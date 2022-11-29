РВК-Архангельск просит абонентов не забывать оплачивать счета

«РВК-Архангельск» напоминает абонентам, что до 25 числа каждого месяца необходимо передать актуальные показания индивидуальных приборов учета расхода воды. Сделать это можно любым удобным способом. Для удобства клиентов в компании действуют цифровые сервисы, позволяющие дистанционно передавать точные показания счётчиков.
Для оплаты услуг и передачи показаний приборов учета, а также направления заявок, взаимодействия с сотрудниками «РВК-Архангельск» по иным вопросам, компания рекомендует воспользоваться следующими дистанционными сервисами:
- мобильным приложением «РВК.Услуги»;
- сайтом компании arh.rosvodokanal.ru;
- личным кабинетом на сайте «РВК-Архангельск»;
- смс-уведомлением на номер +7 (921) 427-55-33;
- передачей показаний при оплате услуг через мобильные приложения и онлайн-версии банков (Сбербанк Онлайн и другие);
- с помощью робота по телефону: 42-35-22.
«Мы просим наших клиентов своевременно передавать актуальные показания индивидуальных приборов учёта. Точная информация помогает специалистам предприятия проводить корректные начисления, а самому абоненту контролировать ежемесячный расход ресурса и оплаченные счета за услуги водоканала. Всю историю передачи показаний и оплаты счетов можно найти в приложении «РВК.Услуги», – отметила начальник управления сопровождения продаж «РВК-Архангельск» Анастасия Афанасьева.
В компании напоминают, что десятизначный номер лицевого счета «РВК-Архангельск» всегда начинается с цифр «11». Информация о лицевом счёте указана на обороте квитанции, рядом с реквизитами компании. Если возникли вопросы, их своевременно можно решить по номеру в WhatsApp: +7-8182-61-00-00 (только для письменных обращений).
Также в этом году «РВК-Архангельск» продолжит добрую традицию проводить розыгрыши ценных призов среди добросовестных абонентов, которые вовремя оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения. Ближайший розыгрыш уже в феврале.