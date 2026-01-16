Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Мария Харченко: "Восторга точно не было". Наша в Госдуме

Нежданно-негаданно наша Маша (пардон за фамильярность, это от избытка чувств) попала на «Олимп» законодательной власти России. Теперь наших на Охотном ряду опять четверо – три единоросса и одна лдпровка. Их и изначально было столько… но не будем грустное вспоминать.

Да, пока на пять месяцев (с небольшим). Зато какая подготовка к осенним выборам! А вдруг не понравится и больше баллотироваться не будет? (шучу)

Честно признаюсь, сама ЛДПР мне, мягко говоря, несимпатична, начиная с главного (почившего) вождя. Но в партии есть хорошие, умные люди, с которыми общаться – одно удовольствие (есть и другие, вы их тоже знаете). Мария как раз из первых, каждая встреча с ней в удовольствие. Мозги к красивой внешности – убойная сила (мужчины подтвердят).

Да этого мы всегда общались очно, глаза в глаза, интервью выходили в виде рассказа об интересном человеке. Сейчас моя собеседница в Москве, я – в Архангельске, совсем другой формат. Не обессудьте, если что не так…

- Стало для Вас произошедшее сюрпризом? Ведь ничего не предвещало… только что получили новую должность в городской Думе и вдруг такой вертикальный взлёт.

- Да, это был сюрприз. Об этом никто не разговаривал, не планировал. Но всё очень быстро закрутилось после приглашения Василины Кулиевой, представляющей Забайкальский округ, на работу в ЦИК. Кстати, она – единственная женщина во фракции ЛДПР.  Какие-то слухи, конечно, ходили… но только в прошлую пятницу Высший совет партии утвердил мою кандидатуру к передаче мандата. Говорю абсолютно честно – я к этому не готовилась… поэтому да, сюрприз.

- Какие чувства испытали – страх, восторг… чего было больше?

- Точно не страх и точно не восторг, я не испытываю таких эмоций к своей политический деятельности. Скорее, испытала тяжесть нового груза ответственности. До конца созыва осталось пять месяцев, за это время нужно понять стиль работы в высшем органе законодательной власти, стать полезной фракции, заявить о себе. Но Архангельск оставлять грустно. Тот же городской парламент, где сложился крепкий коллектив неравнодушных людей в независимости от партийной принадлежности. Там я оставляю часть своей души, простите за пафос. Но уверена, что и на Охотном ряду смогу быть полезна Архангельску. И прекрасно осознаю – впереди серьёзный фронт работы, и мне объективно будет труднее, чем коллегам по фракции

- Вы сказали, что во фракции ЛДПР всего одна женщина, это почти традиция. Отсюда вопрос - правда ли, что при Слуцком (лидер ЛДПР после ухода отца-основателя) кадровая политика ЛДПР в отношении женщин изменилась к лучшему?

- Прежде всего, Леонид Эдуардович (Слуцкий) – человек очень порядочный, обладающий настоящими мужскими качествами, которые заметны всем, особенно нам, женщинам. Он никогда не позволит ни себе, ни кому-то другому обидеть женщину. Владимир Вольфович (Жириновский) когда-то объяснил, почему в ЛДПР так мало женщин на руководящих поста- - он в своей работе много кричит, ругается, женщины плачут, а он не может видеть женских слез. В следующем созыве представительство прекрасного пола обязательно будет увеличено. Партия сегодня уделяет повышенное внимание социальной повестке – проблемам семьи и детства. Кому этим заниматься, как не нам, женщинам?

- Откройте тайну – почему именно на Вас пал выбор?

- Выше я уже ответила… но это лишь один из пунктов. У ЛДПР есть большой интерес к проблемам северных территорий, к Арктике.  Плюс напомню – самое первое региональное отделение нашей партии было создано именно в Архангельске, здесь исторически сильное представительство. Голос севера должен быть услышан в Москве, и это одна из моих основных задач.

- На кого оставляете своих избирателей Майской горки, и кто станет лидером городского ЛДПР?

- Я НЕ оставляю Майскую горку, город и область. Понимаю, что много времени буду проводить в Москве, но в рабочем графике депутата есть региональная неделя, во время которой буду заниматься проблемами своих избирателей, жителей, но уже с расширенными возможностями. Приёмы населения продолжатся. К тому же здесь остаётся моя команда, активные молодые ребята. Уверена, они справятся. На моё место в горДуму придёт другой, молодой, начнёт свой путь в большую политику, как когда-то я. Фамилию пока не назову, не в моей компетенции.

