О семейной верности

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий возложил цветы к памятнику благоверным Петру и Февронии Муромским в областной столице. Этих угодников Божиих почитают как покровителей христианского брака.

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Почитание святых благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, началось на Муромской земле с XIII в. Общецерковное прославление произошло при Иване Грозном, который молился перед мощами муромских святых перед тем, как идти с войском на Казань. Автором жизнеописания благоверных Петра и Февронии стал священник Ермолай (в монашестве Еразм). Свое «сказание» он составил на основе устных преданий, распространенных в Муроме.

Сын муромского князя Юрия Владимировича князь Петр получил в княжение Муром в 1203 году. По преданию, за несколько лет до этого он заболел проказой и увидел во сне, что его сможет излечить девушка по имени Феврония, жившая в Рязанском княжестве.

Князь Петр, увидев Февронию, полюбил ее и дал обет жениться на ней после своего выздоровления. Как и было открыто в видении, девушка исцелила князя от недуга, после этого они поженились.

Петр так любил Февронию, что даже отказался ради нее от княжества, когда против такого неравного брака выступили муромские бояре. Святая чета покинула Муром, однако вскоре сам народ потребовал возвращения своего правителя.

Петр и Феврония скончались 25 июня 1228 года, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния.

Жизнь, любовь и благочестие святых стали почитаться как образец христианского брака, а сами святые — его покровителями.

В день памяти благоверных Петра и Февронии — 8 июля – в 2008 году был установлен праздник всероссийского масштаба — День семьи, любви и верности.

В 2009 году рядом с храмом Успения Божией Матери в Архангельске освятили скульптурную композицию святым Петру и Февронии Муромским.

Архангельск стал первым из 12 городов России, где установили памятник этим угодникам Божиим.