Архангельское Евангелие 1092 года. Из прошлого Поморья

Архангельское Евангелие 1092 года является четвёртой по древности рукописной книгой в славянском мире. В 1997 году она внесена в реестр программы ЮНЕСКО по защите Всемирного документального наследия «Память мира». В этом же году в Москве издан фундаментальный труд «Архангельское Евангелие 1092 года. Исследования. Древнерусский текст. Словоуказатели». Цитата из книги: «Из переписки узнаём, что в начале декабря 1876 г. какой-то крестьянин, приехавший из Архангельска (отсюда и пошло название рукописи “Архангельское Евангелие”, но с добавлением года ”1092” в отличие от Архангельского Евангелие №1, XIII в., хранящегося в одноименном собрании Государственного исторического музея), принес к комиссионеру Румянцевского музея С.Т.Большакову пергаментную рукопись».

С.Т. Большаков — московский купец 2-й гильдии, старообрядец, торговал рукописями, старопечатными книгами и другими памятниками древней культуры.

Разумеется, эта находка вызвала огромный интерес как в России, так и за её пределами, статьи о книге появились в научных изданиях Лейпцига, Праги, Брно, Гёттингена. Сам же памятник славянской письменности пополнил фонды Румянцевского музея, правопреемником которого является Российская государственная библиотека.

В текущем году исполняется 150 лет со времени обретения рукописи. Во многих градах и весях иноземных и российских установлены памятники книгам. Так, в хуторе Погорелов Белокалитвинского района Ростовской области отлита из бронзы книга «Слово о полку Игореве». Несомненно, Архангельское Евангелие 1092 года достойно памятника в Архангельске. На мысе Пур-Наволок в 1984 году установлен памятный знак «400 лет Архангельску» с цифрой «1584». Коль с архангельской историей связан 1092 год, почему не увековечить этот факт в камне?

Впрочем, это всего лишь идея. Интересно узнать мнение земляков.

Александр Чашев