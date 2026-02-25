«Даже по записи не пускают»: в СГМУ вновь закрыли доступ в православный храм для прихожан

Конфликт между православной общественностью Архангельска и новым руководством Северного государственного медицинского университета (СГМУ) получил новое развитие. Храм святителя Луки Войно-Ясенецкого, расположенный на территории вуза, снова полностью закрыт для посещения прихожанами, не являющимися сотрудниками или студентами университета.

Как сообщают верующие, нынешняя администрация вуза ввела полный запрет на доступ в храм для сторонних посетителей.

«Да, даже по записи не пускают. Потому что и. о. ректора распорядилась пускать только сотрудников и студентов вуза, а прихожане ими не являются. Раньше разрешала один раз в месяц по предварительным спискам с паспортными данными, и то надо было предупредить за 10 дней. При Любови Николаевне Горбатовой таких проблем не было», — описывают ситуацию сами прихожане.

Предыстория конфликта

Напомним, что храм в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого) — выдающегося хирурга и священнослужителя — был открыт в СГМУ в октябре 2024 года. Его освятил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий . Решение об открытии домового храма было одобрено ученым советом ещё при прежнем ректоре Любови Горбатовой .

Проблемы начались после назначения на должность исполняющей обязанности ректора Надежды Быловой. Новое руководство сначала полностью закрыло доступ в храм, а также прекратило деятельность православных образовательных курсов, которые проводились в аудиториях университета более 20 лет .

Вмешательство федералов и формальное «открытие»

Информация о закрытии храма дошла до федерального уровня. Как сообщают источники, от руководства СГМУ потребовали открыть церковь для прихожан. Вуз формально выполнил поручение, но с беспрецедентными ограничениями.

Настоятель храма отец Михаил был обязан за неделю до каждого богослужения подавать в службу охраны списки с паспортными данными всех прихожан. Таких ограничений, по данным СМИ, нет больше ни в одном университетском храме на территории России .

Что происходит сейчас

Нынешнее решение администрации — полный запрет на посещение храма для всех, кто не имеет прямого отношения к университету, — фактически сводит на нет саму идею домового храма как места, открытого для всех желающих.

Администрация СГМУ ситуацию на данный момент официально не комментирует.

Параллели: закрытие курсов и запуск йога-программ

Конфликт вокруг храма происходит на фоне других изменений в университете. Вместо закрытых православных курсов в СГМУ были запущены программы повышения квалификации по хатха-йоге стоимостью 37 тысяч рублей за курс . Это вызвало дополнительное напряжение среди православной общественности, которая усматривает в этом подмену традиционных духовных ценностей восточными культами .

Реакция общественности

Православные активисты и прихожане выражают надежду, что конфликт будет исчерпан, а стороны смогут найти общий язык. Храм святителя Луки, названный в честь великого русского врача, имеет особое значение для верующих Архангельска и, по мнению многих, должен быть доступен для всех, кто хочет в него прийти.

Ситуация остаётся на контроле общественности. Официальных комментариев от руководства СГМУ по поводу нового запрета пока не поступало.

12 май 14:24

