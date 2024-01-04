РВК-Архангельск проводит компьютерный ликбез для старшего поколения

Специалисты РВК-Архангельск приняли участие в акции «Ваш помощник Интернет», которую ежегодно проводит областная научная библиотека имени Н.А.Добролюбова для людей пожилого возраста. Участникам акции объяснили, как интернет и мобильные приложения ресурсоснабжающих компаний могут облегчить жизнь пенсионеров.

«Работая на приеме абонентов, я понимаю, с какими вопросами идут к нам в водоканал люди. В большинстве случаев решить возникающие у горожан проблемы можно дистанционно. И прежде всего это касается передачи показаний, оплаты услуг, замены или поверки приборов учета. Этому я учу людей в офисе РВК-Архангельск и учила на встрече в Добролюбовке. Рассказала и наглядно показала, как пользоваться сайтом компании и мобильным приложением РВК-Услуги, раздала памятки. Все записали номер, по которому на связи с абонентами в WhatsApp находятся сотрудники отдела по работе с населением и куда можно сканировать и посылать необходимые для сверки оплат, изменения лицевого счета или других нужд документы. Рада, что после нашей встречи пожилые люди не будут тратить время и силы для похода в офис, а смогут решить все вопросы, не выходя из дома», - рассказала ведущий специалист отдела по работе с населением РВК-Архангельск Ирина Богомазова.

Как поделилась участница встречи Инна Валерьевна, она совсем недавно вышла на пенсию. И, поскольку раньше работала «с утра до ночи», решила изучить, что в городе есть для людей старшего возраста. Вспомнила про Добролюбовку, куда и раньше ходила на разные мероприятия.

«Я просто восхищена профессионализмом тех, кто выступал, их открытости. Очень приятно, что люди готовы ответить на все вопросы. С учетом возраста аудитории это дорогого стоит, потому что ты понимаешь: тебе пойдут навстречу, тебе объяснят, и ты, пожилой человек, не чувствуешь себя беспомощным перед новыми технологиями. Я четко понимаю, что через несколько лет будет другой мир. Мир, в котором я, возможно, не буду ориентироваться. И когда к пожилым людям приходят такие специалисты – становится спокойнее в этом мире. Мы получаем ответы на вопросы, мы понимаем, что это не страшно, что это интересно, что не нужно бояться. И пенсионеры чувствуют себя увереннее. Я благодарна вам за это», - поделилась Инна Валерьевна.

Напомним, что получить любую консультацию по вопросам, связанным с предоставлением услуг по водоснабжению и водоотведению, горожане могут по телефону кол-центра 61-00-00, по WhatsApp +7-818-261-00-00 (только для сообщений), через личный кабинет на сайте https://arh.rosvodokanal.ru и в офисе компании на ул.Касаткиной,9 по понедельникам, вторникам, средам и пятницам с 8 до 18 и в субботу с 8 до 16 часов.