Потерянный стыд. Гревцов рвется в Госдуму

Очередная госдумовская «пятилетка» близится к завершению, в сентябре опять идти выбирать «слуг народа».

Именно поэтому любые действия потенциальных кандидатов приходится рассматривать через призму грядущего. Сегодня КПРФ.

В конце декабря в Котласе и Сольвычегодске коммунисты провели областной пленум. Чем примечательный? Прежде всего, тем, что он ВПЕРВЫЕ проводился не в Архангельске. Котласская ячейка справедливо считается сильнейшей и самой сплоченной в регионе, когда архангельский обком раздирают внутренние скандалы. «Там Гревцов» - и больше ничего не надо объяснять.

Персек, конечно, тоже присутствовал. «Первый секретарь областного комитета КПРФ Александр Гревцов отметил, что Программа Победа - это важнейший инструмент развития России по социалистическим рельсам».

Если коротко, суть программы Победы – «дайте нам порулить, и мы всё наладим». Полноте… нарулились за 70 лет абсолютной власти так, что страна рассыпалась при первой же возможности.

Но Программа Победы была лишь поводом для громких речей и клятвам в преданности идеалам. Что называется, под сурдинку Гревцов и Ивашина (секретарь местного отделения КПРФ и депутат) предложили себя, красивых, кандидатами на осенних выборах в Госдуму. Конечно, по партийному списку, но хотят заявиться и одномандатниками – просто поучаствовать. Предложение отослано в ЦК КПРФ, кадровый отдел.

Штука в том, что КПРФ на федеральные выборы создаёт региональные группы. В эту, помимо Архангельской области, входят Республика Коми, Республика Карелия, Мурманская область и Ненецкий автономный округ. И, чтобы гарантированно засесть в Охотном ряду на 5 ближайших лет, надо обязательно стать лидером списка, такова сегодняшняя реальность для коммунистов. Именно таким первым номером видит себя Александр в ближайшем будущем.

Как передают наши московские источники, в кадровом отделе партии на заявку от Гревцова только покрутили пальцем у виска - а не оборзел ли ты, чувачок (в действительности высказались более корректно – «вашего авторитета недостаточно»). Ведь первым номером этого регионального списка идёт Олег Михайлов, персек обкома Коми, уже действующий депутат Государственной Думы, один из лидеров Шиесского протеста, до известности и авторитета которого Гревцову как до Китая гусиным шагом.

По сведениям от тех же источников, «неистовый Шурик» закусил обиду на комяцкого коллегу-однопартийца, и при любой возможности «катит бочку» на Михайлова. Наши наблюдатели не исключают, что он втихаря будет саботировать осенние выборы с одной единственной целью – подставить Михайлова. Который так и так пройдёт в Госдуму по своему Сыктывкарскому одномандатному округу, а вот сама региональная группа будет торпедирована низким результатом. Впрочем, как и вся будущая фракция КПРФ, которая и так переживает не лучшие времена, может слететь на 3-е место по Федерации.

Как говорится, «с такими персеками коммунистов никаких либералов не надо».

Идущая вторым номером по области и первой по югу Ивашина – тоже та ещё «валькирия». Недавно её планировали убрать с поста заместителя председателя Котласского совета депутатов как бесполезную кадровую единицу с зарплатой в полтора миллиона рублей (в год). В Котласе говорят, что никто даже не заметил бы потери…



Гревцов, кстати, за Иващину бился, пытался договориться с лидерами других партий на областном уровне, чтобы не голосовали за её снятие с должности. Шерочка заступился за Машерочку? По мнению наблюдателей всё просто – персек до дрожи в коленках боится потерять своего человека на юге области, и приобрести в её лице ещё одного скрытого врага.

Пока же авторитет партии коммунистов катится вниз, Гревцов ему в этом только помогает. И главный момент – с ним перестала считать областная власть, как с «хромой уткой», которую вот-вот «отстрелят». А тень падает на всю КПРФ, которой ближайшая осень не сулит ничего хорошего.

Леонид Черток



