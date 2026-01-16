Мария Харченко: "Восторга точно не было". Наша в Госдуме

Нежданно-негаданно наша Маша (пардон за фамильярность, это от избытка чувств) попала на «Олимп» законодательной власти России. Теперь наших на Охотном ряду опять четверо – три единоросса и одна лдпровка. Их и изначально было столько… но не будем грустное вспоминать.

Да, пока на пять месяцев (с небольшим). Зато какая подготовка к осенним выборам! А вдруг не понравится и больше баллотироваться не будет? (шучу)

Честно признаюсь, сама ЛДПР мне, мягко говоря, несимпатична, начиная с главного (почившего) вождя. Но в партии есть хорошие, умные люди, с которыми общаться – одно удовольствие (есть и другие, вы их тоже знаете). Мария как раз из первых, каждая встреча с ней в удовольствие. Мозги к красивой внешности – убойная сила (мужчины подтвердят).

Да этого мы всегда общались очно, глаза в глаза, интервью выходили в виде рассказа об интересном человеке. Сейчас моя собеседница в Москве, я – в Архангельске, совсем другой формат. Не обессудьте, если что не так…

- Стало для Вас произошедшее сюрпризом? Ведь ничего не предвещало… только что получили новую должность в городской Думе и вдруг такой вертикальный взлёт.

- Да, это был сюрприз. Об этом никто не разговаривал, не планировал. Но всё очень быстро закрутилось после приглашения Василины Кулиевой, представляющей Забайкальский округ, на работу в ЦИК. Кстати, она – единственная женщина во фракции ЛДПР. Какие-то слухи, конечно, ходили… но только в прошлую пятницу Высший совет партии утвердил мою кандидатуру к передаче мандата. Говорю абсолютно честно – я к этому не готовилась… поэтому да, сюрприз.

- Какие чувства испытали – страх, восторг… чего было больше?

- Точно не страх и точно не восторг, я не испытываю таких эмоций к своей политический деятельности. Скорее, испытала тяжесть нового груза ответственности. До конца созыва осталось пять месяцев, за это время нужно понять стиль работы в высшем органе законодательной власти, стать полезной фракции, заявить о себе. Но Архангельск оставлять грустно. Тот же городской парламент, где сложился крепкий коллектив неравнодушных людей в независимости от партийной принадлежности. Там я оставляю часть своей души, простите за пафос. Но уверена, что и на Охотном ряду смогу быть полезна Архангельску. И прекрасно осознаю – впереди серьёзный фронт работы, и мне объективно будет труднее, чем коллегам по фракции

- Вы сказали, что во фракции ЛДПР всего одна женщина, это почти традиция. Отсюда вопрос - правда ли, что при Слуцком (лидер ЛДПР после ухода отца-основателя) кадровая политика ЛДПР в отношении женщин изменилась к лучшему?

- Прежде всего, Леонид Эдуардович (Слуцкий) – человек очень порядочный, обладающий настоящими мужскими качествами, которые заметны всем, особенно нам, женщинам. Он никогда не позволит ни себе, ни кому-то другому обидеть женщину. Владимир Вольфович (Жириновский) когда-то объяснил, почему в ЛДПР так мало женщин на руководящих поста- - он в своей работе много кричит, ругается, женщины плачут, а он не может видеть женских слез. В следующем созыве представительство прекрасного пола обязательно будет увеличено. Партия сегодня уделяет повышенное внимание социальной повестке – проблемам семьи и детства. Кому этим заниматься, как не нам, женщинам?

- Откройте тайну – почему именно на Вас пал выбор?

- Выше я уже ответила… но это лишь один из пунктов. У ЛДПР есть большой интерес к проблемам северных территорий, к Арктике. Плюс напомню – самое первое региональное отделение нашей партии было создано именно в Архангельске, здесь исторически сильное представительство. Голос севера должен быть услышан в Москве, и это одна из моих основных задач.

- На кого оставляете своих избирателей Майской горки, и кто станет лидером городского ЛДПР?

- Я НЕ оставляю Майскую горку, город и область. Понимаю, что много времени буду проводить в Москве, но в рабочем графике депутата есть региональная неделя, во время которой буду заниматься проблемами своих избирателей, жителей, но уже с расширенными возможностями. Приёмы населения продолжатся. К тому же здесь остаётся моя команда, активные молодые ребята. Уверена, они справятся. На моё место в горДуму придёт другой, молодой, начнёт свой путь в большую политику, как когда-то я. Фамилию пока не назову, не в моей компетенции.

