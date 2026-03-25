Архангельск. Священник встретился с комиссаром

Состоялась встреча секретаря Архангельского епархиального управления протоиерея Валерия Суворова с военным комиссаром Архангельской области полковником Александром Севастеем.

Протоиерей Валерий передал благословение митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и засвидетельствовал уважение и поддержку духовенства Архангельской епархии к деятельности военных комиссариатов.

«В особое для страны время священники и миряне поддерживают наших воинов и духовно, и материально. Единство нашего народа как никогда проявляется в годы испытаний, и мы помним, как ковалась победа в далекие годы Великой Отечественной войны. Это время близко нам по духу единения, отзывчивости и любви к Родине», — отметил отец Валерий.

Также отец протоиерей отметил, что вся многоплановая деятельность военного комиссариата — это обращение к воле, духу, сердцу каждого гражданина, призыв проявить лучшие гражданские качества, стремление воспитать и укрепить будущих воинов, сформировать достойную поддержку нашей победоносной российской армии. «Это служение, безусловно, должно найти отклик и поддержку у гражданского общества», — подчеркнул представитель Церкви.

В ходе беседы стороны, в частности, обсуждали инициативы и формы развития взаимодействия Архангельской епархии и военного комиссариата Архангельской области.







