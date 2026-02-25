Архангельская митрополия прощается с отцом Борисом

Заштатный клирик Плесецкой епархии, старейший священнослужитель Архангельской митрополии митрофорный протоиерей Борис Коробейник отошел ко Господу 2 мая 2026 года. 

 Отпевание протоиерея Бориса состоится в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Каргополе 5 мая после Божественной литургии, которая начнется в 9:00. Возглавит богослужение епископ Плесецкий и Каргопольский Александр. 

 Протоиерей Борис Коробейник родился 9 июля 1941 года в Тернопольской области Украины, был крещен во младенчестве. В 1985 году окончил Московскую духовную семинарию. 2 апреля 1978 года был рукоположен в диаконы, а 27 марта 1984 – во священника. 

 С 10 апреля 1978 по 27 марта 1984 года служил диаконом в Свято-Стефанском храме города Котласа (Котласский район Архангельской области). 

 С 27 марта 1984 года отец Борис настоятельствовал в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Каргополе. 

 В последние годы пребывал на покое.

05 май 08:30

