"РВК-Архангельск" напомнил о важности точной передачи показаний счетчиков

Архангельский водоканал призывает горожан вовремя передавать показания приборов учета воды. От своевременно переданных данных зависит корректность начисления оплаты за коммунальные услуги.

Для физических лиц последний день передачи показаний счетчиков – 25 июля.

«Мы просим наших клиентов своевременно передавать точные показания индивидуальных приборов учёта. Актуальная информация позволяет специалистам предприятия проводить максимально точные начисления, а самому абоненту контролировать ежемесячный расход ресурса. В результате потребитель оплачивает счет только по фактическим показаниям. Все вопросы по начислениям можно задать по телефону 61-00-00», – рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

Своевременные ежемесячные поступления денежных средств от абонентов – это стабильная и качественная работа ресурсоснабжающей организации, бесперебойная подача воды, профилактические и ремонтные работы.

«Вовремя переданные данные позволяют вести корректные расчеты с абонентом, без начислений по среднему или по нормативу. Кроме того, эти данные в многоквартирных домах определяют объем воды на содержание общедомового имущества. Эти расходы пропорционально делятся на всех жителей дома. Если показания переданы некорректно или не переданы совсем, то это отразится и на расчетах за ОДН», - отметила Светлана Шадрина.

По данным отела по работе с населением, в июне только 91% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей передали показания, из них 82.7% сделали это через онлайн-сервисы. 81.2% физических лиц проинформировали водоканал о данных своих водосчетчиков, при этом цифровые сервисы использовали всего 17.7%, другими дистанционными способами - 71.2%.

Для оплаты услуг и передачи показаний приборов учета, а также направления заявок, взаимодействия с сотрудниками «РВК-Архангельск» по иным вопросам, компания рекомендует воспользоваться следующими дистанционными сервисами:

- мобильным приложением «РВК.Услуги»;

- сайтом компании arh.rosvodokanal.ru ;

- личным кабинетом на сайте «РВК-Архангельск»;

- смс-уведомлением на номер +7 (921) 427-55-33;

- передачей показаний при оплате услуг через мобильные приложения и онлайн-версии банков (Сбербанк Онлайн и другие);

- с помощью робота по телефону: 42-35-22.

Кроме того, оплату без комиссии принимают в кассе «РВК-Архангельск» (ул. Касаткиной, 9). Здесь же и в офисе на Никольском проспекте, 15/1 можно оплатить квитанции через терминалы QIWI (без комиссии).

Напоминаем, что десятизначный номер лицевого счета «РВК-Архангельск» всегда начинается с цифр «11». Информация о лицевом счёте указана на обороте квитанции, рядом с реквизитами компании.

Если возникли вопросы, их оперативно можно задать по номер WhatsApp: +7 (818)-261-00-00.