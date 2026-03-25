Накануне Пасхи в Архангельске был задержан православный пикет

Вся православная общественность в городе была удивлена и поражена, когда накануне светлого весеннего праздника Пасхи две прихожанки Храма Святого Луки Войно-Ясенецкого при СГМУ были задержаны и препровождены в тюремные помещения.

Власти инкриминировали им заговор против правопорядка в городе, выразившийся в двух одиночных отдельно стоящих пикетах (между ними было расстояние более 300 метров и плакаты , которые отображали их точку зрения).

Вам это ничего не напоминает - 2000 лет назад в Иудее? Тогда известного гражданина Мира по имени Иисус так же арестовали и обвинили в заговоре против действующей власти. Какое-то символическое совпадение, особенно на Пасху. Но теперь и у нас в Архангельске!

За что вышли на пикет сии мирянки? За что ратовали?

За милосердие, за любовь к ближнему. За божественное снисхождение милости к осуждённой Любови Николаевны Горбатовой - экс-ректора СГМУ, доктора наук, профессора и просто прихожанки.

Никаких призывов «брать Капитолий» они не провозглашали и порядок своим смирением в предпасхальный день не нарушали.

Что усмотрели «последователи Понтия Пилата» в их действиях - непонятно.

Включаем конспирологию. Как утверждают пикетчицы, ребята - полицейские которые поинтересовались, что они здесь делают (причём приехали они, по видимому, издалека по звонку «куратора» - они не патрулировали данное место), и уже хотели их, но приехал старший по званию, приказал задержать и препроводить в отдел полиции города.

Далее, их престранно «опросил» человек в штатском. Вёл себя как «плохой полицейский» - бедные прихожанки, верящие, что вся власть от Бога, дрожали как «осиновые листочки». Но не чувствовали за собой никакого греха, поэтому смиренно приняли всё происходящее как «страсти Господни» накануне Пасхи и отдали себя Божественному Провидению и справедливости Господа.

Однако происходящее напоминает мне вмешательство в эту историю «Комитета», уже известного по предыдущим моим журналистским исследованиям, или оруэлловского персонажа «Старшего брата» - (Старший Брат (Большой Брат) из романа Джорджа Оруэлла «1984») - изображается как черноусый мужчина около 45 лет с грубым, но по-мужски привлекательным лицом. «Старший Брат смотрит на тебя». В романе неясно, существует ли Старший Брат как личность или это лишь образ, созданный пропагандой.

Вернёмся к теме...

Вот, что пишет наша умница Алиса:

- Одиночные пикеты в России разрешены. Это вид публичного выражения мнений, который осуществляется без передвижения и звукоусиливающих технических средств путём размещения у определённого объекта одного гражданина, использующего плакаты, транспаранты и другие средства наглядной агитации. consultant.rujournal.ksk.expert

Право граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование закреплено в статье 31 Конституции РФ. consultant.rukyshtovka.nso.ru

Законодательные нормы

Порядок организации и проведения публичных мероприятий, включая одиночные пикеты, определён Федеральным законом от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». consultant.ruconsultant.ru

Уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не требуется, за исключением случая, если этот участник предполагает использовать быстровозводимую сборно-разборную конструкцию. consultant.ru

Правила проведения

Место — пикет запрещается устраивать там, где вблизи имеются опасные производства, железная дорога, путепроводы, линии электропередач, тюрьма. journal.ksk.expert Время — одиночный пикет возможен с 7 утра до 22 часов вечера. journal.ksk.expert Минимальное допустимое расстояние между лицами, осуществляющими пикетирование, — определяется законом субъекта РФ, не может быть более 50 метров. consultant.runovo-sibirsk.ru Кто может участвовать — человек должен быть совершеннолетним, дееспособным, без неснятой или непогашенной судимости за преступление против основ конституционного строя, безопасности государства, общественной безопасности и порядка. Одиночный пикет не имеет права устраивать тот, кто два и более раз был оштрафован за нарушение закона о митингах, за неповиновение сотруднику полиции, мелкое хулиганство, пропаганду нацистской либо экстремистской атрибутики, за блокирование движения транспорта. journal.ksk.expert

Мы живём в свободном и демократическом государстве, где вся общественная жизнь основана на законах и понимании гармонии. Где любое отклонение в вопросе справедливости делает нашу жизнь жалкой и ничтожной.

