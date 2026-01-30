Плов моей мечты

Если ваш желудок не сводит приятная судорога при слове «плов», значит… вы никогда не были в Узбекистане.
Эта страна, где плов не просто блюдо, а целая культура. Его подают на свадьбах, праздниках и просто в семейном кругу. Но не все знают, что в стране существует более 200 видов плова, и в каждом регионе его готовят по-своему. Давайте разберемся, в чем разница между основными видами.
1. Ташкентский плов – классика узбекской кухни
Отличается использованием белого нута и большим количеством моркови. Готовится на хлопковом масле, что придает особый аромат.
В Ташкенте плов подают с салатом аччик-чучук (помидоры, лук и специи), а также с сузьмой (кисломолочный продукт).
2. Самаркандский плов – уникальная подача
В отличие от других видов, рис и мясо готовятся отдельно, а затем соединяются перед подачей. Плов получается более рассыпчатым.
В Самарканде плов часто подают на огромных блюдах, сверху выкладывая мясо и морковь.
3. Ферганский плов – самый жирный
Главная особенность – обилие масла и мяса, что делает его самым калорийным вариантом.
Ферганский плов славится своим насыщенным вкусом и темным цветом риса.
4. Бухарский плов – сладкий и нежный
Отличается добавлением сухофруктов – изюма, урюка или кураги. Это делает вкус плова слегка сладковатым.
В Бухаре плов подают с лепешками и зеленым чаем, что идеально дополняет вкус.
5. Хорезмский плов – для любителей пикантного вкуса
Главная особенность – вареные яйца, которые добавляют в плов. Также используется острый перец.
Хорезмский плов имеет более насыщенный вкус и слегка пряный аромат.
Какой плов самый вкусный?
На этот вопрос сложно ответить, ведь у каждого региона свои секреты. Если вам нравится рассыпчатый плов – попробуйте самаркандский. Любите жирную и насыщенную еду – ферганский ваш вариант. А для гурманов, ценящих сладковатые оттенки, идеально подойдет бухарский.