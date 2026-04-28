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Город без опасности. Депутаты АрхГорДумы за неделю

У народных избранников столицы Поморья наступил летний перерыв между сессиями. Но это не значит, что наши законодатели греют пузо на заграничных курортах или собственных фазендах. В родном городе еще столько не переделанных дел…

Ломоносовский ДК давно требовал обновления. И вот время настало. Тем более, что на это появились деньги – 84 миллиона, финансирование идет от нацпроекта «Семья».

Сейчас стартовал первый этап капремонта. Ранее здесь уже была благоустроена территория у центрального входа, обновлены холл, большой и малый залы. Подрядчик выполнит все работы летом текущего и следующего года: фасад останется штукатурным, его узнаваемый геометрический рисунок не изменится, а скульптуры у входа будут обновлены.

ДК – место для района знаковое, туда ходят из поколения в поколение. О чем и сказал зампред городского парламента Рим Калимуллин:

- Мы рады, что нацпроект «Семья» дал нам шанс провести масштабное обновление. Важно сохранить исторический облик здания и его уникальную архитектуру. Особенно символично, что работы начались в Год культуры Русского Севера, объявленный губернатором Александром Цыбульским. В Архангельске активно обновляются учреждения культуры, и Ломоносовский ДК станет ярким примером заботы о нашем наследии и создании комфортных условий для его развития.  

В Архангельске продолжают совершенствовать систему транспортной безопасности, чему подмогой нацпроект «Инфраструктура для жизни».

За летние месяцы девять перекрёстков оснастят системой видеоаналитики. Оборудование уже смонтировано, впереди – тестирование и интеграция в общую систему.
 Новые комплексы видеонаблюдения будут работать на перекрестках:
 • Ленинградского проспекта с улицами Революции и Павла Усова;
 • Московского проспекта с улицами Павла Усова, Октябрят и Стрелковой;
 • набережной Северной Двины и Урицкого;
 • проспекта Обводный канал и улицы Розы Люксембург;
 • улицы Советской с Маяковского и Терехина.
 Восемь коммутаторов и 18 камер видеонаблюдения уже работают. До сентября планируется подключить их к системе видеоаналитики и детекции ДТП и ЧС. Специалисты Архтелецентра занимаются развитием комплекса технических средств.

Слово депутату Александру Гурьеву, чей МУП «Горсвет» проводит основной объем работ:

- Современное программное обеспечение не только распознает марки, модели, цвета и номера автомобилей, но и автоматически фиксирует заглохшие машины и аварии. Данные об инцидентах быстро передаются в экстренные службы, что сокращает время реагирования.

В столице региона решили приструнить безумных самокатчиков, тенденция, характерная для всей России.

В городе заработали специальные чат-боты, доступные в популярных мессенджерах MAX и ВКонтакте. Через них вы можете оперативно сообщить о любых инцидентах, связанных с небезопасным вождением или парковкой самокатов.

 Как это работает?
 Выберите удобный канал:
 Чат-бот в MAX: clck.ru/3UPceu
 Чат-бот во «ВКонтакте»: clck.ru/3UKu47

 Заполните простую форму: Укажите тип нарушения, время и место происшествия. Приложите фото или видео – это поможет ускорить процесс.

Отслеживайте статус: Ваше обращение автоматически будет направлено в соответствующую кикшеринговую компанию (сейчас система работает с «Яндекс», «Юрент» и «Whoosh»), а вы сможете следить за ходом его рассмотрения прямо в чат-боте.
 Даже если на самокате нет номера, его идентификация возможна.

Наличие номера на фото, конечно, значительно ускорит поиск нарушителя. В зависимости от серьезности проступка, кикшеринговая компания может применить меры: от предупреждения до блокировки аккаунта пользователя.

Денис Лапин, это его профильная депутатская тема:

- Мы видим, что популярность электросамокатов растет, и вместе с ней возникают вопросы безопасности и соблюдения правил. Запуск этих чат-ботов – важный шаг к созданию более комфортной и безопасной городской среды для всех. Теперь у жителей есть простой и эффективный инструмент для обратной связи, который позволит оперативно реагировать на нарушения и делать наш город лучше. Мы призываем всех ответственно относиться к правилам дорожного движения и пользоваться самокатами безопасно! 

05 июль 09:00 | : Горячая тема / Политика

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