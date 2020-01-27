Его первая рабочая неделя. Александр Цыбульский сегодня, завтра и осенью

Да, Итоги недели закрылись на психологический карантин. Но обсудить первую полноценную рабочую неделю нового главы региона мы просто обязаны…
Помните, как начинал работать Киселёв? Пришёл на утренний эфир к коллеге Азовскому на «Поморье», что-то невнятное бормотал в своей привычной манере и очень обиделся на галантно предложенный ему стакан кефира. В итоге это стоило Илье рабочего места, а в дальнейшем окончательного ухода из телевизионной профессии.
Михальчук начал с пресс-конференции, улыбчиво представившись собравшимся журналистам – «я, в некотором роде, ваш коллега» (упаси нас всех, господи, от таких «коллег»). Потом проехался по Архангельску, узнал, что здесь намечаются выборы мэра, и тут же влез в ситуацию – «этих двух снять, этого продвинуть». Народ обалдел от такой наглости и пошёл протестно голосовать.
Орлов запомнился «Вольному делу» «мужским вызовом», а также тем, что жарил блины в Малых Корелах. Работа неспешная, почти праздничная, она у него получалась. Это потом что-то вышло комом…
Цыбульский попал совсем в иную ситуацию. Он прибыл к нам, как инфекционист… по крайней мере так его представили федеральные телеканалы, сделав в своих комментариях акцент на то, что предшественник плохо подготовил регион к пандемии коронавируса. Что странно – на 2 апреля ситуация в регионе с заражением была далека от критической – 4 подтверждённых теста, граждане, вернувшиеся с вирусом из зарубежных вояжей, были изолированы и сейчас выписываются.
Но, раз тебя прислали с такой легендой, приходится соответствовать. ВРИО в первый же день своего пребывания на новом рабочем месте, что называется, с трапа провёл заседание оперативного штаба. Больше слушал и уточнял, короче, вёл себя уважительно. Позже лично обратился к населению через соцсети, своими словами объяснив эпидемиологическую обстановку. К подобному уровню общения здесь явно не привыкли, кто-то заговорил о популизме.
Уже на этой неделе Александр Цыбульский посещает инфекционное отделение Областной клинической. Чуда не произошло, никто из больных не встал и не пустился в присядку. Наоборот… почти сразу появляется тревожная новость – по региону плюс десять инфицированных коронавирусом, но за ним опять следует день без красных точек на карте. И никаких чудес…
Самая неудачливая в плане эпидемиологического порога оказалась успешная в обычные времена Москва. С ней всё понятно… всероссийский муравейник и Третий Рим (проходной двор). Но вот близкий нам географически Мурманск с губернатором Чибисом, тоже москвичом. 23 подтверждённых случаев заражения за одни сутки! И никто его не снимает, даже не вызывает на ковёр в Кремль. Потому что устраивает. Не количество заболевших, а сам глава области.
Никто не ждёт чудес от Цыбульского в период эпидемии. Да он и сам вряд ли собирается их совершать. Вот поехал в Москву решать вопрос с поставками марлевых повязок, а то нечаянная радость одного из депутатов ГосДумы по поводу рукодельничания архангельского медперсонала – самих себя обеспечивали марлевыми повязками – вызвала поток уничижительной критики в интернете.Задача, в принципе, несложная, но информативно отбрасывает регион в те самые 90-е. Прочитают такое в столице, подумают – скоро у них пациенты с собственными катетерами на госпитализацию приходить будут… и сделают оргвыводы. Цыбульскому оно надо?
Почти сразу появились критические комментарии, мол, не губернаторское это дело заниматься подобными мелочами. Возможно. Но давайте смотреть правде в глаза. ВРИО губернатора первое время будет использовать любую возможность посетить Москву. По крайней мере, до выборов, пока не обзавёлся архангельской жилплощадью и не перевез сюда семью. Понять можно, он мужчина в самом расцвете сил, вечернее (да и ночное) одиночество самым негативным образом может сказаться на его работоспособности. К тому же современные технологии позволяют… многое позволяют. Но только не лечить душевные невзгоды.
От Цыбульского ждут чудес в экономике (если отложить в сторонку слияние области с округом как шанс последней надежды). Причём не только в государственной… с ней-то как раз всё более-менее, потому что ориентирована на укрепление обороноспособности страны… но и частнопредпринимательской. В биографии Александра Витальевича нет ни слова о том, что он в свои почти 41 занимался бизнесом, типичный государев человек. Но именно со спасения малого и среднего предпринимательства он начал своё первое заседание архангельского правительства, немного отпустив вожжи запретов. Рискует? Вряд ли… не думаю, что ремонтные бригады, приступившие к работе, взорвут ситуацию. Этот народ не отцифруешь, максимум к майским праздникам он всё равно вырвется на волю (на набережную), порвав оковы указов.
Но бизнес хочет большего, о чём он написал в обращении непосредственно к ВРИО. То есть, через голову уполномоченной по этим делам Ольги Гореловой. Говорят, она на это обиделась – предприниматели сомневаются в моей компетентности. Дело не в ней (компетентности), а в том, что уполномоченная Горелова получает деньги за свою работу не от бизнес-сообщества, а от государства. Поэтому всегда будет блюсти интересы своего работодателя, а не своих подопечных, это аксиома. Как говорится в старом анекдоте – здесь не унитаз надо менять, а всю систему.
