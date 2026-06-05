Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны возложил цветы к монументу Победы на площади Мира в областной столице.



Была возглашена «Вечная память» «вождем и воином, жизнь свою за веру и Отечество положившим».



Напомним, что в День памяти и скорби Россия вспоминает события 1941 года, когда без объявления войны армия Вермахта перешла границы Советского Союза, атаковала Киев, Минск, Ригу, Севастополь и другие города. Массированный удар нанесли по главным стратегическим объектам страны.



За время Великой Отечественной войны наша страна потеряла, по самым скромным подсчетам, 27 миллионов жизней. Не вернулись с фронтов самой кровопролитной из всех войн, когда-либо происходивших на нашей планете, около 140 тысяч жителей Архангельской области.