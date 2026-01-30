Иран надежды нашей

Ещё два месяца назад казалось, что Иран вот-вот выйдет из затянувшегося религиозного обморока и вернётся на светский путь. По стране катились волны народного недовольства, счёт погибшим в столкновениях с полицией исчислялся тысячами.

Ан нет. В ситуацию вмешались Трамп и Нетаньяху, для начала уничтожив духовного лидера Исламской Республики аятоллу Хомени.

И что? А ничего, освободившееся кресло сразу занял другой аятолла с такой же фамилией (сын), абсолютно нерасположенный признавать поражение ни своей страны, ни своей религии. Даже наоборот, рискну предположить, что в нынешней политической реальности иранских женщин ждёт ужесточение правил публичного поведения (хотя куда дальше).

Нет ничего более цементирующего нацию, чем внешняя угроза. Да, в Иран не стали в массовом порядке возвращаться этнические персы для защиты своей исторической родины, как происходит в том же Израиле при подобных конфликтах. Но они пока и не нужны, война идёт в воздухе и через обмен бомбовыми ударами, что требует особой воинской квалификации. Зато либеральные силы Объединённой Европы сразу забыли о нарушении прав человека в этой мусульманской стране и стали заламывать руки – «большие маленького обижают».

Трампу по фиг, у него звёздный час и головокружение от успехов. Но вариант наземной операции он вряд ли серьёзно рассматривает, может ей только грозить. Потому что будет похоже на провальную для Америки афганскую кампанию – положить своих и ничего не добиться (к слову, тоже самое ожидало и СССР, если бы вовремя не вывели свои войска).

Сейчас ситуация поставлена на паузу – ведутся переговоры. О чём? По имеющимся данным (весьма скупым, эти переговоры освещаются минимально), обе стороны выдвигают максимальные требования и не готовы идти на уступки.

Иран это делает с полным основанием – он продолжает владеть большим запасом обогащённого урана (отличный повод для шантажа) и контролирует Ормузский пролив (то есть, нефтяные цены, а, по сути, всю мировую экономику).

Впрочем, есть у этой «медали» и обратная сторона…

Тегеран до Вашингтона никак не дотянется, поэтому приходится бить по тем, кто ближе. Прежде всего, по Израилю… но он ответит так, что мало не покажется. И по американским военным объектам, находящимся в соседних арабских странах.

Вот тут-то главная засада для Тегерана. Вроде бомбит американское, но обязательно заденет хозяйство мусульманской страны, ещё того хуже – кого-то из местного населения. С учётом их суннитско-шиитских (иранцы в подавляющем большинстве своём – шииты) разногласий, о каком единстве Арабского мира здесь можно говорить?!

А ещё есть третья сила – хуситы («Ансар Аллах» — военно-политическая группировка мусульман-шиитов, проживающих в основном на севере Йемена, чьё боевое крыло составляет 200 тыс. чел.), которые сейчас находятся в «режиме ожидания», и неизвестно на чьей стороне выступят. Вроде бы, должны на стороне Ирана, но восточное коварство такая штука… никогда нельзя быть ни в ком уверенным.

Кто выигрывает в этой непростой для всего мира ситуации, так это… Россия. Да-да.

То, что наша экономика напрямую зависима от нефтяных цен, ни для кого не секрет (чтобы не рассказывали с трибуны Госдумы). По оценкам экспертов, мы устоим при цене 54$ за баррель, а вот меньше может всё посыпаться. Сейчас, благодаря ближневосточному конфликту, цена поднялась до праздничных 100$ и ползёт выше. При этом Трамп волевым решением снимает с России часть санкций как раз в энергетической сфере, несмотря на сопли-вопли Киева и Брюсселя. Любое усложнение обстановки в Ормузском проливе (хотя куда уж дальше) – прибыль в российский «карман».

По многим показателям, Вашингтон отворачивается от истеричной и на глазах левеющей Европы и поворачивается в сторону Пекина. А у Пекина общие интересы с Москвой… делайте выводы.

Ещё Украина. Ближневосточный конфликт уже отодвинул её на второй план в мировой внешней политике. Это касается как финансовых траншей, так и поставки вооружения Киеву, ибо с Ираном всё гораздо серьёзней в плане ущемления европейских интересов (пусть и дальше географически). Народ там хочет дешёвой нефти… своя рубашка везде ближе к телу. Плюс снижается информационное давление на Россию, мировые СМИ переориентируются на ближневосточное направление, чем Кремль непременно воспользуется.

В ответ эксперты нас пугают (слышал по телевизору) возможным наводнением России иранскими беженцами в случае начала сухопутной операции. По их логике, толпы испуганных персов рванут через границу в Таджикистан, но так как ему самому не до жиру, то дальше в Россию.

Разве что, как через перевалочный пункт на пути на Запад. Иранцев в Европе насчитывается около двух миллионов человек (это те, кто переехал или сбежал, а не этнические). Оттуда, из свободного мира, они всеми правдами и неправдами финансово поддерживали свою родню в Иране, живущую, мягко говоря, в стеснённых обстоятельствах.

Восточные родственные связи традиционно крепче западных. Так куда рванут иранцы, если сведений о численном составе их диаспоры в России нет в интернете, всё заканчивается сведениями конца XIX века?

Да, иранцы в качестве трудовых мигрантов более выигрышны, чем таджики - образование получше, а знание языка примерно на одном уровне. Но в любом случае, при самом плохом развитии событий мы станем просто ещё одной точкой транзита в Европу, а это, согласитесь, можно пережить.

Сейчас идут разговоры, что диалог между Вашингтоном и Тегераном зашёл в тупик, что на руку России. Так что, давай, Иран, держись за Ормузский пролив нам во благо. Только Израиль не трогай, а то накажут не по-детски…

Леонид Черток

