антона Купринова, требования к раскрытию информации со стороны компаний постепенно растут. Получение независимой гарантии предполагает прохождение банковской оценки финансового состояния компании и ее способности исполнить обязательства по контракту.

Гарантии банка позволяют малому и среднему бизнесу участвовать в государственных закупках и работать с корпоративными заказчиками над крупными проектами. В условиях роста процентных ставок по кредитам и займам такой механизм помогает сохранить оборотный капитал для финансирования текущей деятельности и поддержания финансовой устойчивости.

Новое применение

Если Минфин одобрит использование банковских гарантий как альтернативного механизма обеспечения обязательств в системе СПОТ, финансовая нагрузка на зарубежных поставщиков может снизиться, пишут argumenti.ru. Они смогут более эффективно использовать оборотные средства для развития бизнеса и укрепления своей устойчивости, комментируют последние новости рынка эксперты банка Держава.

Как отмечают в АКБ Держава, использование банковских гарантий позволяет обеспечить высокий уровень защиты интересов государства без необходимости отвлекать значительные средства бизнеса из оборота. Надежность такого механизма обеспечивается тем, что гарантийные обязательства принимают на себя кредитные организации, находящиеся под надзором Банка России и отвечающие установленным требованиям финансовой устойчивости. Кроме того, независимые гарантии остаются важным инструментом формирования доверия между государством, предпринимательским сообществом и финансовым сектором.

Справка

Основанный в 1994 году АКБ «Держава» (ПАО) известен как один из участников российского рынка банковских (независимых) гарантий, обслуживающий компании, работающие в сфере государственных и корпоративных закупок. В 2014 году банк стал первым в России, кто внедрил технологию дистанционной выдачи банковских гарантий. На протяжении многих лет Банк Держава входит в ТОП-10 среди участников рынка по числу оформленных банковских (независимых) гарантий.