Так что же происходит?

Что разрушает наше понимание справедливости?

Кто в этом заинтересован и ведёт свою « тёмную» игру?

Вот, что сохранила история относительно казни Христа и дальнейшей судьбы римских легионеров, принявших участие в казни:

С места судилища на место распятия, гору Голгофа, Иисуса Христа и осуждённых вместе с ним двух разбойников сопровождали римские легионеры. Имя одного из них известно – это сотник Лонгин. Ещё во время суда он удивлялся тому, сколько несоответствий в том, какие обвинения предъявляются Иисусу Христу и того, как он ведёт себя, с каким достоинством и бесстрашием. Как будто заранее знает, что произойдёт в следующий момент.

С Лонгином было трое легионеров, вооружённых мечами и копьями. Когда начали подниматься по дороге на гору, то все осуждённые несли свой крест на спине. Но Иисус совершенно обессилел, он был истощён побоями и издевательствами и падал под тяжестью креста. Это увидел Лонгин и приказал своим солдатам найти помощника для осуждённого, чтобы тот донёс для него крест до вершины горы. Тут на глаза римским легионерам попался крепкий мужчина, который стоял у обочины и с сочувствием смотрел на Христа. Его схватили и возложили на спину крест, который тот донёс до места распятия. Его имя дошло до нас через тысячелетия, это был Симон Киринеянин.

После того, как были водружены кресты, началось собственно распятие. Его осуществляли те же римские воины, которые сопровождали осуждённых. Они прибивали их ноги и руки к кресту, причиняя неимоверные страдания и боли. К тем из осуждённых, кто у этих жестоких и бессердечных людей вызывал сочувствие, они относились с жалостью и давали им выпить кислого вина, смешанного с приправами, которые позволяли не чувствовать боль. Римляне-охранники, которые распяли Иисуса, продолжали издеваться над ним и говорить, чтобы он сошёл с креста, если он сын Божий. Но сотник Лонгин прекратил это издевательство и когда Иисус произнёс «Жажду», велел дать ему кислого вина. После этого распятый произнёс «Свершилось», то есть он искупил своими мучениями человеческий род. И со словами «Отче, в руки твои предаю дух мой!» — умер. И в тот же миг сотник и его солдаты увидели, что произошло страшное землетрясение, что завеса в храме разодралась сама собой сверху донизу и восстали умершие праведники. И они сказали: «Воистину, это был сын Божий!»

После того, как увидели такое количество чудес и свидетельств Божественной сущности казнённого, солдаты стали истинными христианами и глубоко верующими людьми. Они подали в отставку и отправились на Родину, по пути рассказывая всем то, чему были самыми непосредственными свидетелями. При этом привлекая ко Христовой Церкви множество людей. Узнав об их проповеднической деятельности, первосвященники выпросили у Понтия Пилата для Лонгина и его солдат смертный приговор, выслали за ними отряд и схватили свидетелей непререкаемых чудес.

Но римские воины не стали отрицать истины, не отказались от Бога и веру свою сохранили. За что были казнены мученической смертью, став одними из первых мучеников-христиан, умерших во имя Христа. Тем самым заслужили вечную жизнь и Царствие Небесное.

А сотник Лонгин не только не побоялся перед всеми назвать Сына Божия Сыном Божиим, но пошёл дальше: покаялся, сам стал христианином и проповедником христианства, принял Крещение от апостолов и в 58 году был убит в Кесарии Каппадокийской, откуда был родом. Бывший сотник сам вышел навстречу посланному за ним отряду, привёл солдат в свой дом, накормил их и только после этого назвал себя. А когда смущённые гости предложили ему скрыться, отказался — и был обезглавлен.

Православная общественность города молится за то, чтобы идея мира и закона восторжествовала, особенно в эту светлую Пасху!

Ну, а от себя хочу добавить - может, наши товарищи полицейские, задержавшие прихожанок накануне Пасхи, тоже последуют примеру римских легионеров (я не говорю об их судьбе, сохранившейся в истории), присоединятся к православной вере, и все православные люди простят их.

P.S. Решением Октябрьского суда г. Архангельска наши православные пикетчицы понесли наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей каждая. Они приняли сей акт смиренно и достойно с внутренним убеждением, что пострадали за веру и милосердие, а это счастье для верующего.

Михаил Скоморохов