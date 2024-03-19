С ледоходом, Поморье!

"О взрывных работах на р. Печора в районе г. Нарьян-Мара в период весенних ледоходов."

В.Е. Евдокимов, инженер-эколог

Рассмотрен процесс развития и прохождения весеннего паводка в районе г. Нарьян-Мар. Произведён анализ заторообразования. Описаны два наиболее характерных паводка последних лет. Произведен анализ физических и экологических последствий взрывных работ на заторах. Разработаны рекомендации по защите населенных пунктов Нижнепечорья от весенних паводков.

Река Печора - одна из самых больших и крупные рек РФ - имеет четкое направление течения с юга на север, протяженность ее 1810 км.

Город Нарьян-Мар - административный и промышленный центр Ненец­кого автономного округа, морской и речной порт, расположен в пределах устьевой области р. Печоры, в 100 км от её устья. Основная часть го­родской застройки располагается на правом берегу Городецкого шара, в 1,5 км от впадения его в Большую Печору. Наиболее удалённые от основной городской застройки районы: Лесо­завод, Бондарка, Захребётная, Угольная, Факел, посёлок Искателей распо­лагаются непосредственно на берегу р. Б. Печора. Город расположен в присклоновой пойме и подвергается затоплению практически ежегодно. Значительные затопления начинаются при уровне 450 см над нулем 1927 года.

Река Печора образует в устье широкую, многорукавную дельту, которая впадает в Печорскую губу Баренцева моря. Вершина устьевой области на­ходится в 143 км от м. Болванский Нос, у с. Оксино. Ширина устья реки Печо­ры в низовье, от м. Чёрного до м. Болванский Нос, достигает 45 км. Выше, расстояние между коренными берегами постепенно уменьшается и у д. Куи оно равно 30-35 км, в районе Нарьян-Мара - 30 км. Устьевая область р. Печоры насчитывает множество рукавов и проток. Наибольшим из рукавов, как по ширине, так и по глубине явля­ется Большая Печора.

На участке р. Печоры от Усть-Цильмы до Нарьян-Мара в реку впадает два крупных притока: реки Сула и Шапкина (площади водосборов примерно одинаковые и меньше 10 тыс. км2). Средняя дата вскрытия р. Шапкина 29 мая, а р. Сула, у с. Коткино - 19 мая. Вскрытие устьевой области проис­ходит в результате механического действия паводочной волны движущей­ся от Усть-Цильмы по основному руслу.

Максимальная толщина льда за период наблюдений с 1951 года по постоянному профилю в районе морского порта Нарьян-Мар в Городецком шару составила 120 см. В среднем толщина льда на последний день изме­рения составляет 85 см. Самая минимальная толщина льда на последний день измерения из наблюдённых с 1951 года составила 54 см (1958 г.) Даты последних измерений лежат в пределах от 10 апреля (1951 г.) до 20 мая (1974 г.). Средняя многолетняя дата перехода температуры возду­ха через 0° по метеостанции "Нарьян-Мар" - 12 мая, но самый поздний переход был 16 июня 1969 года.

Предпосылки для формирования высокого заторного максимума половодья, в районе г. Нарьян-Мара создаются в случае образования заторов на р. Ма­лой Печоре и р. Б. Печоре на участке между Нарьян-Маром и д. Никитцы в 90 км от устья. Спад уровня в Нарьян-Маре наблюдается после прорыва затора на Малой Печоре. Скорость продвижения фронта вскрытия при подходе к устьевой области заметно уменьшается. По приближённым подсчётам средняя скорость продвижения фронта вскрытия между в/п Усть-Цильма и Оксино составляет 31 км в сутки, а между в/п Оксино и Нарьян-Мар снижается до 13 км в сутки.

Заторы в устьевой области реки Печоры обусловлены характером вскрытия реки, начинающегося с верховьев и завершающегося в устьевой облас­ти, т.е. совпадающего по направлению развития с движением волны весен­него половодья. Процесс развития ледохода можно представить в виде последовательной цепи образующихся и разрушающихся заторов.

Другой причиной, вызывающей образование заторов, является наличие многочисленных рукавов и островов.

Весеннее половодье в районе Нарьян-Мара в 1979 году.

Исключительно суровая, снежная зима 1978-79 г. способствовала нарастанию значительной толщины льда и формированию повышенных снегозапасов в бассейне р. Печоры.

