Город без опасности. Депутаты АрхГорДумы за неделю

У народных избранников столицы Поморья наступил летний перерыв между сессиями. Но это не значит, что наши законодатели греют пузо на заграничных курортах или собственных фазендах. В родном городе еще столько не переделанных дел…

Ломоносовский ДК давно требовал обновления. И вот время настало. Тем более, что на это появились деньги – 84 миллиона, финансирование идет от нацпроекта «Семья».

Сейчас стартовал первый этап капремонта. Ранее здесь уже была благоустроена территория у центрального входа, обновлены холл, большой и малый залы. Подрядчик выполнит все работы летом текущего и следующего года: фасад останется штукатурным, его узнаваемый геометрический рисунок не изменится, а скульптуры у входа будут обновлены.

ДК – место для района знаковое, туда ходят из поколения в поколение. О чем и сказал зампред городского парламента Рим Калимуллин:

- Мы рады, что нацпроект «Семья» дал нам шанс провести масштабное обновление. Важно сохранить исторический облик здания и его уникальную архитектуру. Особенно символично, что работы начались в Год культуры Русского Севера, объявленный губернатором Александром Цыбульским. В Архангельске активно обновляются учреждения культуры, и Ломоносовский ДК станет ярким примером заботы о нашем наследии и создании комфортных условий для его развития.

В Архангельске продолжают совершенствовать систему транспортной безопасности, чему подмогой нацпроект «Инфраструктура для жизни».

За летние месяцы девять перекрёстков оснастят системой видеоаналитики. Оборудование уже смонтировано, впереди – тестирование и интеграция в общую систему.

Новые комплексы видеонаблюдения будут работать на перекрестках:

• Ленинградского проспекта с улицами Революции и Павла Усова;

• Московского проспекта с улицами Павла Усова, Октябрят и Стрелковой;

• набережной Северной Двины и Урицкого;

• проспекта Обводный канал и улицы Розы Люксембург;

• улицы Советской с Маяковского и Терехина.

Восемь коммутаторов и 18 камер видеонаблюдения уже работают. До сентября планируется подключить их к системе видеоаналитики и детекции ДТП и ЧС. Специалисты Архтелецентра занимаются развитием комплекса технических средств.

Слово депутату Александру Гурьеву, чей МУП «Горсвет» проводит основной объем работ:

- Современное программное обеспечение не только распознает марки, модели, цвета и номера автомобилей, но и автоматически фиксирует заглохшие машины и аварии. Данные об инцидентах быстро передаются в экстренные службы, что сокращает время реагирования.

В столице региона решили приструнить безумных самокатчиков, тенденция, характерная для всей России.

В городе заработали специальные чат-боты, доступные в популярных мессенджерах MAX и ВКонтакте. Через них вы можете оперативно сообщить о любых инцидентах, связанных с небезопасным вождением или парковкой самокатов.



Как это работает?

Выберите удобный канал:

Чат-бот в MAX: clck.ru/3UPceu

Чат-бот во «ВКонтакте»: clck.ru/3UKu47



Заполните простую форму: Укажите тип нарушения, время и место происшествия. Приложите фото или видео – это поможет ускорить процесс.

Отслеживайте статус: Ваше обращение автоматически будет направлено в соответствующую кикшеринговую компанию (сейчас система работает с «Яндекс», «Юрент» и «Whoosh»), а вы сможете следить за ходом его рассмотрения прямо в чат-боте.

Даже если на самокате нет номера, его идентификация возможна.

Наличие номера на фото, конечно, значительно ускорит поиск нарушителя. В зависимости от серьезности проступка, кикшеринговая компания может применить меры: от предупреждения до блокировки аккаунта пользователя.

Денис Лапин, это его профильная депутатская тема:

- Мы видим, что популярность электросамокатов растет, и вместе с ней возникают вопросы безопасности и соблюдения правил. Запуск этих чат-ботов – важный шаг к созданию более комфортной и безопасной городской среды для всех. Теперь у жителей есть простой и эффективный инструмент для обратной связи, который позволит оперативно реагировать на нарушения и делать наш город лучше. Мы призываем всех ответственно относиться к правилам дорожного движения и пользоваться самокатами безопасно!