Архангельская митрополия прощается с отцом Борисом

Заштатный клирик Плесецкой епархии, старейший священнослужитель Архангельской митрополии митрофорный протоиерей Борис Коробейник отошел ко Господу 2 мая 2026 года.

Отпевание протоиерея Бориса состоится в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Каргополе 5 мая после Божественной литургии, которая начнется в 9:00. Возглавит богослужение епископ Плесецкий и Каргопольский Александр.

Протоиерей Борис Коробейник родился 9 июля 1941 года в Тернопольской области Украины, был крещен во младенчестве. В 1985 году окончил Московскую духовную семинарию. 2 апреля 1978 года был рукоположен в диаконы, а 27 марта 1984 – во священника.

С 10 апреля 1978 по 27 марта 1984 года служил диаконом в Свято-Стефанском храме города Котласа (Котласский район Архангельской области).

С 27 марта 1984 года отец Борис настоятельствовал в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Каргополе.

В последние годы пребывал на покое.