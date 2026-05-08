Минувшая рабочая неделя для народных избранников столицы Поморья прошла под знаком наступающего Дня Победы. Что вполне естественно, этот праздник самым любимым называют до 75% архангелогородцев (вместе со всеми россиянами).

В Соломбале прошло торжественное шествие «Марш-бросок «Кольцо Победы». Тон задавали учащиеся школы им. Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова (легендарный «дядя Вася», «отец» всей десантуры).

В 11 часов на плацу школы началось построение участников. Затем колонна отправилась по маршруту, пролегающему через знаковые места Соломбалы, связанные с военной историей: мемориальная доска Герою Советского Союза Н.Г. Кузнецову, воинское захоронение на Соломбальском кладбище, памятник в Кемском поселке, памятник погибшим труженикам Красной Кузницы и памятный камень "Тем, кого не вернуло море" на Соломбальской набережной.

Архангельскую городскую Думу представлял директор вышеназванной школы, он же депутат, Сергей Сорокин:

- Мы гордимся тем, что наша школа носит имя Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова, и проведение таких мероприятий, как "Марш-бросок "Кольцо Победы", является для нас не просто традицией, а важной миссией. Мы стремимся передать молодому поколению ценность памяти о подвиге наших предков, показать, как важно знать и чтить историю своей страны и своей малой родины. Этот марш – это не просто шествие, это живой урок истории, который мы проводим вместе с нашими учениками, их родителями и всеми неравнодушными жителями города.

В свою очередь лесозавод №3 (Майская горка) провел торжественное мероприятие ддля своих ветеранов труда, а также для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны из Майской горки.

Организовал мероприятие, по сложившейся доброй традиции, заместитель председателя городского парламента Рим Калимуллин. Ему слово:

- 9 мая – это священная дата для каждого россиянина. Этот день мы называем праздником со слезами на глазах, потому что вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины, тех, кто прямо с заводов уходил на фронт, и тех, кто не щадя себя трудился в тылу во благо великой Победы.

Принимали поздравления и члены архангельского отделения организации «Дети войны». Как всегда под красными знаменами, ведь ими руководит бывший персек обкома КПРФ Александр Новиков.

Организация «Дети войны» – это активное сообщество, которое не только поддерживает своих членов, но и вносит значимый вклад в жизнь региона. Они проводят встречи, делятся опытом, участвуют в акциях помощи пожилым и детям войны, а также ведут важную просветительскую работу, напоминая о суровых испытаниях военного времени и необходимости сохранения исторической памяти.

Пришел поздравить с Победой тех, на чье детство выпали страшные годы, председатель АрхГорДумы Иван Воронцов:

- Ваш опыт и стойкость – бесценны. Спасибо за то, что помогаете нам не забывать о тех, кто, будучи ребенком, внес свой вклад в Великую Победу.