Архангельск. Священник встретился с комиссаром

    Состоялась встреча секретаря Архангельского епархиального управления протоиерея Валерия Суворова с военным комиссаром Архангельской области полковником Александром Севастеем.

    Протоиерей Валерий передал благословение митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и засвидетельствовал уважение и поддержку духовенства Архангельской епархии к деятельности военных комиссариатов.

    «В особое для страны время священники и миряне поддерживают наших воинов и духовно, и материально. Единство нашего народа как никогда проявляется в годы испытаний, и мы помним, как ковалась победа в далекие годы Великой Отечественной войны. Это время близко нам по духу единения, отзывчивости и любви к Родине», — отметил отец Валерий.

    Также отец протоиерей отметил, что вся многоплановая деятельность военного комиссариата — это обращение к воле, духу, сердцу каждого гражданина, призыв проявить лучшие гражданские качества, стремление воспитать и укрепить будущих воинов, сформировать достойную поддержку нашей победоносной российской армии. «Это служение, безусловно, должно найти отклик и поддержку у гражданского общества», — подчеркнул представитель Церкви.

    В ходе беседы стороны, в частности, обсуждали инициативы и формы развития взаимодействия Архангельской епархии и военного комиссариата Архангельской области.


                             


15 май 09:13