Резкое потепление в конце апреля - начале мая вызвало бурное развитие половодья в верхнем и среднем течении р. Печоры. Устойчивый рост уровня в вершине устьевой области был отмечен в конце первой декады мая, а основная волна, обуславливающая вскрытие, подошла в начале третьей де­кады мая. Вскрытие, ввиду значительней прочности и слабой подготовлен­ности льда, холодной погоды, носило сложный, заторообразный характер. Заторы характеризовались значительной протяжённостью (10-20 км), устой­чивостью во времени (2-4 дня), и вызывали значительные подъёмы воды. В результате оказались подтопленными и частично затопленными ряд животно­водческих хозяйств и жилых построек в населенных пунктах: Великовисочное, Оксино, Лабожское, Макарово, Нарыга, Андег, Осколково. Для спасения скот подни­мали на настилы и чердаки. В Оксино во время ледохода при высоких гори­зонтах воды были снесены столбы связи.

В условиях стояния заторов на р. Печоре выше и ниже г. Нарьян-Мара уровень воды держался на отметках выше 650 см над "0" 1927 г. - больше 3х суток, а на отметках выше 600 см над "0" 1927 г. - около 6 суток. Это повлекло за собой сильное подтопление и затопление объектов и жилого фонда в г. Нарьян-Маре. Был полностью парализован сухопутный транспорт. Территория города представляла собой отдельные островки, окружённые водой. Обособились разные районы города, были затоплены доро­ги. По улицам ходили моторные лодки и катера. По дороге город - старый аэро­порт, для эвакуации материальных ценностей со складов торговой базы, непосредственно к складам подходили самоходные баржи. В 20 домах, в квартирах на первом этаже была вода. Была затоплена дамба через лесозаводскую курью, частично территория Лесозавода, производственная территория морского порта, рыбокомбината, старого аэропорта, молочного комбината. Подтопленными оказались учреждения, магазины, больницы, школы, детские сады и т.д.

В период половодья в отдельных районах города была повреждена телефонная связь. Около промышленной базы Хорей-Верской экспедиции была насыпана дамба, чтобы не допустить затопления территории базы. Был затоплен поселок экспедиции. Автотранспортное предприятие 5 дней работало на возведении дамбы в пос. Искателей силою 20-ти автомашин и 3-х кранов. В результате, от неподтопления производственной территории в ОРСе геологов были полностью сохранены все материальные ценности. В результате возведения этой дамбы не затоплялась также территория пос. Искателей и воинской части.

Весеннее половодье в районе Нарьян-Мара в 1998 году.

В связи с заблаговременной подготовкой к этому паводку (а также и предыдущим) были усилены, и вновь построены 16 дамб, благодаря которым существенно уменьшилась площадь затопления города. Населенные же пункты, расположенные по берегам Печоры, подтапливаются в той или иной степени ежегодно, при этом частные дома, за прошедшие 19 лет с момента последнего высокого паводка остались на прежних отметках и никак не защищены от паводков, в то время как большинство хозяйственных объектов было вновь построено на более высоких уровнях. Всего было подтоплено в деревнях порядка 300 домов, 2 дома в д. Осколково были разрушены полностью. Подтоплению подверглось 10 населённых пунктов округа.

29 мая в Ёрмице (населенный пункт в республике Коми) взрывными работами был разрушен затор, ниже на участке от Тошвиски (НАО) до Великовисочного в результате выхода паводочной волны вскрытие произошло легко. 29 мая затор установился в районе Каменки и по старой Печоре в районе Лабожского. Уровень воды начал резко возрастать, вышестоящие сёла начали подтапливаться. Комиссией было принято решение вызвать взрывников из Коми Республики, которые по прибытию начали взрывные работы на заторе в Каменке, в начале результата эти взрывы не дали. В 20 часов 1 июня рост уровня прекратился. По в/п Оксино уровень рос постоянно. Но жители сёл требовали, чтобы проводились взрывные работы и это мнение изменить было невозможно, несмотря на явную неэффективность взрывных работ. Села расположенные в пойме затапливаются практически раз в 3 года полностью. Гидрологи Нарьян-Мара предупредили представителей МЧС, что результатом искусственного разрушения затора в Каменке, заторы будут образовываться повсеместно: Б.Сопка, Оксино, Макарово, Нарыга, п. Угольный, п. Искателей, Куя.

Уже в ночь на 2 июня начались взрывные работы на заторе в районе Каменки. Затор взрывами сначала разрушить не удалось, практически он разрушился сам, но какое-то влияние на ускорение разрушения взрывные работы оказали. 2 июня в округ прибыла оперативная группа Северо-Западного регионального центра, и штурмовики СУ-24. Начались интенсивные взрывные работы в основном по р. Малой Печоре (к моменту подхода ледохода этот и другие участки низовьев были плохо подготовлены, практически в зимнем состоянии), взрывные работы проводились на всём протяжении, на участках Нарыга - Андег, Месино, Коржи, Красное, Осколково.

