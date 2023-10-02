РВК-Архангельск напоминает: передать показания счетчиков нужно до 25 ноября

Актуальные показания индивидуальных приборов учета необходимо передавать ежемесячно для правильного выставления текущих платежей.



«Мы просим наших клиентов своевременно передавать точные показания индивидуальных приборов учёта. Актуальная информация позволяет специалистам предприятия проводить корректные начисления, а самому абоненту контролировать ежемесячный расход ресурса. В результате потребитель оплачивает счет только по фактическим показаниям, экономя финансовые средства. Все вопросы по начислениям можно оперативно решить по телефону 61-00-00», – отметила начальник управления сопровождения продаж «РВК-Архангельск» Евгения Ратенкова.



Для оплаты услуг и передачи показаний приборов учета, а также направления заявок, взаимодействия с сотрудниками «РВК-Архангельск» по иным вопросам, компания рекомендует воспользоваться следующими дистанционными сервисами:



мобильным приложением РВК.Услуги;

сайтом компании arh.rosvodokanal.ru;

личным кабинетом на сайте «РВК-Архангельск»;

смс-уведомлением на номер +7 (921) 427-55-33;

передачей показаний при оплате услуг через мобильные приложения и онлайн-версии банков (Сбербанк Онлайн и другие);

с помощью робота по телефону: 42-35-22.

Десятизначный номер лицевого счета «РВК-Архангельск» всегда начинается с цифр «11». Информация о нём указана на обороте квитанции, рядом с реквизитами компании.