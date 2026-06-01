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Год культуры в Поморье – лозунги и пустота

На днях побывал в краеведческом музее Холмогор спустя, наверное, лет 20 после того, как бывал в нём ранее. И по моему впечатлению в нём ничего не изменилось! Десятилетия проходят - а как сделали там экспозицию во времена ещё, наверное, Хрущёва, так ничего и не меняется. При том, что в Холмогоры каждый день едут туристы, которых в этот музей и заводить-то стыдно.

Начать нужно с того, что попасть в этот музей не всем возможно - крутая лестница на входе требует хорошей физической формы, а старикам и инвалидам её не преодолеть вовсе. Перестроить дом невозможно - памятник истории. Почему не могут открыть для экспозиции первый этаж - загадка. 

Далее по экспозиции - вся она держится на допотопных стендах, что изготавливали раньше везде, где только можно в качестве наглядной агитации по принципу "дёшево и сердито". За всё время существования музея создать что-то соответствующее его званию, никто не сподобился. 

Понятно, что он муниципальный, а из Холмогорской администрации в него никто никогда не заглядывает, и он для них лишь "нагрузка". Но хотя бы спикер Архангельского облСобрания,  депутат от района Катерина Прокофьева, когда-то бывшая замом по социалке сначала района, а потом и обладминистрации, должна была бы следить и напоминать районным властям о нём? 

А тот же областной Минкульт, постоянно рассуждающий о "развитии туризма", где? Ведь если в Холмогорах такое - что от остальных ждать?! За примерами, как должны выглядеть музеи, далеко ходить не надо - даже в старинных зданиях Архангельска, как "дом Плотниковой", "особняк на набережной", да и музее "Малые Корелы" почти что в каждом доме и др. местах всё сделано по уму - это говорит о том, что всё возможно!

Печально что и исследований музей никаких не ведёт – например, кроме обычных рассуждений о количестве ушедших жителей района на войну, вообще нет никакой информации о жизни района в этот тяжёлый период! А ведь именно там все Архангельские предприятия и заводы Молотовска и посёлка Ворошиловский создавали свои огородные участки, посылали в колхозы своих работников для обеспечения продовольствием голодающего городского населения! Там трудились и пленные. А сколько в районе было переселённых "кулаков", депортированных перед войной поляков и др? Почему музей не рассказывает об этом?

А многие ли знают о самом первом в нашей стране Холмогорском "лагере смерти", информация о деятельности которого была в большей части не просто засекречена, а уничтожена большевиками? Даже во времена "красного террора" они устыдились того, что там натворили! Но как в годы СССР, так и сейчас об этом практически ничего, типа гостайна. А ведь РПЦ проводит ежегодные крестные ходы по местам наиболее страшных мест злодеяний "красных" вокруг Архангельска, но и они об этом не любят говорить... 

Так для того и музеи, чтобы раскрывать всю историю, чтобы чёрные страницы не повторялись – замалчивая, мы создаём условия для их рецидивов.

Мне было бы интересно узнать о военной истории этого места - о стрелецких полках, что там дислоцировались и повлияли на развитие Архангельска, о грандиозных битвах, что там происходили в прошлом, о действовавшем в Холмогорах военном аэродроме в годы Великой Отечественной войны - вроде бы он был на Курострове в районе древней "священной чащи" - но тоже никто ничего не знает. Кстати, можно было бы и изучить и выложить информацию о приходах сюда викингов в древние времена, об описании этих мест в их сагах, но о древней Биармии, о Колмгарде и прочих "временах легенд" в музее ничего. 

Можно, конечно, подумать, что в районах нет хороших историков, но ведь под боком САФУ. Если бы ежегодно кто-то из его студентов брался за изучение хотя бы одной темы - уже мы бы имели массу исследований этой древней земли! 

Опять же и о древних Холмогорских монастырях, об их узниках и царях, что их посещали ничего, даже о Фёдоре Никитиче Романове , патриархе Филарете! О Новгородском периоде тоже можно было бы многое рассказать - о крупнейшей в стране каменной крепости в Орлецах, о Великом князе Дмитрии Шемяке, что собирал тут войско, о новгородско-московских войнах, о том, что происходило здесь в Смутное время, о других событиях... 

Сегодня никто вообще не говорит о том, что самые старинные стоянки древнего человека на территории Севера обнаружены именно там - в Холмогорщине. Но всё это местный музей не интересует.

