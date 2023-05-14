"РВК-Архангельск" напоминает абонентам об их обязанностях

Текущие показания приборов учета расхода воды необходимо передать в «РВК-Архангельск» до 25 июня. Сделать это можно любым удобным для горожан способом. Например, с помощью цифровых сервисов, которые позволяют своевременно передавать актуальные показания счётчиков не выходя из дома.

Для оплаты услуг и передачи показаний приборов учета, а также направления заявок, взаимодействия с сотрудниками «РВК-Архангельск» по иным вопросам, компания рекомендует воспользоваться следующими дистанционными сервисами:

- мобильным приложением «РВК.Услуги»;

- сайтом компании arh.rosvodokanal.ru;

- личным кабинетом на сайте «РВК-Архангельск»;

- смс-уведомлением на номер +7 (921) 427-55-33;

- передачей показаний при оплате услуг через мобильные приложения и онлайн-версии банков (Сбербанк Онлайн и другие);

- с помощью робота по телефону: 42-35-22.

В компании напоминают, что оплатить коммунальные платежи за воду можно любым удобным способом:

- в мобильном приложении «РВК.Услуги»;

- на сайте компании arh.rosvodokanal.ru;

- в личном кабинете на сайте «РВК-Архангельск»;

- через мобильные приложения и онлайн-версии банков (Сбербанк Онлайн и другие);

- в кассе «РВК-Архангельск» (ул. Касаткиной, 9, 1 этаж).

Кстати, в любой момент абонент может перейти на электронную квитанцию. Это полноценный документ на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению. Цифровая квитанция содержит ссылку, перейдя по которой можно сразу произвести оплату.

Чтобы пользоваться современным форматом платежного документа, необходимо сделать заявку через приложение «РВК.Услуги» или обратиться в отдел по работе с населением «РВК-Архангельск» по адресу: ул. Касаткиной 9, каб. 11, 12 или 1. Также заявление принимаются по электронной почте: rvkarh@rosvodokanal.ru и по номеру мессенджера Whatsapp: +7-8182-61-00-00.