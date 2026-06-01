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Пансионат "Опека" ушел в паломничество

Сотрудники и подопечные архангельского пансионата «Опека» совершили паломничество в Антониево-Сийский монастырь.

В старинной обители, основанной в XVI веке, гости познакомились с историей монастыря, узнали о его архитектурном ансамбле и значимых событиях, связанных с этим святым местом. Экскурсовод рассказал о возрождении монастыря, его духовной жизни и людях, которые на протяжении многих веков сохраняли святыню.

«Особую атмосферу поездке придали живописная северная природа, тишина и величие монастырских стен. Участники смогли посетить храм, поставить свечи, помолиться и насладиться спокойствием этого удивительного места», — рассказали в пансионате.

Отметим, что сотрудники и подопечные пансионата недавно побывали в храме святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Архангельске и пообщались с настоятелем священником Василием Лапко.

11 июль 09:30 | : Будни / Верую

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