Но до радикальных перемен когда ещё дойдёт, если вообще дойдёт. Зато у Цыбульского появляется отличный шанс доказать свою управленческую компетентность и самостоятельность в решениях. На тех, кто ловит каждое слово Москвы, мы уже насмотрелись.
И это станет отличным заделом перед осенними выборами. Кто на них станет конкурентами временно исполняющему? По моим данным, региональные коммунисты уже отправили в своё ЦеКа на благословение Зюганова две фамилии – Афанасьева и Гревцова. У первого шансы ничтожны, во время недавних мусорных волнений был слишком радикален в призывах, центральный аппарат КПРФ сам таких боится. Зато второй вполне может сыграть такую серьёзную партию и в нужный момент скинуть под стол имеющиеся на руках козыри, что зачтётся ему в дальнейшей жизни. Если, конечно, Москва не пришлёт собственную кандидатуру, как было в истории с Павловым на прошлых губернаторских.
Считаете, бедновато у архангельских коммунистов с достойными? Так у других ещё хуже. ЛДПР явно выставит Пивкова, который при деятельной поддержке куратора Лаврова занял собой всё информационное пространство. Это как раз тот случай, когда я буду голосовать хоть за Гревцова, хоть за Удалкина (прости-господи), не хватало нам ещё селфи-маньяка. У «Справедливой России» в козырных ходят две дамы, которых уже вовсю ссорят в Telegramе. Был бы влиятельный мужчина с именем… но и у него главным соперником будет общее неверие в будущее партии эсеров, которой до потери звания «парламентской» осталось чуть больше года. Комментировать слухи о том, что региональное отделение «Единой России» собирается на праймериз в качестве альтернативного кандидата делегировать Орлова, я отказываюсь по причине их бреда.
Но вот, предположим, выборы пройдены, у должности Цыбульского отпала несерьёзная приставка. На мой взгляд, его эффективность как губернатора станет очевидной в том случае, если на улицах Архангельска зазвучит акающий московский говор. Но не в том смысле, что он привёз из столицы свою команду управленцев. Москвичи должны сами сюда потянутся, как к своему… так как их родным городом уже несколько лет управляет то ли хант, то ли манси.
А каким представляют себе идеального губернатора Поморья члены славного «Вольного дела»?
Илья Азовский (Эхо севера):
Красивый, сексуальный, добрый, умный, мудрый, толерантный, пробивной, сентиментальный, верующий, не женатый, любящий всё живое от собак и кошек до паучков и елочек, общительный, с широким кругозором, начитанный, полный сил, здоровый, модный, спортивный, меломан, спортсмен, щедрый, четный, не алчный, чистый, хорошо пахнущий. Короче, такой как я…
Андрей Рудалёв (Беломорканал)
Нет никаких губернаторов мечты. Это был бы какой-нибудь деревянный истукан, наподобие Перуна, который возвысился над Северной Двиной, поражал бы своим грозным и безмолвным видом, а толпы придворных ухарей считывали бы из этого безмолвия его указы и решения. Дрались бы между собой, ругались матерно за право главной и вернейшей трактовки извилин деревянных мозгов. Потом уставали, истукана поджигали и скидывали в речку. Потрудившись на славу, пошли бы себе мастерить нового «буратино». Сколько у нас их было в новейшей отечественной истории… Одна мечта сменяла другую, а когда упаковка разворачивалась, то, извините, конский навоз парил и только. Великие слова однажды произнес свежеотставленный губернатор: «Не существует в природе такого дяди, который придет и начнет поднимать вашу землю...». Когда-нибудь их выбьют в граните. Но, с другой стороны, зачем они сюда приходят? Чтобы тешить себя, отвечать на «мужские вызовы», решать личные дела и мутить мутки, лоббировать чьи-то интересы или просто отсидеться в пафосном кресле, пытаясь из своего мурло образ отца народов скорчить?.. Возможно, нужны какие-то дисциплинарные и учительные меры, чтобы закалять человеческую сталь. Речь тут не о публичной казне и сбросе в Северную Двину. Или устрашающие посадки, чтобы посаженного потом по деревням и весям возили. Смотрите, мол, губернатор вашей мечты поехал! А ведь на самом деле он такой и есть этот губернатор в мечтах: заклетчатый. Публичный, открытый и в тоже время на цепи. Как разрешить эту ситуацию – вопрос? Ни литература (там, что ни губернатор, то «мечта»), ни история (каждый второй в той же царской России в области был пройдохой и мошенником) не дают на него ответы. Может быть, на самом деле лучше деревянный истукан над Северной Двиной. Он хоть мутки мутить не будет и самодура из себя лепить?.. Надо понять, что это «дерево» будет транслировать ровно то, что от него ждет окружение ухарей-интерпретаторов, через какое-то время они и будут приписывать ему слова и мысли. Вот с этим окружением и надо поработать. С «элитками» так сказать. Начать, к примеру, на конюшне пороть, чтобы скотство выбить. Тогда и мечты постепенно будут соотноситься с реальностью.
Берегите себя и надейтесь – Итоги недели когда-нибудь обязательно вернутся.
Леонид Черток