Самое главное, это подача материала - почему музей до сих пор не привёл свою экспозицию в порядок на гранты?!  Ведь столько лет на это раздаются деньги из многочисленных фондов, в т.ч. Президентского фонда культурных инициатив, других источников. Даже имеющиеся материалы, если качественно подать, привлекут внимание туристов. И опять сталкиваемся с нежеланием что-то делать, идущего, по видимому, от местных властей, для которых музей - обуза. А ведь именно он мог бы стать основным источником наполнения казны, создавая вокруг себя инфраструктуру туризма!

Какой бизнес остался в этом районе области? Практически никакого! А туризм мог бы им существенно наполнить казну, нужно лишь им начать заниматься. Тысячи туристов так и так едут мимо, нужно только попробовать их чем-то привлечь и остановить - и каждый оставит там свои денежки! Но задача такая у чиновников не стоит.

Конечно, меня возмущает и отсутствие освещения жизни ещё Колмогор в период с 16 до 18 века, когда они были одним из крупнейших городов нашей страны, где жили иностранные купцы и создавали первые в стране промышленные предприятия, где была открыта первая в стране таможня и мореходная школа. Ведь отчего там появился Ломоносов? От того, что это был крупнейший промышленный, научный и международный центр тогдашнего мира!

 Нет ничего и об епископе Афанасии - благодаря трудам которого там появились науки, об его наследии. А ведь он должен стать одним из брендов Холмогор - наравне с Ломоносовым, Митрополитом Филаретом и Императором Иваном 6!

Вообще меня удивляет, что до сих пор в Холмогорских Архиерейских палатах нет экспозиции, посвящённой Афанасию и Петру 1, Брауншвейгскому семейству, мореходному училищу, первой греко-латинской школе и духовной семинарии, что были там. Само по себе посещение столь исторического здания для большинства наших гостей было бы событием - но оно стоит закрытым. И это всё в рамках т.н. "года культуры" – по-видимому существующего лишь в отчётах областного минкульта.

Вопрос Холмогор надо, конечно, рассматривать шире, чем просто на проблемы этого районного музея - ведь они превосходят даже Архангельск в своей истории, всё начиналось там. Архангельск тоже начинался как Холмогорский пригородный посёлок! Так что потенциал этого древнего поселения огромен, но совершенно не использован. Сегодня все туристы едут мимо в Ломоносово - потому что в Холмогорах и остановиться-то им негде и незачем. А в этот музей можно заглядывать не чаще чем раз в 20 лет, чтобы убедиться, что жизнь проходит мимо него...

И это я ещё не говорю про Куростров, посещение которого с туристами для меня всегда стресс и горькие рассуждения о том, как же можно так не любить родину Ломоносова, чтобы так издеваться над теми, кто пытается туда попасть! Речь  и об отсутствии там интернета, и об ужасном пароме, на котором постоянно ломаются машины, и о давках на нём, и об отсутствии автобуса на острове до музея, и о скудной экспозиции, не рассказывающей о предшествующей появлению Михаила Васильевича истории этого места, и об отсутствии павильонов ожидания на переправе, и, тем более, хоть какой-то кафешке и т.д. и т.п.

По моему опыту, раньше, прежде чем делать какие-то громкие заявления, власти разрабатывали программы по финансированию мероприятий, и лишь потом объявляли о них. Так создавались госпрограммы прошлого, о чём потом отчитывались. Сегодня же протрубили о "годе культуры" - и на этом всё закончилось.

И не только в Холмогорах - в других местах области всё не лучше. Даже под носом у областного Минкульта - что сотворили с танком-памятником "Марк-5"? Ничего не сделали для открытия обещанных теплоходных линий к Новодвинской крепости и на Мудьюг. До сих пор даже не попытались создать условия для остановок туристских автобусов у памятников и гостиниц и их транзитов по Набережной в Архангельске. Нет туристических линий на теплоходах кроме дорогущего "Гоголя".

Нет плана туристских мероприятий на межсезонье. Даже наша "Маргаритинка", задуманная как культурно-туристский форум сентября-октября - превращена в базар без всякого смыла. Нет программы субсидирования покупки туристических автобусов, открытия общепитов и строительства гостиниц... Да таких проектов, что сейчас реализовываются практически во всех соседних регионах для развития туризма много - ничего придумывать не нужно. Многие даже денег не требуют, но генерируют их! И ничего. За фасадами отчётов в нашей области зияет пустота... Главное – прокукарекать, а там хоть не рассветай!

Михаил Силантьев

P.S. О том, как в «Год культуры» из Поморья убежало кино, читайте https://rusnord.ru/culture/72748-i-indija-nam-ne-nuzhna-kino-uhodit-iz-pomorja.html


23 июнь 09:30 | : Горячая тема / Культура / Скандалы

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