Чудны дела твои, Котлас!

Стоит ли говорить, что ситуация с финансами в Архангельской области, мягко говоря, критическая? Конечно, нет. Но вот на что обратили внимание наши коллеги из котласского издания KOT'News…

- В начале года государственный долг области побил очередную психологическую отмету в 113 млрд. рублей и продолжает расти. Да и в Котласе ситуация ничуть не лучше, если городская администрация вынуждена была брать кредиты в коммерческих банках на выплату зарплаты бюджетникам. Бизнес в городе «валится», людей сокращают, цены на всё растут...



И в таких условиях, когда котлашане «последний хрен без соли доедают», наши неуважаемые глава Шевела, начальник УГХ Копосов и его оруженосец Рогатых решили, так сказать по случаю, не много ни мало «освоить» 20 миллионов рублей бюджетных денег!



Итак, 5 марта на сайте госзакупок (в ЕИС) размещена информация о проведении электронного аукциона № 0124300019326000030 «Выполнение работ по благоустройству общественной территории – парк Вычегодского Дома культуры на территории городского округа «Котлас» с ценой контракта 20 003 605,92 руб.



Согласно аукционной документации закупить эти «манагеры» решили малые архитектурные формы – скамейки, урны и т.д.



А теперь давайте разберем, что и по каким ценам чиновники собрались закупать. Посмотрите, дорогие друзья, на фотографии, не пожалеете!



А мы сравнили цены, указанные администрацией в конкурсной документации с ценами на сайте производителя. Очень интересно получилось.



Посмотрели? Ну как, понравилось? У кого-то еще остались вопросы к качеству дорог в Котласе, «убитым» тротуарам, ветхим и аварийным домам и т.д.? Теперь понятно, куда деньги идут?

На белок с шишками, урны из пней, скамейки, деревянные столбы и парковочные БРЕВНА (!) И всё это «торжество идиотизма» за бюджетные денеги!!!



Слушайте, ну это же реально какой-то запредельный сюрреализм… Всей страной гуманитарку нашим парням на СВО собираем, а эти люди уже даже не стесняются открыто «осваивать бюджет», проводя закупку через ЕИС!!! Ничего никого не смущает…



Хочется напомнить действующему мэру славного города поучительную историю с квадросферой на «горбатом мосту» в период правления Андрея Бральнина. Тут же точно такая же история, потому что даже на цены производителей городские чиновники просто накрутили более 1 млн. рублей. БЮДЖЕТНЫХ, глядь, РУБЛЕЙ!!!



Прим. ред. - как начальная цена контракта определялась, не понятно. Точнее понятно, потом что в ней наверняка учтен «интерес» городских чиновников?



Ну и конечно в финале, как тут не процитировать региональных «пчёл, которые против меда», ой простите - региональных борцов с коррупцией, у которых Шевела работал - «…идёт борьба с коррупцией, любимчиков у нас нет»!



