Шива. Быль

Испив вволю портвейша*, широко известная в районе рок-команда "The Bards" тяжело тащилась вверх по склону от нижнего стадиона СКИФа ("Спортивный Комплекс Института Физкультуры").



Позади всех плёлся Серёга Шивелов, погоняло Шива , ещё и из-за его манеры лабания на ритм-гитаре, он с такой скоростью менял аппликатуру, что казалось -- у него четыре руки. Сейчас Шива мечтал о четырёх ногах, "33-го" здорово вдел.



Затрещав кустами, Шива полез отлить к забору, отделявшему стадионы от газового завода и территорий Курского вокзала.

-- Шива, да погнали уже, ты чё там?

-- Эй, робя, тут эта... короче -- давай сюда...

Когда мы пролезли сквозь тёрн и акации, то обнаружили замершего Шиву. Он пристально разглядывал мужика, привалившегося спиной к забору.

В начале 70-х слова "бомж" ещё не знали, да и бродяг было исчезающе мало. А этот вполне мог сойти за хиппаря, если б не кирзовые рабочие ботинки и рваная телогрейка. И шпек от него был такой... воняло от него по-звериному. Волосы до плеч, борода, но лицо с тонкими чертами. Тогда мне он показался стариком, хотя сейчас я понимаю - ему было чуть за сорок. Мужик не спал, он наблюдал за нами из-под полу прикрытых век, спокойно, безразлично, бездвижно...

-- Ну и чего? Шива, ты поссал? Тогда погнали..., -- Цапа потоптался и сплюнул через плечо, -- Ты чё, бухариков не видел? Айда!

Мы полезли обратно на тротуар.

-- Эй, робя, погодите...Я, знаете , что подумал? Только не смейтесь... А ведь это моё будущее...



***

...Шива зачем-то уехал после школы в омскую "вышку", закончил с отличием, там и остался, работал опером на земле, блатные его уважали, начальство - люто ненавидело, потому как был честен за гранью выживания. Наконец подловили, повесили превышение, но не закрыли, потому как на суде могло многое всплыть. Выперли. Это всё нам рассказали потом его друзья-опера.

Шива вернулся в Москву, кирял смертельно, хату продал, жил по подругам...

Его нашли под утро, уже остывшего, в длиннющем переходе, что ведёт от Нижнего Сусального к платформам Курского вокзала. В трёхстах метрах от СКИФа.

Он сидел, привалившись спиной к осклизлому кафелю стены, со спокойным лицом, занавешенным длинными седыми прядями. Ему было чуть за сорок.



***

-- Эй, робя, погодите...Я , знаете , что подумал? Только не смейтесь...

Ярослав (Сэнди) Трусов

(натюрморт с https://cccp3d.ru)