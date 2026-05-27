Церковь и власть

В региональном правительстве состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия, главного федерального инспектора по Архангельской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Ильи Костина и первого заместителя губернатора Архангельской области — руководителя администрации губернатора и правительства региона Ваге Петросяна.

Встречу посвятили обсуждению вопросов взаимодействия институтов власти с Архангельской епархией в сферах, связанных с духовным и культурным просвещением, патриотическим воспитанием молодежи и сохранением памятников церковной старины.

Участники встречи засвидетельствовали готовность продолжать взаимодействие на благо жителей Русского Севера и выразили надежду на плодотворное развитие сложившихся церковно-государственных отношений.