Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Тупое… еще тупее. Кино, которое мы потеряем

Хватит смотреть тупое иностранное кино, сказал Президент и повелел ускорить введение национальных квот на зарубежную (смело читай – голливудскую) кинопродукцию. Никита Михалков, пролоббировавший ускорение, довольно потёр руки – «как я Тарантино сделал, это ему за Канны -1994!». Напомним, мастер с 2014 года («Солнечный удар») сам ничего не снял, кроме бесконечного «Бесогона». И то… все силы государственная деятельность отнимает.

Мединский и Любимова взяли под козырёк (с мелкими оговорками). Всё, как всегда…

Президент – тоже человек, ему не под силу объять необъятное. И он судит о далёкой для него проблеме по тому, как ему её преподнесут. В данном случае, как преференции отечественному кинематографу. Что непонятного: с каждого американского фильма получать 5 млн как входной билет в российский кинопрокат. Плюс, конечно, патриотизм, его в «Чебурашке» гораздо больше, чем в «Человеке-пауке».

Но, как говорится, гладко было на бумаге, но не в руках наших чиновников от культуры. Кинопрокатчики уже говорят о массовом оттоке зрителей из кинотеатров, раньше кассовые провалы отечественных киноопусов покрывались успехами зарубежных блокбастеров.

Тем более, в наши высокотехнологичные времена. Помните, как в 90-е кинотеатры превращались в мебельные салоны? Это притом, что в прокате творилась абсолютная свобода – привози и показывай. Конкуренцию кинотеатрам составили домашние видеомагнитофоны – там и покурить (вредить здоровью!) можно было, и остановить, и чай заварить. Культура посещения кинотеатров возвращалась к нам без малого два десятилетия. Да, с американским атрибутами – мультплексами в торговых центрах, пепси и попкорном. Но лучше в мире ничего не придумано для массового зрителя.

Сегодня практически у каждого в руках смартфон или айфон, где, при наличии VPN, открыт доступ ко всему, что есть мировой Сети. Не хотите напрягать глаза? Приобретите телевизор во всю стену, подключитесь к интернету и наслаждайтесь.

Я понимаю, о чём ностальгирует Михалков. О тех советских временах, когда на один зарубежный фильм в прокате приходилось примерно 50 отечественных. Помню, как снесли стеклянные двери кинотеатра «Зарядье», народ ломился на гдровские «Белые волки» (про индейцев). Но и сам Михалков в те годы был ого-го… никакой Вуди Аллен не нужен.

Да, в Америке полно всякого кино… но откровенной штатовской шняги я в нашем прокате не припомню. Да она сама провалится по кассе без всякой государственной помощи.

Куда пойдут пресловутые 5 миллионов? По идее, на поддержку отечественного кинематографа под строгим контролем со стороны Минкульты и Фонда кино. На эксперименты с кинопроизводством в регионах, короткий метр, артхаус, киношколы. Но что-то нашёптывает мне, что эти деньги окажутся в кармане каких-нибудь Егоров Кончаловских. Причём безвозвратно.

Да и «золотого дождя» ждать не стоит. Это вам не тучная вторая десятка XXI века, с нашего рынка ушли почти все крупные голливудские компании. Оставшаяся мелочь просто побоится рисковать 63 000$, небольшие, но всё-таки деньги.

Обратите внимание – не все американские компании ушли с российского кинорынка. Значит, в этой части на них нет давления со стороны государство. Крупняк же переориентировался на другие рынки сбыта и возвращаться не собирается. Значит, мы им банально неинтересны, бабло (денежный интерес) обычно побеждает зло (политику). Хотя в тоталитарных государствах действуют другие законы.

Нам упорно тычут в нос Францией, Индией и Китаем, мол, в этих странах тоже есть квотирование. Но в каждой стране своя специфика.

Например, во Франции доля иностранного кино составляет 43%. Но это внутренний договор между людьми, имеющими отношение к важнейшему из искусств, государство туда не вмешивается. Там существует налог за каждый проданный билет (11%), его платит зритель. О том, насколько в этой стране развито производство «кино для умных», какие имена участвовали и участвуют, сколько фестивалей проходит ежегодно в стране… даже говорить неудобно.

Китай – практически неисчерпаемый рынок в 1.5 млрд потенциальных и до сих пор неизбалованных кинозрителей. Плюс национальный патриотизм… им свои проблемы гораздо ближе и понятней американских. Да и сам народ, несмотря на некоторую демократизацию, привык брать под козырёк, если что-то раздаётся сверху вертикали власти. 30 иностранных фильмов в год против своих 400 (примерно). Разделите на количество зрителей… впечатляет?

Индия – вообще отдельная история, кино в ней почти религия. Страна выпускает 1100 лент в год, причём тысячу вы не будете смотреть, даже если вам приплатят. А знаете, как там живут работники среднего кинематографического звена? В трущобах, построенных прямо на территории киностудий, типа латиноамериканских фавел. По-моему, это сродни болезни. Психической. «Кино – важнейшее из искусств» называется.

Зато Владимир Владимирович говорит, что не надо огульно отрицать всё американское, лучшее и нам пригодится. Например, политика в области киноискусства.

Вы будете удивлены, но в США нет культурной политики на госуровне, по крайней мере, декларированной. Там даже нет своего министерства культуры… только пара профильных советников у президента. При этом Голливуд и американское кино в целом являются мощной системой, которая задаёт миру кинематографические и эстетические стандарты. Не говоря уже об уровне съёмочных технологий, у них даже японцы опыт перенимают, а не наоборот.

Государство там не лезет в творческий процесс, но готово помогать кинематографистам – не просто деньгами, а специальными программами. Как только аналитики посчитали, что затраты на кинопроизводство в США резко увеличились, и съёмочные группы голливудских студий подались в Канаду, Австралию, Германию (начало нулевых), было принято решение о запуске программ по поддержке киноиндустрии.

И это касается не только Лос-Анжелеса, центра американского кинопроизводства. Например, я читал, что кинопроизводство фактически вытащило из кризиса штат Луизиану после разрушительного урагана «Катрина». Звучит, как фантастика, но…

А теперь конкретно о мерах поддержки:

- частичное освобождение от уплаты налога на прибыль (tax credit) – киностудия освобождается от уплаты в среднем на 20-30% от налога на прибыль;

- возмещение наличными (cash rebates) – правительство штата возмещает киностудиям часть затрат на производство фильма;

- выделение грантов (grants);

- освобождение от уплаты налога с продаж (sales tax exemption);

- беспошлинное предоставление локаций (fee-free locations) – киностудиям предоставляют возможность беспошлинного использования государственных мест натурных съемок.

При этом каждый штат может индивидуально изобретать свои способы поддержки кинобизнеса.

И да, средний американец смотрит ТОЛЬКО своё кино, или, по крайней мере, производства англоязычных стран. Там на государственном уровне есть запрет на дублирование, только субтитры. И ведь работает.

Нам же остаётся ожидать, что победит в кинематографической политике России – здравый смысл или «хотелки» Никиты Михалкова. И что-то мне подсказывает, что последнее…

Черток Леонид

30 март 09:00 | : Горячая тема / Культура

Главные новости


Дела весенние. Депутаты АрхГорДумы за неделю
С ледоходом, Поморье!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (357)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20