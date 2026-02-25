В стране люлей

Люля – мясное блюдо… а не то, о чем вы могли подумать.
Люля-кебаб – знаменитое восточное блюдо из фарша, которое, по канонам, готовят на углях. Наивно думать, что это заменитель шашлыка во время зубного протезирования, в нем изначально есть свой цимес. Начнем с азов.
Люля-кебаб представляет собой колбаски из рубленого мяса, обжаренного на шампуре над открытым огнем. Блюдо традиционно готовят из баранины, хотя возможны варианты с говядиной, курицей или свининой. Исторически оно возникло на Кавказе и распространилось среди народов Ближнего Востока и Средней Азии.
Для того, чтобы фарш уверенно держался на шампурах, есть непреложные правила:
- мясо на фарш должно быть свежим и качественным, лучше всего брать молодую ягнятину;
- важно правильное соотношение мяса, жира и специй. Оптимальное соотношение мяса и жира — 70 на 30. Жир обеспечивает сочность, специи — аромат;
- фарш нужно хорошо вымесить руками, чтобы масса стала однородной и плотной. А еще лучше — хорошенько отбить фарш об стол, чтобы мясо стало более клейким;
- после замешивания дайте фаршу отдохнуть в холодильнике хотя бы полчаса;
- готовьте люля-кебаб на умеренном огне, чтобы избежать быстрого подгорания снаружи и сырости внутри.
А теперь рецепт классического люля-кебаба.
Ингредиенты:
· Баранина с жирком (или смесь говядины и баранины) — 1 кг
· Лук репчатый — 2 крупные головки
· Соль — по вкусу
· Черный молотый перец — по вкусу
· Хмели-сунели — 1 ч.л.
· Мята сушеная — 1 ч.л.
· Лавровый лист — 1 шт.
Приготовление:
· Мясо с жиром очистить от пленок и жил, лук мелко порезать ножом.
· Пропустить мясо и лук через мясорубку дважды.
· Посолить, поперчить, добавить хмели-сунели и мяту.
· Хорошо перемешать фарш руками, слегка отбивая его об миску.
· Дать фаршу постоять в холодильнике минимум полчаса.
Смочите руки холодной водой или смажьте их растительным маслом (от прилипания фарша). Возьмите немного фарша размером с кулак и аккуратно сформуйте из него длинную цилиндрическую форму длиной около 10-15 сантиметров. Старайтесь избегать образования пустот внутри, иначе готовый продукт может развалиться. Аккуратно вставьте металлический шампур вдоль центра фармассированной колбаски, двигаясь сверху вниз. Давление должно быть равномерным, чтобы фарш плотно прилегал к поверхности шампура. Избегайте сильного давления, чтобы не повредить целостность изделия.
И в конце нужные полезные советы:
· Используйте металлические шампуры, так как деревянные требуют предварительного замачивания и менее удобны для длительного приготовления.
· Длина каждой колбаски должна быть чуть меньше длины шампура, чтобы облегчить переворачивание во время жарки.
· Формируйте фарш толщиной около 2-3 сантиметров, чтобы он быстро и равномерно прожарился.
Люля-кебаб традиционно подают с лавашом, свежими овощами, соусами (например, ткемали, чесночным). Запивается красным сухим вином (под пиво тоже хорошо идет).
