Тупое… еще тупее. Кино, которое мы потеряем

Хватит смотреть тупое иностранное кино, сказал Президент и повелел ускорить введение национальных квот на зарубежную (смело читай – голливудскую) кинопродукцию. Никита Михалков, пролоббировавший ускорение, довольно потёр руки – «как я Тарантино сделал, это ему за Канны -1994!». Напомним, мастер с 2014 года («Солнечный удар») сам ничего не снял, кроме бесконечного «Бесогона». И то… все силы государственная деятельность отнимает.

Мединский и Любимова взяли под козырёк (с мелкими оговорками). Всё, как всегда…

Президент – тоже человек, ему не под силу объять необъятное. И он судит о далёкой для него проблеме по тому, как ему её преподнесут. В данном случае, как преференции отечественному кинематографу. Что непонятного: с каждого американского фильма получать 5 млн как входной билет в российский кинопрокат. Плюс, конечно, патриотизм, его в «Чебурашке» гораздо больше, чем в «Человеке-пауке».

Но, как говорится, гладко было на бумаге, но не в руках наших чиновников от культуры. Кинопрокатчики уже говорят о массовом оттоке зрителей из кинотеатров, раньше кассовые провалы отечественных киноопусов покрывались успехами зарубежных блокбастеров.

Тем более, в наши высокотехнологичные времена. Помните, как в 90-е кинотеатры превращались в мебельные салоны? Это притом, что в прокате творилась абсолютная свобода – привози и показывай. Конкуренцию кинотеатрам составили домашние видеомагнитофоны – там и покурить (вредить здоровью!) можно было, и остановить, и чай заварить. Культура посещения кинотеатров возвращалась к нам без малого два десятилетия. Да, с американским атрибутами – мультплексами в торговых центрах, пепси и попкорном. Но лучше в мире ничего не придумано для массового зрителя.

Сегодня практически у каждого в руках смартфон или айфон, где, при наличии VPN, открыт доступ ко всему, что есть мировой Сети. Не хотите напрягать глаза? Приобретите телевизор во всю стену, подключитесь к интернету и наслаждайтесь.

Я понимаю, о чём ностальгирует Михалков. О тех советских временах, когда на один зарубежный фильм в прокате приходилось примерно 50 отечественных. Помню, как снесли стеклянные двери кинотеатра «Зарядье», народ ломился на гдровские «Белые волки» (про индейцев). Но и сам Михалков в те годы был ого-го… никакой Вуди Аллен не нужен.

Да, в Америке полно всякого кино… но откровенной штатовской шняги я в нашем прокате не припомню. Да она сама провалится по кассе без всякой государственной помощи.

Куда пойдут пресловутые 5 миллионов? По идее, на поддержку отечественного кинематографа под строгим контролем со стороны Минкульты и Фонда кино. На эксперименты с кинопроизводством в регионах, короткий метр, артхаус, киношколы. Но что-то нашёптывает мне, что эти деньги окажутся в кармане каких-нибудь Егоров Кончаловских. Причём безвозвратно.

Да и «золотого дождя» ждать не стоит. Это вам не тучная вторая десятка XXI века, с нашего рынка ушли почти все крупные голливудские компании. Оставшаяся мелочь просто побоится рисковать 63 000$, небольшие, но всё-таки деньги.

Обратите внимание – не все американские компании ушли с российского кинорынка. Значит, в этой части на них нет давления со стороны государство. Крупняк же переориентировался на другие рынки сбыта и возвращаться не собирается. Значит, мы им банально неинтересны, бабло (денежный интерес) обычно побеждает зло (политику). Хотя в тоталитарных государствах действуют другие законы.

Нам упорно тычут в нос Францией, Индией и Китаем, мол, в этих странах тоже есть квотирование. Но в каждой стране своя специфика.

Например, во Франции доля иностранного кино составляет 43%. Но это внутренний договор между людьми, имеющими отношение к важнейшему из искусств, государство туда не вмешивается. Там существует налог за каждый проданный билет (11%), его платит зритель. О том, насколько в этой стране развито производство «кино для умных», какие имена участвовали и участвуют, сколько фестивалей проходит ежегодно в стране… даже говорить неудобно.

Китай – практически неисчерпаемый рынок в 1.5 млрд потенциальных и до сих пор неизбалованных кинозрителей. Плюс национальный патриотизм… им свои проблемы гораздо ближе и понятней американских. Да и сам народ, несмотря на некоторую демократизацию, привык брать под козырёк, если что-то раздаётся сверху вертикали власти. 30 иностранных фильмов в год против своих 400 (примерно). Разделите на количество зрителей… впечатляет?

Индия – вообще отдельная история, кино в ней почти религия. Страна выпускает 1100 лент в год, причём тысячу вы не будете смотреть, даже если вам приплатят. А знаете, как там живут работники среднего кинематографического звена? В трущобах, построенных прямо на территории киностудий, типа латиноамериканских фавел. По-моему, это сродни болезни. Психической. «Кино – важнейшее из искусств» называется.

Зато Владимир Владимирович говорит, что не надо огульно отрицать всё американское, лучшее и нам пригодится. Например, политика в области киноискусства.

Вы будете удивлены, но в США нет культурной политики на госуровне, по крайней мере, декларированной. Там даже нет своего министерства культуры… только пара профильных советников у президента. При этом Голливуд и американское кино в целом являются мощной системой, которая задаёт миру кинематографические и эстетические стандарты. Не говоря уже об уровне съёмочных технологий, у них даже японцы опыт перенимают, а не наоборот.

Государство там не лезет в творческий процесс, но готово помогать кинематографистам – не просто деньгами, а специальными программами. Как только аналитики посчитали, что затраты на кинопроизводство в США резко увеличились, и съёмочные группы голливудских студий подались в Канаду, Австралию, Германию (начало нулевых), было принято решение о запуске программ по поддержке киноиндустрии.

И это касается не только Лос-Анжелеса, центра американского кинопроизводства. Например, я читал, что кинопроизводство фактически вытащило из кризиса штат Луизиану после разрушительного урагана «Катрина». Звучит, как фантастика, но…

А теперь конкретно о мерах поддержки:

- частичное освобождение от уплаты налога на прибыль (tax credit) – киностудия освобождается от уплаты в среднем на 20-30% от налога на прибыль;

- возмещение наличными (cash rebates) – правительство штата возмещает киностудиям часть затрат на производство фильма;

- выделение грантов (grants);

- освобождение от уплаты налога с продаж (sales tax exemption);

- беспошлинное предоставление локаций (fee-free locations) – киностудиям предоставляют возможность беспошлинного использования государственных мест натурных съемок.

При этом каждый штат может индивидуально изобретать свои способы поддержки кинобизнеса.

И да, средний американец смотрит ТОЛЬКО своё кино, или, по крайней мере, производства англоязычных стран. Там на государственном уровне есть запрет на дублирование, только субтитры. И ведь работает.

Нам же остаётся ожидать, что победит в кинематографической политике России – здравый смысл или «хотелки» Никиты Михалкова. И что-то мне подсказывает, что последнее…

Черток Леонид