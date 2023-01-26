РВК-Архангельск просит вовремя передавать показания счетчиков

«РВК-Архангельск» напоминает своим абонентам, что до 25 февраля необходимо передать текущие показания приборов учета расхода воды. Сделать это можно любым удобным для горожан способом. Для этих целей в компании действуют цифровые сервисы, позволяющие своевременно передавать актуальные показания счётчиков.

Для оплаты услуг и передачи показаний приборов учета, а также направления заявок, взаимодействия с сотрудниками «РВК-Архангельск» по иным вопросам, компания рекомендует воспользоваться следующими дистанционными сервисами:

- мобильным приложением «РВК.Услуги»;

- сайтом компании arh.rosvodokanal.ru;

- личным кабинетом на сайте «РВК-Архангельск»;

- смс-уведомлением на номер +7 (921) 427-55-33;

- передачей показаний при оплате услуг через мобильные приложения и онлайн-версии банков (Сбербанк Онлайн и другие);

- с помощью робота по телефону: 42-35-22.

Также в компании напоминают, что до конца февраля «РВК-Архангельск» проводит акцию для должников. Все потребители, оплатившие 60 процентов задолженности от суммы пени, могут списать оставшиеся 40 процентов.

Для участия в акции необходимо заполнить заявление, которое можно отправить по электронной почте: rvkarh@rosvodokanal.ru или посредством мессенджера Whatsapp на номер: +7-8182-61-00-00. Стоит отметить, что погашение пени не влияет на основной долг, который также необходимо оперативно погасить.

Оплатить сумму пени можно любым удобным способом:

- в мобильном приложении «РВК.Услуги»;

- на сайте компании arh.rosvodokanal.ru;

- в личном кабинете на сайте «РВК-Архангельск»;

- через мобильные приложения и онлайн-версии банков (Сбербанк Онлайн и другие);

- в кассе «РВК-Архангельск» (ул. Касаткиной, 9, 1 этаж).