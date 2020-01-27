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Итоги недели уходят на психологический карантин. Обращение к читателям

Это второй случай за 15 лет (первый выпуск – 3.04.2005 г.), когда Итоги недели, ставшие визитной карточкой нашего информационно-аналитического агентства, выходят в непривычном формате.

Впервые подобное произошло 1 июня 2008 года перед угрозой утверждения областным Собранием экс-губернатора Киселёва на должность сенатора. После «пинцетного» скандала и анализа итогов четырёхлетнего правления этого случайного в политике человека, мы посчитали подобное перемещение позором для Поморья и плевком в лицо его жителям.

Тогда вместо привычного обзора новостей появилась Сказка для чиновников первой категории допуска «У нас в Глюкоморье».

Киселёв пролетел мимо Москвы как та самая фанера над столицей Франции. Не тешу себя мыслью, что это был ударный гвоздь в политический гроб «весёлого молочника», скорее, сыграл специальный выпуск информационного бюллетеня «RUSNORD», распространённый как среди региональных депутатов, так и в кулуарах Совета Федерации.

Ситуация была не то, что критическая, но настораживающе-печальная.

Сегодня…

Пандемия коронавируса захватывает мировой информационное пространство, новости о других происшествиях, типа взяток в системе регионального УФСИН, смотрятся отдушиной.

В данной ситуации я, как бессменный автор рубрики, считаю необходимым временно прервать публикацию Итогов недели. Страшна не столько информация, куда без неё, но анализ происходящего. Решил пощадить нервы. И свои, и читателей.

Но перед прощанием (надеюсь, недолгим) у меня таки есть, что сказать - http://rusnord.ru/hot/46952-zhizn-v-karantine-i-virus-samorazrushenija-kak-ne-prevratit-svoj-dom-v-gestapo.html

Берегите себя, но, в первую очередь, детей!

Не прощаюсь…

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD     

29 март 06:53 | : Итоги недели

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