Уголовное дело «сборщиков пуха» против ненцев Вайгача повторно прекращено

Из Ненецкого округа пришла хорошая новость. Печально знаменитое уголовное дело «сборщиков пуха», возбужденное против членов Общины КМНС-ненцев «Хэбидя-Я» («Святая земля») с острова Вайгач Ненецкого округа, снова прекращено. Копии документов имеются в моём распоряжении.
Напомню, что первоначально это дело было возбуждено в начале декабря 2018 года. Фигурантами дела стали три члена ненецкой Общины, собиравшие пух гаги и белощекой казарки в августе того же года на территории ООПТ регионального заказника «Вайгач». Пух собирался после окончания периода гнездования. То есть после схода птиц вместе с птенцами на воду (после этого птицы в гнёзда не возвращаются). Постановление о возбуждении УД было вынесено на основании ответа из Института географии РАН (ИГ РАН) на запрос дознания. Ответ не имел статуса экспертного заключения, соответствующего требованиям УПК РФ. Тем не менее, дознание и прокуратура посчитали высказанное в ответе мнение и обоснования учёных достаточными, чтобы возбудить УД по статье 262 УК РФ («Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов»).
В рамках проведения дознания адвокатом одного из фигурантов в порядке, предусмотренном УПК РФ, во ВНИИОЗ (г. Киров) была заказана судебная эколого-правовая экспертиза, которая опровергла доводы и основания, представленные дознанию учёными ИГ РАН. В результате в начале мая 2019 года уголовное дело в отношении «сборщиков пуха» из ненецкой Общины было прекращено в первый раз. О чём сообщил RUSNORD.
На этом этапе УМВД РФ по НАО были допущены, возможно умышленно, серьёзные процессуальные нарушения. В нарушение требований УПК РФ, фигуранты дела не получили от полиции надлежаще заверенные копии постановления о прекращении уголовного дела. Им не было направлено извещение с разъяснением порядка реабилитации, на которую они получили право в связи с прекращением дела. По этой причине члены Общины КМНС-ненцев этим правом воспользоваться не смогли. Это стоило им в последующем возобновления уголовного дела, инициированного прокуратурой НАО спустя полгода после его прекращения.
По имеющимся у меня документам полагаю, что основания были формальными и надуманными. Уголовное дело было передано следственному управлению. Оно проводилось в режиме строжайшей секретности и с многочисленными нарушениями процессуального законодательства и процессуальных прав фигурантов дела. Представляется, что это было инициировано WWF и сделано в целях оказания психологического давления на членов Общины и коренного ненецкого населения острова Вайгач с целью отбить у ненцев желание продолжать бороться за их право заниматься таким видом традиционной деятельности, как сбор пуха водоплавающей птицы (гаги и белощёкой казарки). А так же косвенно «обосновать» незаконный запрет администрации Ненецкого округа сбора пуха и яиц птиц в заказнике «Вайгач», введенный поправками в Положение о заказнике в июне 2019 года.
Подтверждением этого мнения является выделение в конце декабря 2019 года в отдельное производства уголовного дела по признакам преступления по статье 307 УК РФ в отношении экспертов ВНИИОЗ за «дачу заведомо ложного заключения эксперта». Формальным основанием для этого стал ответ ИПЭЭ РАН, подписанный директором института академиком РАН Рожновым, содержащий противоположные заключению экспертов ВНИИОЗ выводы и заключения в отношении фигурантов дела «сборщиков пуха» и их виновности. Следует отметить, что и ИГ РАН, и ИПЭЭ РАН через систему грантов и совместных проектов в НАО тесно связаны и с WWF, и с администрацией Ненецкого округа.
Попытка «дезавуировать» заключение экспертов ВНИИОЗ более «мощным заключением» экспертов ИПЭЭ РАН не удалась. ИПЭЭ РАН не исполнил постановление следователя УМВД РФ по НАО и не представил судебную экологическую экспертизу, соответствующую требованиям УПК РФ, ограничившись лишь простым письменным ответом на поставленные следователем вопросы перед экспертным учреждением. Доводы ИПЭЭ РАН не были подтверждены ссылками на федеральные и региональные распорядительные правовые акты и рецензируемые научные источники с опубликованными результатами исследований. В этой связи в феврале 2020 года следователем было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении экспертов ВНИИОЗ по статье 307 УК РФ, о чём RUSNORD сообщил читателям.
Полагаю, что свою роль в прекращении возобновлённого уголовного дела «сборщиков пуха», в отказе в возбуждении «дела экспертов» сыграли активная позиция фигурантов дела и жителей посёлка Варнек с острова Вайгач, руководства ВНИИОЗ и экспертов этого института.
В итоге 20 марта этого 2020 года следователь УМВД по НАО вынес постановление о прекращении этого дела и уголовного преследования. На этот раз вместе с постановлением один из фигурантов дела получил и извещение с разъяснением порядка реабилитации.
В извещении говорится о том, что право на реабилитацию включает в себя возмещение имущественного вреда и устранение последствий морального вреда. В качестве возмещения морального вреда предусмотрено, в том числе, и то, что прокурор от имени государства приносит официальное извинение каждому реабилитированному за причиненный ему вред.
Надеюсь, что бывшие фигуранты уголовного дела «сборщиков пуха» не упустят процессуальные сроки и возможность поставить, наконец, в этом деле жирную точку.
С уважением,
Борис Дульнев
Специально для ИА RUSNORD
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