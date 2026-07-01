Архангельский священник принял участие в заседании Общественного совета при УМВД

Протоиерей Валерий Суворов принял участие в заседании Общественного совета при региональном УМВД.

На заседании Общественного совета при УМВД России по Архангельской области обсудили вопросы безопасности дорожного движения и профилактики правонарушений среди подростков. Участие во встрече принял секретарь Архангельского епархиального управления протоиерей Валерий Суворов.

Начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Дмитрий Остапенко кратко охарактеризовал оперативную обстановку на территории региона: «Отмечен незначительный рост зарегистрированных преступлений, который прежде всего обусловлен увеличением краж из объектов торговли. Причем зачастую злоумышленники похищают товары с целью дальнейшего сбыта».

Среди проблемных вопросов рост дорожно-транспортных происшествий — почти на 39% по итогам пяти месяцев.

Подробно о ситуации на дорогах области рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции УМВД области майор полиции Сергей Пекишев. Всего на дорогах Поморья с января по май зарегистрировано более 330 ДТП, в результате которых погибли 28 человек и 417 получили травмы.

Наиболее частые причины дорожных аварий — нарушение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение правил проезда пешеходных переходов, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В ходе обсуждения участники встречи пришли к выводу, что трагедии на дороге можно было предотвратить элементарной дисциплиной и соблюдением правил дорожного движения. Примечательно, что практически во всех случаях, когда в ДТП пострадали дети, виновниками аварии были взрослые.