- Москва – ваш город? Как вы себя в нем чувствуете?

- Я много времени провожу в Москве, участвую в выполнении указа Президента о подготовке к празднованию дня рождения В.В. Жириновского. Я курирую это направление, часто приезжала в столицу. Но могу сказать точно, мой город – Архангельск. Здесь моя душа. А Москва… это работа. Там мне всегда было непросто, непросто и до сих пор. Но…

- Каким направлением собираетесь заняться во фракции?

- Думаю, что войду в Комитет по образованию. Недавно председатель партии встречался с Мишустиным (премьер-министр РФ), как раз обсуждали проблемы занятости детей в школах, нагрузки на учителей и родителей, прочее. Там я буду на своём месте.

- Как близкие восприняли ваш переезд – удивились, расстроились или как должное?

- А они у меня привычные. В семье шутят, что чаще видят меня в телевизоре, чем дома за столом. Они видели, сколько сил я отдаю выбранному делу и рады такому карьерному взлёту. Конечно, хотели бы видеться почаще… но что сделаешь.

- Добавит ли случившееся вам очков на осенних выборах? Помнится, Ирина Чиркова вот так же получила мандат Епифановой («Справедливая Россия»), а на следующих выборах в ГосДуму потерпела фиаско.

- На этот счёт в соцсетях ходят разные разговоры, я в курсе. Но не зацикливаюсь, считаю своё «внеплановое» появление в Государственной Думе дополнительной возможностью сделать что-то полезное для региона и города. Преимущество для себя на выборах? Скорее, не вижу. Я участвовала в губернаторской кампании в ранге депутата, мне это не помогало, но и не мешало, также ездила по региону, встречалась с людьми. Наверное, новый статус налагает на меня больше ответственности – спрос с федерального депутата гораздо выше, чем с городского. И избирателям абсолютно неважно – зашла я только-только в здание на Охотном ряду или работала там все четыре года. Они хотят одного – чтобы их проблемы решались, и этот вопрос непосредственно ко мне. Но мне хотелось, чтобы на осенних выборах избиратели поддержали ЛДПР. У партии конструктивная повестка, есть, с чем и кем сравнивать. В программе минимум популизма, Леонид Эдуардович – государственник, это видно по всем его действиям. ЛДПР достойна более численного представительства в нижней палате, по рейтингам мы выходим на второе место среди парламентских партий. И один важный момент – депутат от оппозиционной партии имеет больше внутренней свободы и вариантов для манёвра, чем его коллега из «партии власти», на которого довлеют условности и договорённости. Ну и север должен быть достойно представлен в Государственной Думе, это не обсуждается.

- И, пожалуйста, несколько слов остающимся - депутатам, избирателям, соратникам по партии…

- Депутатам желаю ещё больше объединиться, укрепиться. Пусть мой пример станет для них стимулом, та же ЛДПР сегодня даёт каждому члену партии возможности для роста. Когда-то я пришла в партию совсем молодой девочкой, начинала с помощника городского депутата, сегодня – сама депутат Госдумы. Секрет? За 16 лет я ни разу не предала партию и интересы своих избирателей. Мне не стыдно ни за одно своё решение, ни за одно действие.

Я хочу пожелать партийцам не подводить своих избирателей, отставить внутренние споры, снова сделать архангельскую ЛДПР сильнейшим региональным отделением в стране. Я никуда не ухожу, всегда рядом, продолжаю работать, помогу, чем смогу.

Жителям Архангельской области – очень хочу, чтобы вы были услышаны. Чтобы регион развивался, хотелось бы сюда приезжать, здесь жить. Население Поморье заслужило достойную жизнь, школы, больницы и клубы должны открываться, а не закрываться. Очень хочется гордиться своей малой Родиной. Мой телефон прежний, всегда включен, тоже и с социальными сетями.

И, пожалуйста, придите в сентябре на выборы! Чтобы потом не было обидно и не жаловаться на власть в соцсетях. Вот это точно бесполезно.

- Счастливого плавания по волнам большой политики, Мария Борисовна… мы уж по-простому, по-моряцки.

Беседовал Леонид Черток