- Москва – ваш город? Как вы себя в нем чувствуете?

- Я много времени провожу в Москве, участвую в выполнении указа Президента о подготовке к празднованию дня рождения В.В. Жириновского. Я курирую это направление, часто приезжала в столицу. Но могу сказать точно, мой город – Архангельск.  Здесь моя душа. А Москва… это работа. Там мне всегда было непросто, непросто и до сих пор. Но…

- Каким направлением собираетесь заняться во фракции?

- Думаю, что войду в Комитет по образованию.  Недавно председатель партии встречался с Мишустиным (премьер-министр РФ), как раз обсуждали проблемы занятости детей в школах, нагрузки на учителей и родителей, прочее. Там я буду на своём месте.

- Как близкие восприняли ваш переезд – удивились, расстроились или как должное?

- А они у меня привычные. В семье шутят, что чаще видят меня в телевизоре, чем дома за столом. Они видели, сколько сил я отдаю выбранному делу и рады такому карьерному взлёту. Конечно, хотели бы видеться почаще… но что сделаешь.

- Добавит ли случившееся вам очков на осенних выборах? Помнится, Ирина Чиркова вот так же получила мандат Епифановой («Справедливая Россия»), а на следующих выборах в ГосДуму потерпела фиаско.

- На этот счёт в соцсетях ходят разные разговоры, я в курсе. Но не зацикливаюсь, считаю своё «внеплановое» появление в Государственной Думе дополнительной возможностью сделать что-то полезное для региона и города. Преимущество для себя на выборах? Скорее, не вижу.  Я участвовала в губернаторской кампании в ранге депутата, мне это не помогало, но и не мешало, также ездила по региону, встречалась с людьми.  Наверное, новый статус налагает на меня больше ответственности – спрос с федерального депутата гораздо выше, чем с городского. И избирателям абсолютно неважно – зашла я только-только в здание на Охотном ряду или работала там все четыре года. Они хотят одного – чтобы их проблемы решались, и этот вопрос непосредственно ко мне.  Но мне хотелось, чтобы на осенних выборах избиратели поддержали ЛДПР. У партии конструктивная повестка, есть, с чем и кем сравнивать.  В программе минимум популизма, Леонид Эдуардович – государственник, это видно по всем его действиям. ЛДПР достойна более численного представительства в нижней палате, по рейтингам мы выходим на второе место среди парламентских партий. И один важный момент – депутат от оппозиционной партии имеет больше внутренней свободы и вариантов для манёвра, чем его коллега из «партии власти», на которого  довлеют условности и договорённости. Ну и север должен быть достойно представлен в Государственной Думе, это не обсуждается.

- И, пожалуйста, несколько слов остающимся - депутатам, избирателям, соратникам по партии…

- Депутатам желаю ещё больше объединиться, укрепиться. Пусть мой пример станет для них стимулом, та же ЛДПР сегодня даёт каждому члену партии возможности для роста. Когда-то я пришла в партию совсем молодой девочкой, начинала с помощника городского депутата, сегодня – сама депутат Госдумы. Секрет? За 16 лет я ни разу не предала партию и интересы своих избирателей. Мне не стыдно ни за одно своё решение, ни за одно действие.

Я хочу пожелать партийцам не подводить своих избирателей, отставить внутренние споры, снова сделать архангельскую ЛДПР сильнейшим региональным отделением в стране. Я никуда не ухожу, всегда рядом, продолжаю работать, помогу, чем смогу.

Жителям Архангельской области – очень хочу, чтобы вы были услышаны. Чтобы регион развивался, хотелось бы сюда приезжать, здесь жить.  Население Поморье заслужило достойную жизнь, школы, больницы и клубы должны открываться, а не закрываться.  Очень хочется гордиться своей малой Родиной. Мой телефон прежний, всегда включен, тоже и с социальными сетями.

И, пожалуйста, придите в сентябре на выборы! Чтобы потом не было обидно и не жаловаться на власть в соцсетях. Вот это точно бесполезно.

- Счастливого плавания по волнам большой политики, Мария Борисовна… мы уж по-простому, по-моряцки. 

Беседовал Леонид Черток

06 апрель 13:59

Главные новости


Время красоты. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Салют, Мария!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (81)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20