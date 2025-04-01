Вместо храма. В СГМУ стали продвигать неоиндуистский культ

В последнее время медицинский Университет Архангельска не даёт расслабиться, он стал каким-то медиатором новостей.

Сейчас сложилась непростая ситуация между руководством вуза и православной церковью, которая находится на площадях Университета. Противоречивая ситуация сложилась ещё осенью прошлого года, об этом писали местные СМИ, но решения как-то не нашлось.

Суть в чём - во время ректорства Любови Николаевной Горбатовой на территории СГМУ нашлись квадратные метры для основания там небольшого церковного прихода. Он стал пользоваться популярность - люди пошли туда, местные верующие, да и студенты, чтобы поставить свечку за здравие перед трудным экзаменом.

Скажу честно, не все с восторгом приняли это новшество, особенно комсомольцы из института. Но что делать, время сейчас такое, каждый может верить во что хочет.

Но как-то все мирно существовали, не ругались и не притесняли друг друга.

Но службы прекратились после смены ректора вуза. В университете утверждают, что старое руководство не имело права открывать храм на территории университета.

О закрытии домового храма в честь святителя Луки сообщил священник архангельской епархии Андрей Алексеев:

«После назначения на должность и. о. ректора СГМУ Надежда Былова решила закрыть университетскую церковь. Настоятеля университетского храма отца Михаила под различными предлогами перестали пускать на службы. К слову, ранее он преподавал в СГМУ биоэтику. Какая участь ждёт университетский храм — непонятно».

Церковь в октябре 2024 года освятил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий в честь святого Луки Войно-Ясенецкого – врача и хирурга, лауреата Государственной премии, спасшего жизни множества красноармейцев в годы Великой Отечественной войны.

Также по распоряжению нового руководителя были закрыты православные образовательные курсы для всех желающих, которые проводились в аудиториях Университета более 20 лет.

Комсомольцы потирали руки - идеи Ленина побеждают!

Но не тут-то было, оказалось это не поворот к ленинским идеям отделения церкви от государства, а поворот к восточным культам и религиозным течениям. В стенах вуза стали продвигать хатха-йогу, под которой нередко скрываются неоиндуистские деструктивные культы.

Мне пришлось когда то в начале 80-х годов прошлого века несколько раз посещать подобные занятия, затащил приятель. Сначала было как-то необычно - разували обувь, махали руками как пропеллером, нагоняя «энергию кундалини» снизу вверх, к голове. Ну и слушали лекции о «тайных духовных» силах, т.е. тот же религиозный культ, только другой, не христианский, а непонятный для русского человека.

«В индуизме все основано на принципе колеса Сансары, то есть, вечного перерождения души в новые тела (животного, растения или редко когда в человека) в зависимости от того, как человек прожил эту и предыдущие жизни. Карма (то есть закон ответственности и расплаты за все, сделанное тобой) крутит это колесо Сансары. И однажды причинённая боль будет возвращаться в каждом новом перерождении. Это закон умножения страданий, потому что все время растёт количество боли, страдания, трагедий. Единственный способ выйти из этого порочного круга — умереть, причём навсегда, чтобы больше никогда не возрождаться. И йога существует для этого. Йога — это искусство смерти. Сначала человек приучает тело к бесстрастию, это начальный этап, потом приучает душу к полному равнодушию, и потом он отключается от всего, чтобы уйти в небытие», — отметил Александр Дворкин, крупнейший сектовед в России, президента Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) профессор.

Причём , это все не бесплатно , а в качестве дополнительного профессионального образования проводятся программы повышения квалификации «Хатха-йога в системе оздоровления» и «Преподаватель практик Хатха-йоги» продолжительностью 134 академических часа и стоимостью 37 тысяч рублей каждая.

Вот такая тут получается мировоззренческая фантасмагория. Может это какой-то хитрый маркетинговый план на привлечение индийских студентов - приезжайте, дорогие товарищи, и здесь ваша Йога присутствует, да и отечественные студенты пускай изучают новую идеологию.

Может новое Руководство является сторонником этих восточных культов и таким жёстким способом продвигает их.

На мой взгляд , это не соответствует демократическим принципам .

«Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ» - так в 1957 году сказал китайский лидер Мао Цзе дун.

Я думаю, комсомольцы его тоже поддержат.

Но сегодня противоборствующие стороны заняли непримиримые позиции.

Сторонники православной церкви категорически против появления Йоги в стенах Университета. Вот что пишет Священник Леонид Перчугов, настоятель Храма св. пр. Иоанна Кронштадтского при САФУ :

- Это называется духовный блуд. Системно, на уровне Министерства здравоохранения, Министерства физкультуры и спорта, в умы людей вкладывается как норма чужая религия, чужая философия, чужой взгляд на жизнь. Все русские традиции, ценности, тысячелетняя культура и история, наша духовность и корни просто выкидываются вон, как ненужный хлам. Так незаметно стирается наше национальное самосознание, а, как говорил Петр Аркадьевич Столыпин: «Народ, не имеющий национального самосознания – есть навоз, на котором произрастают другие народы».

Более того, сторонники Православной церкви выступают за полное запрещение работы данной религиозной организации.

Информация о закрытии храма дошла до крупных федеральных чинов, от Руководства СГМУ потребовали церковь открыть для прихожан. Оно выполнило поручение, но формально. Теперь настоятель за неделю до каждого богослужения должен подавать списки с паспортными данными всех прихожан в службу охраны. Таких ограничений больше нет ни в одном университетском храме в России.

Вот такая история.

Я присоединяюсь к мнению ИА «Эхо Севера» :

- На самом деле, ситуация типичная для нынешнего Архангельска. Люди просто не сели поговорить за один стол, не пообщались, чаю не попили. Глядишь бы за беседой батюшки и изгнали бы бесов из ректората.