Это праздник со слезами на глазах. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Минувшая рабочая неделя для народных избранников столицы Поморья прошла под знаком наступающего Дня Победы. Что вполне естественно, этот праздник самым любимым называют до 75% архангелогородцев (вместе со всеми россиянами).

В Соломбале прошло торжественное шествие «Марш-бросок «Кольцо Победы». Тон задавали учащиеся школы им. Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова (легендарный «дядя Вася», «отец» всей десантуры).

В 11 часов на плацу школы началось построение участников. Затем колонна отправилась по маршруту, пролегающему через знаковые места Соломбалы, связанные с военной историей: мемориальная доска Герою Советского Союза Н.Г. Кузнецову, воинское захоронение на Соломбальском кладбище, памятник в Кемском поселке, памятник погибшим труженикам Красной Кузницы и памятный камень "Тем, кого не вернуло море" на Соломбальской набережной.

Архангельскую городскую Думу представлял директор вышеназванной школы, он же депутат, Сергей Сорокин:

-  Мы гордимся тем, что наша школа носит имя Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова, и проведение таких мероприятий, как "Марш-бросок "Кольцо Победы", является для нас не просто традицией, а важной миссией. Мы стремимся передать молодому поколению ценность памяти о подвиге наших предков, показать, как важно знать и чтить историю своей страны и своей малой родины. Этот марш – это не просто шествие, это живой урок истории, который мы проводим вместе с нашими учениками, их родителями и всеми неравнодушными жителями города.

В свою очередь лесозавод №3 (Майская горка) провел торжественное мероприятие ддля своих ветеранов труда,  а также для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны из Майской горки.

Организовал мероприятие, по сложившейся доброй традиции, заместитель председателя городского парламента Рим Калимуллин. Ему слово:

- 9 мая – это священная дата для каждого россиянина. Этот день мы называем праздником со слезами на глазах, потому что вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины, тех, кто прямо с заводов уходил на фронт, и тех, кто не щадя себя трудился в тылу во благо великой Победы.

Принимали поздравления и члены архангельского отделения организации «Дети войны». Как всегда под красными знаменами, ведь ими руководит бывший персек обкома КПРФ Александр Новиков.

Организация «Дети войны» – это активное сообщество, которое не только поддерживает своих членов, но и вносит значимый вклад в жизнь региона. Они проводят встречи, делятся опытом, участвуют в акциях помощи пожилым и детям войны, а также ведут важную просветительскую работу, напоминая о суровых испытаниях военного времени и необходимости сохранения исторической памяти.

Пришел поздравить с Победой тех, на чье детство выпали страшные годы, председатель АрхГорДумы Иван Воронцов:

- Ваш опыт и стойкость – бесценны. Спасибо за то, что помогаете нам не забывать о тех, кто, будучи ребенком, внес свой вклад в Великую Победу.

10 май 14:30

