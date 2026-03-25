Как это было: 40 лет аварии на Чернобыльской АЭС

40 лет назад, в это самое время, мир узнал, что мирный атом может быть совсем не мирным. Была в 1954 году локальная авария на Обнинской АЭС, учёные в плане эксперимента добавили в урановые стержни больше урана, чем следует, что привело к кратковременному мощному взрыву гамма-излучения. Но тогда в стране ещё действовал ещё сталинский режим секретности, да и обошлось без жертв.

И в 1986-м тоже пытались скрыть, несмотря на объявленную гласность, в Киеве никто и не думал отменять первомайские гуляния. В тот момент в столице Украины работала съёмочная группа «Мосфильма», где оператор-постановщик имел первое высшее образование со специализацией по ядерной физике. И он прекрасно понимал, что кроется за словами «небольшие неполадки на 4-ом атомном реакторе Чернобыльской АЭС». Сразу пошёл к директору картины, сообщил о своих догадках. Тот отмахнулся – «панику не разводи».

Тогда мудрый человек дал команду своей операторской группе – пакуемся и уезжаем. Как известно, без камеры снимать нельзя, за ними потянулись все остальные. Как же его поили, когда «режим секретности» дал трещину!

О той трагедии снят не один сериал, придуманы сотни анекдотов («И погладил внучку по второй головке»), вымершая Припять стала, чуть ли, не украинским центром международного туризма. Сколько погибло людей от случившегося 26 апреля 1986 года, подсчитать невозможно… умирают, наверное, до сих пор.

А вот спор о причинах той катастрофы продолжается до сих пор. И правильно… чтобы никогда не повторилось. При этом даже сегодня эксперты утверждают, что любой атомный реактор теоретически может взорваться. Главное, избежать таких же ужасных последствий.

Уже в 1994 году была разработана Конвенция о ядерной безопасности, которая предусматривает не просто обмен информацией, а целый ряд постоянных национальных обязанностей. Документ закрепил создание в каждой стране независимого регулирующего органа, а МАГАТЭ стало проводить регулярные оценки эффективности их работы.

Первоначальная официальная версия, представленная в 1986 году, делала основной упор на нарушения правил эксплуатации персоналом станции (человеческий фактор). Однако последующие расследования скорректировали эту картину. В 1991 году комиссия Госатомнадзора СССР пришла к выводу, что, хотя авария и началась из-за человеческого фактора, катастрофические масштабы она приобрела вследствие недостатков конструкции самого реактора. Впрочем, конструкцию тоже разрабатывали люди, а не искусственный интеллект.

Так, конструкторам было изначально известно, что реактор РБМК-1000 имел ряд недостатков, указывали на его «аварийность» и опасность, но не учли эти факты при строительстве электростанции. Также не были учтены особенности работы с водой - повышение мощности реактора вызывало ещё большее (иногда неконтролируемое) увеличение мощности из-за резкого нагревания воды и образования пара.

Большое выделение пара могло привести к обезвоживанию активной зоны, а это могло вызвать перегрев и даже взрыв. Что в итоге и произошло.

Плюс эксперимент, проведенный в ночь с 25 на 26 апреля и помноженный на слабую теоретическую базу соблюдения техники безопасности.. Руководством станции было принято решение о переходе на максимальную мощность на несколько часов. Именно в процессе этого эксперимента и случился взрыв. Изначально комиссия признала вину ответственных за испытания, но позже нашли также пробелы в самой эксплуатационной документации: она не запрещала переход на максимальную мощность и включение всех насосов. Ясно одно, что эксперимент вышел из-под контроля и ответственные могли остановить его на начальном этапе. Вначале нужно было проверять работу аварийных систем, а не проводить эксперимент «любой ценой». Вскоре было открыто уголовное дело: люди, занимающие руководящие должности на станции, получили различные сроки лишения свободы. Например, директор АЭС Виктор Брюханов – 10 лет лишения свободы.

Хотя, по большому счёту, власть должна была приговорить саму себя (что и случилось, но через 5 лет). Руководители страны всегда боялись показать свои просчёты и слабости. В итоге новости о загрязнении атмосферы советские граждане узнавали из «вражеских голосов», первыми об этом сообщили шведы.

Ещё одной фатальной организационной ошибкой эксперты считают решение о передаче атомных электростанций страны в ведение Министерство энергетики СССР. Персонал министерства состоял из людей, не подготовленных к работе на таком сложнейшем энергетическом объекте, как атомная станция, поэтому в ходе эксперимента на ЧАЭС были нарушены практически все заповеди культуры безопасности в атомной энергетике.

И чем всё кончилось в глобальном масштабе (шестерых «стрелочников» посадили)? С 1986 по 2002 год в странах Северной Америки и Западной Европы не было построено ни одной новой АЭС, что связано, в том числе, с давлением общественного мнения. В СССР было законсервировано, а также прекращено строительство и проектирование нескольких новых АЭС; заморожено строительство десятков новых энергоблоков на действующих АЭС в ряде областей и республик.

Хорошо это или плохо? Например, известный архангельский общественник и народный депутат последнего советского призыва Юрий Барашков, истово боровшийся с планами строительства плавучей АЭС, теперь признаётся, что этим невольно нанёс необратимый удар по экономике региона.

Сейчас уже опять строим. Только не у себя. Бережёного бог бережёт?