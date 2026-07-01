Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский священник принял участие в заседании Общественного совета при УМВД

Протоиерей Валерий Суворов принял участие в заседании Общественного совета при региональном УМВД.

 На заседании Общественного совета при УМВД России по Архангельской области обсудили вопросы безопасности дорожного движения и профилактики правонарушений среди подростков. Участие во встрече принял секретарь Архангельского епархиального управления протоиерей Валерий Суворов. 

 Начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Дмитрий Остапенко кратко охарактеризовал оперативную обстановку на территории региона: «Отмечен незначительный рост зарегистрированных преступлений, который прежде всего обусловлен увеличением краж из объектов торговли. Причем зачастую злоумышленники похищают товары с целью дальнейшего сбыта». 

 Среди проблемных вопросов рост дорожно-транспортных происшествий — почти на 39% по итогам пяти месяцев. 

 Подробно о ситуации на дорогах области рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции УМВД области майор полиции Сергей Пекишев. Всего на дорогах Поморья с января по май зарегистрировано более 330 ДТП, в результате которых погибли 28 человек и 417 получили травмы. 

 Наиболее частые причины дорожных аварий — нарушение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение правил проезда пешеходных переходов, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В ходе обсуждения участники встречи пришли к выводу, что трагедии на дороге можно было предотвратить элементарной дисциплиной и соблюдением правил дорожного движения. Примечательно, что практически во всех случаях, когда в ДТП пострадали дети, виновниками аварии были взрослые.

04 июль 09:52 | : Будни / Верую

Главные новости


"Мамонты давно вымерли". Александр Новиков о себе и о других
На новом уровне. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (47)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20