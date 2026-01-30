Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Иран надежды нашей

Ещё два месяца назад казалось, что Иран вот-вот выйдет из затянувшегося религиозного обморока и вернётся на светский путь. По стране катились волны народного недовольства, счёт погибшим в столкновениях с полицией исчислялся тысячами.

Ан нет. В ситуацию вмешались Трамп и Нетаньяху, для начала уничтожив духовного лидера Исламской Республики аятоллу Хомени.

И что? А ничего, освободившееся кресло сразу занял другой аятолла с такой же фамилией (сын), абсолютно нерасположенный признавать поражение ни своей страны, ни своей религии. Даже наоборот, рискну предположить, что в нынешней политической реальности иранских женщин ждёт ужесточение правил публичного поведения (хотя куда дальше).

Нет ничего более цементирующего нацию, чем внешняя угроза. Да, в Иран не стали в массовом порядке возвращаться этнические персы для защиты своей исторической родины, как происходит в том же Израиле при подобных конфликтах. Но они пока и не нужны, война идёт в воздухе и через обмен бомбовыми ударами, что требует особой воинской квалификации. Зато либеральные силы Объединённой Европы сразу забыли о нарушении прав человека в этой мусульманской стране и стали заламывать руки – «большие маленького обижают».

Трампу по фиг, у него звёздный час и головокружение от успехов. Но вариант наземной операции он вряд ли серьёзно рассматривает, может ей только грозить. Потому что будет похоже на провальную для Америки афганскую кампанию – положить своих и ничего не добиться (к слову, тоже самое ожидало и СССР, если бы вовремя не вывели свои войска).

Сейчас ситуация поставлена на паузу – ведутся переговоры. О чём? По имеющимся данным (весьма скупым, эти переговоры освещаются минимально), обе стороны выдвигают максимальные требования и не готовы идти на уступки. 

Иран это делает с полным основанием – он продолжает владеть большим запасом обогащённого урана (отличный повод для шантажа) и контролирует Ормузский пролив (то есть, нефтяные цены, а, по сути, всю мировую экономику).

Впрочем, есть у этой «медали» и обратная сторона…

Тегеран до Вашингтона никак не дотянется, поэтому приходится бить по тем, кто ближе. Прежде всего, по Израилю… но он ответит так, что мало не покажется. И по американским военным объектам, находящимся в соседних арабских странах.

Вот тут-то главная засада для Тегерана. Вроде бомбит американское, но обязательно заденет хозяйство мусульманской страны, ещё того хуже – кого-то из местного населения. С учётом их суннитско-шиитских (иранцы в подавляющем большинстве своём – шииты) разногласий, о каком единстве Арабского мира здесь можно говорить?!

А ещё есть третья сила – хуситы («Ансар Аллах» — военно-политическая группировка мусульман-шиитов, проживающих в основном на севере Йемена, чьё боевое крыло составляет 200 тыс. чел.), которые сейчас находятся в «режиме ожидания», и неизвестно на чьей стороне выступят. Вроде бы, должны на стороне Ирана, но восточное коварство такая штука… никогда нельзя быть ни в ком уверенным.

Кто выигрывает в этой непростой для всего мира ситуации, так это… Россия. Да-да.

То, что наша экономика напрямую зависима от нефтяных цен, ни для кого не секрет (чтобы не рассказывали с трибуны Госдумы). По оценкам экспертов, мы устоим при цене 54$ за баррель, а вот меньше может всё посыпаться. Сейчас, благодаря ближневосточному конфликту, цена поднялась до праздничных 100$ и ползёт выше. При этом Трамп волевым решением снимает с России часть санкций как раз в энергетической сфере, несмотря на сопли-вопли Киева и Брюсселя. Любое усложнение обстановки в Ормузском проливе (хотя куда уж дальше) – прибыль в российский «карман».

По многим показателям, Вашингтон отворачивается от истеричной и на глазах левеющей Европы и поворачивается в сторону Пекина. А у Пекина общие интересы с Москвой… делайте выводы.

Ещё Украина. Ближневосточный конфликт уже отодвинул её на второй план в мировой внешней политике. Это касается как финансовых траншей, так и поставки вооружения Киеву, ибо с Ираном всё гораздо серьёзней в плане ущемления европейских интересов (пусть и дальше географически). Народ там хочет дешёвой нефти… своя рубашка везде ближе к телу. Плюс снижается информационное давление на Россию, мировые СМИ переориентируются на ближневосточное направление, чем Кремль непременно воспользуется.

В ответ эксперты нас пугают (слышал по телевизору) возможным наводнением России иранскими беженцами в случае начала сухопутной операции. По их логике, толпы испуганных персов рванут через границу в Таджикистан, но так как ему самому не до жиру, то дальше в Россию.

Разве что, как через перевалочный пункт на пути на Запад. Иранцев в Европе насчитывается около двух миллионов человек (это те, кто переехал или сбежал, а не этнические). Оттуда, из свободного мира, они всеми правдами и неправдами финансово поддерживали свою родню в Иране, живущую, мягко говоря, в стеснённых обстоятельствах.

Восточные родственные связи традиционно крепче западных. Так куда рванут иранцы, если сведений о численном составе их диаспоры в России нет в интернете, всё заканчивается сведениями конца XIX века?

Да, иранцы в качестве трудовых мигрантов более выигрышны, чем таджики - образование получше, а знание языка примерно на одном уровне. Но в любом случае, при самом плохом развитии событий мы станем просто ещё одной точкой транзита в Европу, а это, согласитесь, можно пережить.

Сейчас идут разговоры, что диалог между Вашингтоном и Тегераном зашёл в тупик, что на руку России. Так что, давай, Иран, держись за Ормузский пролив нам во благо. Только Израиль не трогай, а то накажут не по-детски…

Леонид Черток

(фото с https://www.trtrussian.com

25 март 09:00 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


«Авиатор» Егора Кончаловского: в глубоком пике
В Колмогорский уезд для сыска серебряной руды. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (311)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20