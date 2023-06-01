Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"РВК-Архангельск" напомнил о важности точной передачи показаний счетчиков

Архангельский водоканал призывает горожан вовремя передавать показания приборов учета воды. От своевременно переданных данных зависит корректность начисления оплаты за коммунальные услуги. 

Для физических лиц последний день передачи показаний счетчиков – 25 июля. 

«Мы просим наших клиентов своевременно передавать точные показания индивидуальных приборов учёта. Актуальная информация позволяет специалистам предприятия проводить максимально точные начисления, а самому абоненту контролировать ежемесячный расход ресурса. В результате потребитель оплачивает счет только по фактическим показаниям. Все вопросы по начислениям можно задать по телефону 61-00-00», – рассказала коммерческий директор  «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

Своевременные ежемесячные поступления денежных средств от абонентов – это стабильная и качественная работа ресурсоснабжающей организации, бесперебойная подача воды, профилактические и ремонтные работы.

«Вовремя переданные данные позволяют вести корректные расчеты с абонентом, без начислений по среднему или по нормативу. Кроме того, эти данные в многоквартирных домах определяют объем воды на содержание общедомового имущества. Эти расходы пропорционально делятся на всех жителей дома. Если показания переданы некорректно или не переданы совсем, то это отразится и на расчетах за ОДН», - отметила Светлана Шадрина.

По данным отела по работе с населением, в июне только 91% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей передали показания, из них 82.7% сделали это через онлайн-сервисы. 81.2% физических лиц проинформировали водоканал о данных своих водосчетчиков, при этом цифровые сервисы использовали всего 17.7%, другими дистанционными способами - 71.2%.

Для оплаты услуг и передачи показаний приборов учета, а также направления заявок, взаимодействия с сотрудниками «РВК-Архангельск» по иным вопросам, компания рекомендует воспользоваться следующими дистанционными сервисами:

- мобильным приложением «РВК.Услуги»;

- сайтом компании arh.rosvodokanal.ru;

- личным кабинетом на сайте «РВК-Архангельск»;

- смс-уведомлением на номер +7 (921) 427-55-33;

- передачей показаний при оплате услуг через мобильные приложения и онлайн-версии банков (Сбербанк Онлайн и другие);

- с помощью робота по телефону: 42-35-22.

Кроме того, оплату без комиссии принимают в кассе «РВК-Архангельск» (ул. Касаткиной, 9). Здесь же и в офисе на Никольском проспекте, 15/1 можно оплатить квитанции через терминалы QIWI (без комиссии).

Напоминаем, что десятизначный номер лицевого счета «РВК-Архангельск» всегда начинается с цифр «11». Информация о лицевом счёте указана на обороте квитанции, рядом с реквизитами компании.

Если возникли вопросы, их оперативно можно задать по номер WhatsApp: +7 (818)-261-00-00.

19 июль 16:04 | : Экономика

Главные новости


Уроки истории. Съезд, который изменил мир
Песни без слов. Джон Уильямс

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (206)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20