Архангельский священник видит в религиозности оплот национальной идентичности

В Общественной палате Архангельской области обсудили реализацию стратегии государственной национальной политики. Участие в заседании принял секретарь Архангельского епархиального управления, член Общественной палаты региона протоиерей Валерий Суворов.

Представитель Церкви акцентировал значимость повестки, отметив высказывания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и позицию Международной общественной организации «Всемирный русский народный собор». Одним из важнейших направлений укрепления межнационального и межрелигиозного мира является сохранение традиционной религиозной культуры народов, а в особенности — русского народа как государствообразующего.

Протоиерей Валерий напомнил, что подавляющее большинство жителей Архангельской области относят себя к верующим людям, к православным христианам, а также к другим вероисповеданиям и религиям.

«Нельзя нивелировать вопросы сотрудничества государства и НКО в сфере воспитания и образования. Религиозность есть одна из основополагающих содержательных опор национальной идентичности», — подчеркнул отец протоиерей. Он призвал обратить внимание на возможность выделить день празднования Собора Архангела Михаила, Небесного покровителя Архангельской области, как повод оценить духовную культуру северного края. Этот день мог бы стать поводом проведения многих мероприятий, раскрывающим богатейшую духовную и национальную культуру Поморья.

В совещании приняли участие представители общественных объединений, органов государственной и муниципальной власти, силовых структур, учреждений науки и культуры. Они определили основные направления работы по укреплению межнационального согласия в соответствии со Стратегией государственной национальной политики России.

Участники встречи приняли решение рекомендовать областному правительству обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий по реализации на территории региона Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года на ближайший двухлетний период. Также присутствующие единогласно сошлись во мнении о продолжении проведения мероприятий по профилактике экстремизма, противодействию идеологии терроризма и адаптации лиц, прибывающих из-за рубежа.