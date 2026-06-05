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Вечная память

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны возложил цветы к монументу Победы на площади Мира в областной столице.

 Была возглашена «Вечная память» «вождем и воином, жизнь свою за веру и Отечество положившим».

 Напомним, что в День памяти и скорби Россия вспоминает события 1941 года, когда без объявления войны армия Вермахта перешла границы Советского Союза, атаковала Киев, Минск, Ригу, Севастополь и другие города. Массированный удар нанесли по главным стратегическим объектам страны.

 За время Великой Отечественной войны наша страна потеряла, по самым скромным подсчетам, 27 миллионов жизней. Не вернулись с фронтов самой кровопролитной из всех войн, когда-либо происходивших на нашей планете, около 140 тысяч жителей Архангельской области.

22 июнь 09:11 | : Будни / Верую

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