Результатами таких усилий было более ускоренное развитие ледохода на участке Оксино - Осколково и очень резкий рост уровня воды с большой интенсивностью (в Осколково 6 июня по данным наблюдателя ледоход начался в 3 часа при уровне 546 см, а максимальный наблюдался в 5 часов на отметке 676 см, т.е. повысился на 130 см за два часа). Ледоход в Оксино начался 3 июня в 06 утра, в 12 часов наблюдался густой ледоход. В Оксино максимальный уровень воды достиг отметки 846 см - самый высокий уровень за весь период наблюдений (в 1952 году уровень в Нарьян-Маре был 708 см, а в 1998 = 670 см.!). В Нарьян-Маре 3 июня в 16 часов была подвижка, 4 июня в 14 часов затор у Угольной, в 18 часов затор у п. Искателей.

В сложившейся ситуации с учётом опыта предыдущих лет у Нарьян-Марских специалистов гидрологов было резко отрицательное отношение к взрывным работам, тем более, что взрывные работы проводились в основном не по разрушению заторов, а на неподвижном льду, чем искусственно ускорялся подход паводочной волны к неподготовленным для ледохода участкам, но требования населения, обращение одного из жителей телеграммой в МЧС России о бездействии администрации привело к принятию решения об искусственном вскрытии устьевого участка реки.

5 июня гидрологи Нарьян-Мара сообщили в противопаводковую комиссию, что максимум в городе прошёл, и необходимо во избежание негативных последствий в Андеге и Осколково прекратить взрывные работы, но ответ был, что решение принято на правительственном уровне и взрывные работы были продолжены, результатом было то, что 6 июня в Осколково было снесено льдом два дома и половину жителей деревни пришлось эвакуировать вертолётом. Всего на взрывные работы было израсходовано по информации из передач местного радио 26 тонн тротила и 95 штук 250 килограммовых авиабомб. Основной ущерб был нанесён паводочными водами в результате работ по искусственному вскрытию устьевого участка реки. Затраты на возмещение ущерба от паводка составили около 70 млн. рублей (в ценах 1998 г). Сюда входят страховочные выплаты населению (в основном в населенных пунктах на берегах Печоры), взрывные работы, полёты авиации и возведение дамб в городе (на возведение дамб 250 тыс. рублей!).

Заторы в устьевой области реки Печоры, обусловлены характером вскрытия реки, начинающегося с верховьев и завершающегося в устьевой облас­ти, т.е. совпадающего по направлению развития с движением волны весеннего половодья, встречающей сопротивление прочного, почти не ослабленного весенним таянием льда. Процесс развития ледохода можно представить в виде последовательной цепи образующихся и разрушающихся заторов. При этом кроме отрицательной составляющей этого процесса в виде затопления вышерасположенных участков, есть и положительная: поступающая с верховьев вода в период стояния затора успевает разойтись по пойме, т.е. происходит в некоторой степени уменьшение величины паводочной волны, проходящей по основному руслу; вода обтекающая затор по пойме за период стояния затора подготавливает нижележащий участок русла к прохождению заторного "пыжа" (состояние реки к моменту подхода ледохода в устьевой части Печоры в большинстве случаев характеризуется как "зимнее"); часть ледовой массы расходится по пойме, и выталкивается на берега, не участвуя таким образом в дальнейшем движении по руслу, и уменьшая тем самым общую протяжённость последующих заторов и ледовую массу в «теле» заторов, а также количество льда, которое может "выйти" на затопленные населённые пункты.

Ледоход в Нарьян-Маре, в большинстве случаев, проходит от Усть-Цильмы, и усинский максимум приходит после прохождения ледохода. Катастрофические уровни воды в районе Нарьян-Мара возникают в те годы, когда "усинская" вода, вследствие медленного развития "устьцилемского" ледохода нагоняет устьцилемскую.

Существующие методы предупреждения и ликвидации ледовых заторов можно разделить на 2 группы:

1.Механические методы;

2.Радиационно-химические методы.

К первой группе относятся:

- применение ледорезных машин для разрезания льда и ледовых стругов для устройства борозд во льду;

- ледокольные работы (с применением судов ледокольного типа);

- взрывные работы.

Ко второй группе относятся:

- опыление ледового покрова затороопасного участка реки темным материалом ("зачернение" сажей, измельченным угольным шлаком, грунтом);

- опыление смесью зачернителя с солью;

- опыление солью;

- опыление химикатами (хлористым калием, фосфатной мукой).

Анализ практики предупредительных взрывных работ не выявил их эффективности. Ленинградским институтом водного транспорта на основании специальных исследований была разработана схема взрывных работ для предупреждения образования заторов льда на р. Малая Северная Двина у Великого Устюга, применявшаяся в 1937-1959 годах. Несмотря на огромные материальные затраты и нанесение серьезного вреда водному объекту, заметного эффекта не получено.

