Александр Цыбульский ищет 100 тысяч марлевых масок

Не себе… а предприятиям и организациям, продолжающим работать в месячник карантина.
Одним из первых своих указов врио главы Архангельской области расширил список тех, кто в сложное и опасное время поддерживает жизнеобеспечение региона. Так, на следующей неделе будут открыты офисы МФЦ в Архангельске, Вельске, Котласе, Новодвинске и Северодвинске.
С этой проблемой новой губернатор привычно (для себя) поделился с обществом через соцсети:
«Сегодня работаю в Москве, один из главных вопросов — поставка защитных масок в регион. Минимальная потребность со стороны предприятий, которые продолжают работу в условиях режима повышенной готовности, 100 тыс. штук. Вчера общался с представителями малого и среднего бизнеса. Конечно, всем хочется как можно быстрее возобновить работу. Совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора решаем, как поэтапно возобновить деятельность сферы услуг и продаж. Здесь важно в первую очередь сохранять все меры предосторожности в отношении людей, не допустить распространения коронавируса».
Напомним, что на днях депутат ГосДумы Елена Вторыгина похвалила коллектив 1 городской больницы Архангельска, наладивший изготовление столь дефицитных средств защиты от коронавируса своими руками.
Как мы видим, у первого лица региона свое видение решения этой насущной проблемы…