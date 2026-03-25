Кто и зачем хочет дискредитировать ветерана СВО?

Мы живём в непростое время, когда «недружественные» силы пытаются в наших умах и сердцах посеять хаос, подвести нас к мысли, что нужна какая-то смута. Которая сможет решить их меркантильные и проплаченные задачи.
Не надо поддаваться на провокации, не надо верить их постам, не отражающим реальность.
Вернёмся к теме. На днях одно уважаемое (не говённое) и весьма рейтинговое интернет-агентство совершило ошибку, опубликовав, мягко говоря, непроверенный материал ("И пошла ересь по венам").
Думаем, занесли ему Заказчики материал и попросили напечатать, а документов не показали, со слов, поверь - стопроцентная правда!
Но - не правда!
Обратимся к закону - ФЗ 2124 «О средствах массовой информации», к статье № 49 «Обязанности журналиста», есть четыре интересных пункта: №№ 2-3 и №№ 3- 4, посмотрим, что там прописано:
- 2. проверять достоверность сообщаемой им информации;
3 . удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании на её источник…
Т.е. по закону необходимо указать источник информации - ДОКУМЕНТ..., может, не сразу в материале, а по просьбе «слушателей», и такая просьба озвучена - предоставьте!
Далее:
- 4. сохранять конфиденциальность информации и (или) её источника;
Получается, что редактор может не указывать источник информации, но лишь в том случае, если не распространяется информация о личной жизни гражданина, если есть такие сведения - обязан получить согласие того, про кого пишут в материале, а их нет.
А что получается в этом случае – граждане, упомянутые в этом материале, согласие на публикацию не давали ( нарушение п.5 ст. 49 ФЗ - 1224 ), просят ( п. 3 ст.49 ФЗ - 2124 ) предоставить Документы - опубликовав их оригинальные тексты, и категорически заявляют, что большинство фактов не являются достоверными!
В историографии, а теперь и в политике есть такое понятие – интерпретация. Это когда берут какое-то событие, имевшее место, но дают ему такое толкование, что получается всё наоборот .
Например, в день памяти Холокоста (освобождение узников Освенцима) нашу российскую делегацию не пустили на это мероприятие, заявив, что его освобождала не Россия - преемник СССР, а Украина, приведя в «доказательство» тот факт, что его действительно освобождал 1-й Украинский фронт, но не объяснив, что он входил в состав Советской армии! Не пояснив, что фронт возглавлял маршал Иван Степанович Конев.
Так и в этом материале - сплошная интерпретация фактов, а, вернее, не фактов, а домыслов.
Вот текст из нашей статьи:
Информация о закрытии храма дошла до крупных федеральных чинов, от Руководства СГМУ потребовали церковь открыть для прихожан. Оно выполнило поручение, но формально. Теперь настоятель за неделю до каждого богослужения должен подавать списки с паспортными данными всех прихожан в службу охраны. Таких ограничений больше нет ни в одном университетском храме в России.
А вот, как его представляют авторы «И пошла ересь по венам»:
Он открыт. Зачем люди врут, нагнетают, выходят на пикеты? Храм открыт! Вот доказательство — мы даже сходили и сфотографировали.
А что сфотографировали - закрытую на замок дверь в храм!
Соответственно, все врут и на пикеты против закрытия храма никто не ходил!
А ходят по другой причине...
Посмотрите, что пикетчицы выставляют на своих плакатах, нигде нет того, что указано в статье.
Авторы «ереси» снова себе противоречат - на фото, выставленными ими же в статье, нет призывов открыть храм.
Цитируем дальше «ересь» (название очень хорошо подходит к тому материалу, что изложен в этой статье):
А теперь ещё более суровая правда.
Кто врёт? А врёт в глаза людям священник. Как такое возможно? Но факт. Врут в глаза людям те, кто должен нести добро. Распространяет всю эту ересь действующий священник — Отец Сергий. В миру это Сергей Корельский.
А где он врёт? В статье «Вместо храма. В СГМУ стали продвигать неоиндуистский культ» он вообще ни слова не говорит про Хатха йогу, а только про храм ! Почитайте сами.
И дальше авторы «ереси» несут такую ересь про священника - Отца Сергия, что диву даёшься и всё из своей головы, а по факту - нет и слова правды!
Но это ещё «цветочки», разбираемся дальше.
Цитирую дословно материал, направленный на дискредитацию чести и достоинства ветерана СВО (орфографию оставляю на совести автора текста ):
- Ну и вишенка на торте.
Объявился гражданин Бабиенко. Заявился организовать митинг в защиту «святой мученицы» Горбатовой.
Кто этот мегачел?
Первое: этот мегачел имеет двойное гражданство. России и… Украины.
Далее по тексту идёт сплошная деза (враньё).
Да, Николай Бабиенко - ветеран СВО и ЧЕЛОВЕК (они и сами понимают это, и называя его МЕГАЧЕЛ, т.е. Человек с Большой буквы!).
Да, он имеет награды за участие в боевых действиях, почётную грамоту и именные часы от Губернатора Архангельской области А.В. Цыбульского!
Николай состоит членом «Ассоциации ветеранов СВО» за номером Ар 00 96 29 от 28.03.2025 года, и в настоящее время является дружинником «Народной дружины г. Архангельска», помогает новым контрактникам, дежуря у них в лагере за городом (место их дислокации не разглашаем по вполне понятным причинам).
А что инкриминируют ему в той статье («И пошла ересь по венам»)?
Цитируем по факту -
Первое: этот мегачел имеет двойное гражданство. России и… Украины.
А вот здесь я бы обратил внимание соответствующих силовых структур.
Человек, ветеран боевых действий СВО, имеющий награды, выполняющий определённые целенаправленные действия (возможно) по распоряжению Российского руководства на территории сопредельного государства, дискредитируется и рассекречивается определёнными структурами, информационным агентством, со всеми вытекающими противоречиями с интересам нашего государства.
А двойное гражданство этих стран сегодня невозможно. Многие задумываются над вопросом: можно ли иметь двойное гражданство Россия-Украина? Необходимо, чтобы было подписано международное соглашение между двумя странами, тогда человек, имеющий два паспорта, будет считаться гражданином обоих государств, где бы он ни проживал. Поскольку между Украиной и Россией такая договорённость не достигнута - двойного гражданства быть не может.
Вот так!
А как Вы хотите - кругом враги и диверсанты, в том числе и идеологические.
И ещё цитируем «ересь».
Какое отношение Бабиенко имеет к храму, к СГМУ, вообще к делам? Неясно.
Поясняем. Николай Бабиенко и его жена Светлана - верующие люди и являются прихожанами церкви святого Луки Войно-Ясенецкого, да – да, той самой, при СГМУ, куда их не пускают.
Вот так получается, если по правде...
Сейчас мы готовим следующий материал по другим людям и интерпретациям, опубликованным в этой «ереси».