Плов моей мечты

Если ваш желудок не сводит приятная судорога при слове «плов», значит… вы никогда не были в Узбекистане.

Эта страна, где плов не просто блюдо, а целая культура. Его подают на свадьбах, праздниках и просто в семейном кругу. Но не все знают, что в стране существует более 200 видов плова, и в каждом регионе его готовят по-своему. Давайте разберемся, в чем разница между основными видами.

1. Ташкентский плов – классика узбекской кухни

Отличается использованием белого нута и большим количеством моркови. Готовится на хлопковом масле, что придает особый аромат.

Основные ингредиенты:

Баранина (иногда говядина)

Желтая морковь

Нут

Зира, барбарис, чеснок

В Ташкенте плов подают с салатом аччик-чучук (помидоры, лук и специи), а также с сузьмой (кисломолочный продукт).

2. Самаркандский плов – уникальная подача

В отличие от других видов, рис и мясо готовятся отдельно, а затем соединяются перед подачей. Плов получается более рассыпчатым.

Особенности:

Мясо и морковь нарезаются крупными кусками

Готовится на слабом огне

Рис не перемешивается с мясом во время приготовления

В Самарканде плов часто подают на огромных блюдах, сверху выкладывая мясо и морковь.

3. Ферганский плов – самый жирный

Главная особенность – обилие масла и мяса, что делает его самым калорийным вариантом.

Важные детали:

Используется красная морковь , а не желтая

Готовится на курдючном жире

Часто добавляют изюм и айву

Ферганский плов славится своим насыщенным вкусом и темным цветом риса.

4. Бухарский плов – сладкий и нежный

Отличается добавлением сухофруктов – изюма, урюка или кураги. Это делает вкус плова слегка сладковатым.

Основные ингредиенты:

Баранина

Рис девзира (особый сорт, хорошо впитывающий масло)

Орехи и сухофрукты

В Бухаре плов подают с лепешками и зеленым чаем, что идеально дополняет вкус.

5. Хорезмский плов – для любителей пикантного вкуса

Главная особенность – вареные яйца, которые добавляют в плов. Также используется острый перец.

Отличия:

Готовится на хлопковом масле

Добавляют картофель

Острый за счет специй

Хорезмский плов имеет более насыщенный вкус и слегка пряный аромат.

Какой плов самый вкусный?

На этот вопрос сложно ответить, ведь у каждого региона свои секреты. Если вам нравится рассыпчатый плов – попробуйте самаркандский. Любите жирную и насыщенную еду – ферганский ваш вариант. А для гурманов, ценящих сладковатые оттенки, идеально подойдет бухарский.