В 2001 году в республике Якутия, в результате взрывных работ практически полностью затопило город Ленск. За прошедшие 11 лет якутские спасатели научились предотвращать подобные вещи. С 2002 года взрывчатка на якутских реках по некоторым данным вообще не используется. Еще в 1999 году Владиславом Михайловичем Тазетиновым была разработана система превентивных мероприятий, которая успешно применяется в Якутии с весны 2002 года. Ее суть в создании предпосылок для ускорения разрушения льда и недопущения образования заторов. Основной метод – распиловка льда. Исходя из характеристик льда, было вычислено, что если делать ромбовидные надпилы с гранями, расположенными под углом 45 градусов к течению, то льдины будут «срезать» друг друга, проходя узкие места без образования заторов.

Вспомогательная технология – зачернение, когда на лед насыпается угольная пыль или отработанный шлак, образуя дорожку шириной 20 метров. Под воздействием солнца зачерненный лед становится хрупким и легко разрушается. Минус в том, что при пасмурной погоде или облачности солнца не будет, значит, и эффекта не последует. Зачернение поверхности льда приводит к ускорению его таяния. Под действием солнечной энергии тая­ние зачернённого льда может происходить даже при отрицательных температу­рах воздуха в дневное время суток.

По словам специалистов, распиловка и зачернение льда - самые действенные способы в борьбе с ледовыми заторами. При этом в большинстве случаев голова ледохода проходит затороопасные участки без задержки, а далее медленно продвигается по руслу, не создавая сильных заторов.

Борьба с заторами в пределах устьевой области р. Печора в настоящее время не приводит к положительным результатам, так как применяемый метод борьбы (взрывы, бомбёжки) практически бесполезен и редко приводит к положительным результатам (разрушению затора) вследствие особенностей структуры составляющего затор ледового "пыжа" (аморфная масса которого при взрывах только уплотняется), более того, в случае применения для предварительного разрушения льда вреден:

а) экологически, т.к. "оседлые" водные биообъекты подвергаются воздействию внезапного гидравлического удара (в зоне затора рыба обычно расходится от него, пугаясь звуковых эффектов, возникающих при торошении льда);

б) физически, т.к. неразрушенный ледовый покров нижележащего участка демпфирует (замедляет) волнообразное прохождение заторной массы воды и льда до следующего заторного участка, а также уменьшает её массу (часть её дополнительно расходится по пойме).

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что взрывные работы по устранению заторообразования вредны, и их необходимо запретить.

Для уменьшения вредных последствий весенних паводков рекомендуются следующие мероприятия:

1. Запретить взрывные работы во время паводков на реках, протекающих в северном направлении (за исключением локальных, например в случае подхода к опорам моста вмороженной в лёд древесины и т.п.);

2. В случае, если решение о взрывных работах будет принято на уровне исключающем невыполнение, взрывы проводить только в «теле» затора, запретить взрывать незатороопасные участки, т.к. паводочная волна, идущая по разбитому каналу подобна селевой волне (вода не успевает разливаться по пойме) и последствия от неё также катастрофические;

3. Перед паводками проводить разъяснительную работу среди населения о вреде взрывных работ, о том, что в случае их проведения площади затопления населённых пунктов и необратимые последствия увеличиваются;

4. Для защиты населённых пунктов от паводков наилучшим является возведение защитных дамб (перенос построек и в целом населённых пунктов практически невыполним по топологическим и экономическим причинам). Если бы деньги, потраченные на возмещение ущерба и расходы на работу МЧС в 1998 году (по неподтверждённым данным около 70 млн. рублей) израсходовать на возведение защитных дамб, то большая часть населённых пунктов округа уже была бы навсегда защищена от паводков;

5. Для уменьшения вероятности заторообразования необходимо использовать опыт якутских специалистов по предварительному ослаблению (распиловке) и зачернению затороопасных участков.

Послесловие от 27.03.2026:

Эффект гидравлического удара видел каждый, кто не прогуливал уроки в школе – действие взрывов на водные биологические объекты также катастрофическое.

Разговоры о том, что взрывы проводятся начиная с небольших, «отпугивающих» рыбу напоминают «байки» о Габровцах, отрезающих хвост у кошки маленькими кусочками, - чтоб ей не так больно было.

В предледоходный период пестрятки (молодь семги) начинают готовиться к скату в море и превращаются в так называемых покатников или смолтов (smolt). Взрывные работы «для подготовки прохождения ледохода» уничтожают покатников в районе взрывов тотально.

Эффект «зачернения» может увидеть каждый, бросив утром в солнечный морозный день черную палку на снег, а вечером обнаружив, что она «провалилась» в снег.

Евдокимов В.Е.

