Кто и зачем хочет дискредитировать ветерана СВО?

Мы живём в непростое время, когда «недружественные» силы пытаются в наших умах и сердцах посеять хаос, подвести нас к мысли, что нужна какая-то смута. Которая сможет решить их  меркантильные и проплаченные задачи.

Не надо поддаваться на провокации, не надо верить их постам, не отражающим реальность. 

Только Аналитический отдел ИА « Руснорд» может дать Вам ответ, где Правда , а где ложь...

Наша работа основана только на документальной базе и фактах.

 Вернёмся к теме.  На днях одно уважаемое (не говённое) и весьма рейтинговое интернет-агентство совершило ошибку, опубликовав, мягко говоря, непроверенный материал ("И пошла ересь по венам").

 Думаем, занесли  ему Заказчики материал и попросили напечатать, а документов не показали, со слов, поверь  - стопроцентная правда! 

 Но  - не правда!

 Обратимся к закону - ФЗ 2124 «О средствах массовой информации», к статье № 49 «Обязанности журналиста», есть четыре  интересных пункта: №№ 2-3 и №№ 3- 4, посмотрим, что там прописано:

- 2. проверять достоверность сообщаемой им информации;

3 . удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании на её источник…

Т.е. по закону необходимо указать источник информации - ДОКУМЕНТ..., может, не сразу в материале, а по просьбе «слушателей», и такая просьба озвучена - предоставьте!

Далее:

- 4. сохранять конфиденциальность информации и (или) её источника;

  1.  получать согласие  на распространение в средстве массовой информации сведений о личной жизни гражданина от самого гражданина или его законных представителей.

Получается, что редактор может не указывать источник информации, но лишь в том случае, если не распространяется информация о личной жизни гражданина, если есть такие сведения - обязан получить согласие того, про кого пишут в материале, а их нет.

А что получается в этом случае – граждане, упомянутые в этом материале, согласие на публикацию не давали ( нарушение п.5 ст. 49 ФЗ - 1224 ), просят ( п. 3 ст.49 ФЗ - 2124 )  предоставить Документы - опубликовав их оригинальные тексты,  и категорически заявляют, что большинство фактов не являются достоверными! 

В историографии, а теперь и в политике есть такое понятие – интерпретация. Это когда берут какое-то событие, имевшее место, но дают ему такое толкование, что получается всё наоборот .

Например, в день памяти Холокоста (освобождение узников Освенцима)  нашу российскую делегацию не пустили на это мероприятие, заявив, что его освобождала не Россия - преемник  СССР, а Украина, приведя в «доказательство» тот факт, что его действительно освобождал 1-й Украинский фронт, но не объяснив, что он входил в состав Советской армии! Не пояснив, что фронт возглавлял маршал Иван Степанович Конев. 

Так и в этом материале - сплошная интерпретация фактов, а, вернее, не фактов, а домыслов.

В статье, которую интерпретируют  - «Вместо храма. В СГМУ стали продвигать неоиндуистский культ» - говорится о том, что вход в Храм стал проблемным, за неделю нужно давать списки прихожан, что делает его посещение проблемным, но нигде не утверждается, что он закрыт.

Вот текст из нашей  статьи: 

  Информация о закрытии храма дошла до крупных федеральных чинов, от Руководства СГМУ  потребовали церковь открыть для прихожан. Оно выполнило поручение, но формально. Теперь настоятель за неделю до каждого богослужения должен подавать списки с паспортными данными всех прихожан в службу охраны. Таких ограничений больше нет ни в одном университетском храме в России.

 А вот, как его представляют авторы   «И пошла ересь по венам»:

  Он открыт. Зачем люди врут, нагнетают, выходят на пикеты? Храм открыт! Вот доказательство — мы даже сходили и сфотографировали.

 А что сфотографировали -  закрытую на замок дверь в храм!

 Соответственно, все  врут и на пикеты против закрытия храма никто не ходил! 

 А ходят по другой причине... 

Посмотрите, что пикетчицы выставляют на своих плакатах, нигде нет того, что указано в статье.

Авторы «ереси» снова себе противоречат - на фото, выставленными ими же  в статье, нет призывов открыть храм.

  Цитируем дальше «ересь» (название очень хорошо подходит к тому материалу, что изложен в этой статье):

 А теперь ещё более суровая правда.

Кто врёт? А врёт в глаза людям священник. Как такое возможно? Но факт. Врут в глаза людям те, кто должен нести добро. Распространяет всю эту ересь действующий священник — Отец Сергий. В миру это Сергей Корельский.

 А где он врёт? В статье «Вместо храма. В СГМУ стали продвигать неоиндуистский культ» он вообще ни слова не говорит про Хатха йогу, а только про храм ! Почитайте сами.

 И дальше авторы «ереси» несут такую ересь  про священника - Отца Сергия, что диву даёшься и всё из своей головы, а по факту - нет и слова правды! 

 Но это ещё «цветочки»,  разбираемся дальше.

 Цитирую дословно материал, направленный на дискредитацию чести и достоинства ветерана СВО (орфографию оставляю на совести автора текста ):

 - Ну и вишенка на торте.

Объявился гражданин Бабиенко. Заявился организовать митинг в защиту «святой мученицы» Горбатовой.

Кто этот мегачел?

Первое: этот мегачел имеет двойное гражданство. России и… Украины.

Далее по тексту идёт сплошная деза (враньё).

Да,  Николай Бабиенко - ветеран СВО и ЧЕЛОВЕК (они и сами понимают это, и называя его МЕГАЧЕЛ, т.е. Человек с Большой буквы!).

Да, он имеет награды за участие в боевых действиях, почётную грамоту и именные часы от Губернатора Архангельской области А.В. Цыбульского!  

Николай состоит членом «Ассоциации ветеранов СВО» за номером Ар 00 96 29  от 28.03.2025 года, и в настоящее время является дружинником «Народной дружины г. Архангельска»,  помогает новым контрактникам,  дежуря у них в лагере за городом (место их дислокации не разглашаем по вполне понятным причинам). 

А что инкриминируют ему в той статье («И пошла ересь по венам»)? 

Цитируем по факту - 

 Первое: этот мегачел имеет двойное гражданство. России и… Украины.

 А вот здесь я бы обратил внимание соответствующих силовых структур. 

 Человек, ветеран боевых действий СВО, имеющий награды, выполняющий определённые целенаправленные действия (возможно) по распоряжению Российского руководства на территории сопредельного государства, дискредитируется и рассекречивается определёнными структурами, информационным агентством, со   всеми вытекающими  противоречиями  с интересам нашего государства. 

А двойное гражданство этих стран сегодня невозможно.  Многие задумываются над вопросом: можно ли иметь двойное гражданство Россия-Украина? Необходимо, чтобы было подписано международное соглашение между двумя странами, тогда человек, имеющий два паспорта, будет считаться гражданином обоих государств, где бы он ни проживал. Поскольку между Украиной и Россией такая договорённость не достигнута - двойного гражданства быть не может.

Вот так!

А как Вы хотите - кругом враги и диверсанты, в том числе и идеологические.

И ещё цитируем «ересь».

Какое отношение Бабиенко имеет к храму, к СГМУ, вообще к делам? Неясно.

Поясняем. Николай Бабиенко и его жена Светлана - верующие люди и являются прихожанами церкви  святого Луки Войно-Ясенецкого, да – да, той самой, при СГМУ, куда их не пускают. 

Вот так получается, если по правде...

Сейчас мы готовим следующий материал по другим людям и интерпретациям, опубликованным в этой «ереси».

 Михаил Скоморохов 

27 апрель 09:00 | : Горячая тема / Скандалы

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20