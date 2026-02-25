Люля – мясное блюдо… а не то, о чем вы могли подумать.

Люля-кебаб – знаменитое восточное блюдо из фарша, которое, по канонам, готовят на углях. Наивно думать, что это заменитель шашлыка во время зубного протезирования, в нем изначально есть свой цимес. Начнем с азов.

Люля-кебаб представляет собой колбаски из рубленого мяса, обжаренного на шампуре над открытым огнем. Блюдо традиционно готовят из баранины, хотя возможны варианты с говядиной, курицей или свининой. Исторически оно возникло на Кавказе и распространилось среди народов Ближнего Востока и Средней Азии.

Для того, чтобы фарш уверенно держался на шампурах, есть непреложные правила:

- мясо на фарш должно быть свежим и качественным, лучше всего брать молодую ягнятину;

- важно правильное соотношение мяса, жира и специй. Оптимальное соотношение мяса и жира — 70 на 30. Жир обеспечивает сочность, специи — аромат;

- фарш нужно хорошо вымесить руками, чтобы масса стала однородной и плотной. А еще лучше — хорошенько отбить фарш об стол, чтобы мясо стало более клейким;

- после замешивания дайте фаршу отдохнуть в холодильнике хотя бы полчаса;

- готовьте люля-кебаб на умеренном огне, чтобы избежать быстрого подгорания снаружи и сырости внутри.

А теперь рецепт классического люля-кебаба.

Ингредиенты:

· Баранина с жирком (или смесь говядины и баранины) — 1 кг

· Лук репчатый — 2 крупные головки

· Соль — по вкусу

· Черный молотый перец — по вкусу

· Хмели-сунели — 1 ч.л.

· Мята сушеная — 1 ч.л.

· Лавровый лист — 1 шт.

Приготовление:

· Мясо с жиром очистить от пленок и жил, лук мелко порезать ножом.

· Пропустить мясо и лук через мясорубку дважды.

· Посолить, поперчить, добавить хмели-сунели и мяту.

· Хорошо перемешать фарш руками, слегка отбивая его об миску.

· Дать фаршу постоять в холодильнике минимум полчаса.



Смочите руки холодной водой или смажьте их растительным маслом (от прилипания фарша). Возьмите немного фарша размером с кулак и аккуратно сформуйте из него длинную цилиндрическую форму длиной около 10-15 сантиметров. Старайтесь избегать образования пустот внутри, иначе готовый продукт может развалиться. Аккуратно вставьте металлический шампур вдоль центра фармассированной колбаски, двигаясь сверху вниз. Давление должно быть равномерным, чтобы фарш плотно прилегал к поверхности шампура. Избегайте сильного давления, чтобы не повредить целостность изделия.

И в конце нужные полезные советы:

· Используйте металлические шампуры, так как деревянные требуют предварительного замачивания и менее удобны для длительного приготовления.

· Длина каждой колбаски должна быть чуть меньше длины шампура, чтобы облегчить переворачивание во время жарки.

· Формируйте фарш толщиной около 2-3 сантиметров, чтобы он быстро и равномерно прожарился.

Люля-кебаб традиционно подают с лавашом, свежими овощами, соусами (например, ткемали, чесночным). Запивается красным сухим вином (под пиво тоже хорошо идет).

