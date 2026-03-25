Кто и зачем хочет дискредитировать ветерана СВО?

Вернёмся к теме. На днях одно уважаемое (не говённое) и весьма рейтинговое интернет-агентство совершило ошибку, опубликовав, мягко говоря, непроверенный материал ("И пошла ересь по венам").

Думаем, занесли ему Заказчики материал и попросили напечатать, а документов не показали, со слов, поверь - стопроцентная правда!

Но - не правда!

Обратимся к закону - ФЗ 2124 «О средствах массовой информации», к статье № 49 «Обязанности журналиста», есть четыре интересных пункта: №№ 2-3 и №№ 3- 4, посмотрим, что там прописано:

- 2. проверять достоверность сообщаемой им информации;

3 . удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании на её источник…

Т.е. по закону необходимо указать источник информации - ДОКУМЕНТ..., может, не сразу в материале, а по просьбе «слушателей», и такая просьба озвучена - предоставьте!

Далее:

- 4. сохранять конфиденциальность информации и (или) её источника;

получать согласие на распространение в средстве массовой информации сведений о личной жизни гражданина от самого гражданина или его законных представителей.

Получается, что редактор может не указывать источник информации, но лишь в том случае, если не распространяется информация о личной жизни гражданина, если есть такие сведения - обязан получить согласие того, про кого пишут в материале, а их нет.

А что получается в этом случае – граждане, упомянутые в этом материале, согласие на публикацию не давали ( нарушение п.5 ст. 49 ФЗ - 1224 ), просят ( п. 3 ст.49 ФЗ - 2124 ) предоставить Документы - опубликовав их оригинальные тексты, и категорически заявляют, что большинство фактов не являются достоверными!

В историографии, а теперь и в политике есть такое понятие – интерпретация. Это когда берут какое-то событие, имевшее место, но дают ему такое толкование, что получается всё наоборот .

Например, в день памяти Холокоста (освобождение узников Освенцима) нашу российскую делегацию не пустили на это мероприятие, заявив, что его освобождала не Россия - преемник СССР, а Украина, приведя в «доказательство» тот факт, что его действительно освобождал 1-й Украинский фронт, но не объяснив, что он входил в состав Советской армии! Не пояснив, что фронт возглавлял маршал Иван Степанович Конев.

Так и в этом материале - сплошная интерпретация фактов, а, вернее, не фактов, а домыслов.

В статье, которую интерпретируют - «Вместо храма. В СГМУ стали продвигать неоиндуистский культ» - говорится о том, что вход в Храм стал проблемным, за неделю нужно давать списки прихожан, что делает его посещение проблемным, но нигде не утверждается, что он закрыт.

Вот текст из нашей статьи:

Информация о закрытии храма дошла до крупных федеральных чинов, от Руководства СГМУ потребовали церковь открыть для прихожан. Оно выполнило поручение, но формально. Теперь настоятель за неделю до каждого богослужения должен подавать списки с паспортными данными всех прихожан в службу охраны. Таких ограничений больше нет ни в одном университетском храме в России.

А вот, как его представляют авторы «И пошла ересь по венам»:

Он открыт. Зачем люди врут, нагнетают, выходят на пикеты? Храм открыт! Вот доказательство — мы даже сходили и сфотографировали.

А что сфотографировали - закрытую на замок дверь в храм!

Соответственно, все врут и на пикеты против закрытия храма никто не ходил!

А ходят по другой причине...

Посмотрите, что пикетчицы выставляют на своих плакатах, нигде нет того, что указано в статье.

Авторы «ереси» снова себе противоречат - на фото, выставленными ими же в статье, нет призывов открыть храм.

Цитируем дальше «ересь» (название очень хорошо подходит к тому материалу, что изложен в этой статье):

А теперь ещё более суровая правда.

Кто врёт? А врёт в глаза людям священник. Как такое возможно? Но факт. Врут в глаза людям те, кто должен нести добро. Распространяет всю эту ересь действующий священник — Отец Сергий. В миру это Сергей Корельский.

А где он врёт? В статье «Вместо храма. В СГМУ стали продвигать неоиндуистский культ» он вообще ни слова не говорит про Хатха йогу, а только про храм ! Почитайте сами.

И дальше авторы «ереси» несут такую ересь про священника - Отца Сергия, что диву даёшься и всё из своей головы, а по факту - нет и слова правды!

Но это ещё «цветочки», разбираемся дальше.

Цитирую дословно материал, направленный на дискредитацию чести и достоинства ветерана СВО (орфографию оставляю на совести автора текста ):

- Ну и вишенка на торте.

Объявился гражданин Бабиенко. Заявился организовать митинг в защиту «святой мученицы» Горбатовой.

Кто этот мегачел?

Первое: этот мегачел имеет двойное гражданство. России и… Украины.

Далее по тексту идёт сплошная деза (враньё).

Да, Николай Бабиенко - ветеран СВО и ЧЕЛОВЕК (они и сами понимают это, и называя его МЕГАЧЕЛ, т.е. Человек с Большой буквы!).

Да, он имеет награды за участие в боевых действиях, почётную грамоту и именные часы от Губернатора Архангельской области А.В. Цыбульского!

Николай состоит членом «Ассоциации ветеранов СВО» за номером Ар 00 96 29 от 28.03.2025 года, и в настоящее время является дружинником «Народной дружины г. Архангельска», помогает новым контрактникам, дежуря у них в лагере за городом (место их дислокации не разглашаем по вполне понятным причинам).

А что инкриминируют ему в той статье («И пошла ересь по венам»)?

Цитируем по факту -

Первое: этот мегачел имеет двойное гражданство. России и… Украины.

А вот здесь я бы обратил внимание соответствующих силовых структур.

Человек, ветеран боевых действий СВО, имеющий награды, выполняющий определённые целенаправленные действия (возможно) по распоряжению Российского руководства на территории сопредельного государства, дискредитируется и рассекречивается определёнными структурами, информационным агентством , со всеми вытекающими противоречиями с интересам нашего государства.

А двойное гражданство этих стран сегодня невозможно. Многие задумываются над вопросом: можно ли иметь двойное гражданство Россия-Украина? Необходимо, чтобы было подписано международное соглашение между двумя странами, тогда человек, имеющий два паспорта, будет считаться гражданином обоих государств, где бы он ни проживал. Поскольку между Украиной и Россией такая договорённость не достигнута - двойного гражданства быть не может.

Вот так!

А как Вы хотите - кругом враги и диверсанты, в том числе и идеологические.

И ещё цитируем «ересь».

Какое отношение Бабиенко имеет к храму, к СГМУ, вообще к делам? Неясно.

Поясняем. Николай Бабиенко и его жена Светлана - верующие люди и являются прихожанами церкви святого Луки Войно-Ясенецкого, да – да, той самой, при СГМУ, куда их не пускают.

Вот так получается, если по правде...

Сейчас мы готовим следующий материал по другим людям и интерпретациям, опубликованным в этой «ереси».

Михаил Скоморохов