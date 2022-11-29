Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

РВК-Архангельск просит абонентов не забывать оплачивать счета

«РВК-Архангельск» напоминает абонентам, что до 25 числа каждого месяца необходимо передать актуальные показания индивидуальных приборов учета расхода воды. Сделать это можно любым удобным способом. Для удобства клиентов в компании действуют цифровые сервисы, позволяющие дистанционно передавать точные показания счётчиков.

Для оплаты услуг и передачи показаний приборов учета, а также направления заявок, взаимодействия с сотрудниками «РВК-Архангельск» по иным вопросам, компания рекомендует воспользоваться следующими дистанционными сервисами:

- мобильным приложением «РВК.Услуги»;

- сайтом компании arh.rosvodokanal.ru;

- личным кабинетом на сайте «РВК-Архангельск»;

- смс-уведомлением на номер +7 (921) 427-55-33;

- передачей показаний при оплате услуг через мобильные приложения и онлайн-версии банков (Сбербанк Онлайн и другие);

- с помощью робота по телефону: 42-35-22.

«Мы просим наших клиентов своевременно передавать актуальные показания индивидуальных приборов учёта. Точная информация помогает специалистам предприятия проводить корректные начисления, а самому абоненту контролировать ежемесячный расход ресурса и оплаченные счета за услуги водоканала. Всю историю передачи показаний и оплаты счетов можно найти в приложении «РВК.Услуги», – отметила начальник управления сопровождения продаж «РВК-Архангельск» Анастасия Афанасьева.

В компании напоминают, что десятизначный номер лицевого счета «РВК-Архангельск» всегда начинается с цифр «11». Информация о лицевом счёте указана на обороте квитанции, рядом с реквизитами компании. Если возникли вопросы, их своевременно можно решить по номеру в WhatsApp: +7-8182-61-00-00 (только для письменных обращений).

Также в этом году «РВК-Архангельск» продолжит добрую традицию проводить розыгрыши ценных призов среди добросовестных абонентов, которые вовремя оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения. Ближайший розыгрыш уже в феврале. 

20 январь 12:20 | : Экономика

Главные новости


Сажать нельзя воспитывать. По следам ток-шоу «Позиция»
Билет в волшебную страну (новогодняя история)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2023 (200)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)


Деньги


все материалы
«    Январь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20